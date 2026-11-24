Este martes se cumple una década del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradero firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc. Ese texto fue el resultado del fracaso del plebiscito que llevó a una renegociación con organizaciones sociales, delegados del grupo guerrillero y figuras que encabezaron la campaña del "no" que se sentaron en la mesa para volver a plantear las bases de lo acordado previamente en La Habana (Cuba).

Desde 2016 hasta hoy, víctimas, firmantes y arquitectos de ese acuerdo coinciden en que uno de los mayores retos continúa siendo la implementación de lo que quedó firmado en el papel. Con el gobierno de Abelardo de la Espriella, son cuatro administraciones las que han llegado a la Casa de Nariño con diferentes ideas sobre cómo quieren construir la paz en Colombia: empezó Santos, le siguió Iván Duque y el último en terminar su periodo fue Gustavo Petro. Ahora, el actual Ejecutivo tiene un enfoque de mano dura y de cerrar por completo la puerta a la negociación política con las estructuras criminales.

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El Espectador se dio a la tarea de hablar con líderes sociales, personas directamente afectadas por el conflicto y también con quienes dejaron las armas para conocer su perspectiva de estos 10 años del Acuerdo. Todos hablaron sobre sus perspectivas del texto y el llamado que hacen al país y a los gobiernos en torno a la paz.

Adriana Arboleda, lideresa y directora de la Corporación Jurídica Libertad

Adriana Arboleda es abogada de la Corporación Jurídica Libertad, ONG de derechos humanos que ha acompañado a la Comuna 13 desde finales de los años 90. Foto: Gabby Gil

En estos 10 años del Acuerdo de Paz, creo que ha habido avances significativos y sigue habiendo muchas expectativas. El acuerdo generó una serie de derechos para las víctimas en el punto cinco del acuerdo, que se tradujeron en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), dos de las grandes entidades que creo que han dado frutos, que han permitido conocer la verdad y esclarecer crímenes no solamente de la insurgencia, sino los crímenes del Estado que habían estado en impunidad y, sobre todo, que hoy tengamos una política pública de búsqueda.

"Yo esperaría que podamos avanzar hacia una paz que logre desmantelar estas estructuras criminales, pero que sobre todo garantice los derechos de las víctimas"

Eso ha sido muy importante porque, además de la Unidad, se ha complementado con el Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley de Mujeres Buscadoras y una política para los cementerios, entre otras iniciativas impulsadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos, y respaldadas por estas dos entidades. Creo que es muy importante reconocer ese avance. También hubo avances en el punto uno del Acuerdo en relación con la tierra y la devolución de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes que habían sido despojados en el marco del conflicto y de la violencia paramilitar y estatal.

Sara Morales, fundadora de la corporación Rosa Blanca

Sara Morales, una de las fundadoras de la Corporación Rosa Blanca. Tenía 11 años cuando guerrilleros de las Farc la armaron con fusiles. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Fuimos muy contundentes ante el Acuerdo de Paz que se hizo al decir que lo que se estaba negociando no era un país con las Farc, sino era Juan Manuel Santos con Farc, que estaba negociando una supuesta paz que jamás ha existido. Durante todo este tiempo hemos sido contundentes en nuestras denuncias: 18.677 niños y niñas fueron reclutados, se ha demostrado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí no hay justicia para las víctimas, hay una injusticia evidente; pero sí hay un trato amable, cordial y afectuoso con los victimarios. Esto es vergonzoso para el país y para el mundo entero: demostrar que el Acuerdo de Paz lo único que hizo fue darle privilegios a estas personas que cometieron tantos delitos.

"Yo creo que ya no hay manera de negociar con organizaciones que han tomado estos acuerdos o estos momentos donde se les ha dado la oportunidad de negociar. Ya vimos cuál es la reacción de ellos y que lo único que hacen es usar estas negociaciones para aumentar su pie de fuerza"

10 años que han sido dolorosos, 10 años que nos han revictimizado, 10 años donde hemos sido pisoteados como víctimas, 10 años donde el trato ha sido inhumano hacia nosotros. No solamente hablo de nuestra organización, sino de todas las víctimas en el país. Yo creo que las víctimas no tienen ni color, no tienen distinción social, ni nada por el estilo. Yo creo que víctima es víctima aquí donde se pare. La paz, o esa paz que tanto anhelaba el país, jamás va a llegar por parte de estas organizaciones ni mucho menos en los años siguientes, yo creo que esto es un proceso que hay que vivir, lo que va a ser duro, pero que esa es la realidad a la que nos hemos enfrentado las víctimas: a un dolor, a una revictimización constante.

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Diego Tovar, firmante del Acuerdo de Paz

Diego Tovar es firmante del Acuerdo de Paz. Crédito: Archivo particular Foto: Archivo

El Acuerdo de Paz ha marcado en la historia de Colombia un antes y un después. Permitió reencontrarnos como sociedad para abordar la discusión de varios de los grandes problemas estructurales e históricos que ha tenido el país. Recordemos que veníamos de una dinámica donde en Colombia era difícil poder opinar sobre diferentes temas, y el Acuerdo de Paz abrió la posibilidad no solamente de opinar, sino de discutir y construir rutas para abordar problemáticas como la reforma rural, el fin del conflicto, la participación política y el problema de las drogas ilícitas. Eso es un elemento significativo del acuerdo de paz.

"La firma del Acuerdo ha permitido que nazcan 10.492 hijos e hijas de la paz, registrados por hombres y mujeres firmantes del Acuerdo, lo cual es profundamente significativo"

Lo que hace falta para poder avanzar en materia de implementación es precisamente voluntad política por parte de los diferentes gobiernos que encarnan y representan al Estado colombiano. Voluntad política para desarrollar no solamente de manera sostenida cada uno de los puntos, sino para lograr la integralidad como uno de los principios y características del acuerdo: avanzar de manera simultánea y decidida en cada uno de los componentes para que el acuerdo tenga el impacto y el poder transformador que se espera en cada una de las regiones del país, propiciando la superación de las problemáticas históricas que hemos tenido como sociedad.

Diego Valencia, firmante del Acuerdo de Paz

Yo creo que el Acuerdo fue muy importante no solamente para nosotros los firmantes, sino para el país. Es un acuerdo donde están inmersas toda las problemáticas que existen históricamente en Colombia, y eso es precisamente lo que hemos buscado siempre.

Habíamos estado cinco ocasiones en diálogos con los gobiernos anteriores y no se había podido llegar a ningún acuerdo, valga la redundancia, y pues en los pliegos siempre estuvo inmersa la problemática que tiene el campo en Colombia. Es significativo hablar de una reforma rural integral. La tierra produce y es la secuela que venimos haciendo durante estos 10 años de la firma de los Acuerdos: trabajando en carreteras y en escuelas desde procesos comunitarios, desde encuentros campesinos y ambientales.

"A 10 años continuamos firmes con la palabra y con la idea de ayudar a construir país".

El llamado es a que entendamos las dinámicas que tiene el país. La guerra solamente trae dolor para las familias. Si llegaron a gobernar un país como este, que es un poco complejo, pero si hay un compromiso realmente con el país y con el mundo, con la sociedad colombiana, pues es darse a la tarea de conocer las dinámicas que se tienen en el país. La guerra no va a resolver nada. Nosotros conocemos en carne propia, las dificultades que tiene la guerra, la crudeza que tiene. En ningún lugar del mundo las cosas se resuelven por la vía armada. Ahí hay es que dialogar, hay que entender las dinámicas que se requieren en los territorios. La guerra no se acaba con más guerra, la guerra se acaba con inversión, con bienestar social.

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Serafín Marquin Gaviria, periodista en San Vicente del Caguán

Serafín Marquin trabaja en una de las emisoras de paz creada por el Acuerdo. Crédito: Archivo particular Foto: Archivo

Tuve la oportunidad de conocer diversos procesos en el departamento del Caquetá y darme cuenta de que la guerra estaba empañando la posibilidad de desarrollo que tienen los territorios. Vemos el caso del Caquetá, particularmente con el turismo, el café, las apuestas de las mujeres y esos liderazgos comprometidos con lo firmado. Es la oportunidad de seguir reconociendo los compromisos individuales y colectivos que se dan en los territorios gracias a la firma del acuerdo de paz, algo que me parece fundamental. La conmemoración de estos primeros 10 años debe ser un llamado contundente a rodear los procesos, expresiones y liderazgos que siguen resistiendo para construir paz.

"Me parece fundamental asumir un compromiso que trascienda a los gobiernos y tintes políticos. Si hablamos de patria, es hora de redefinir ese concepto y comprender cómo hacerla grande"

La paz no puede ser vista desde un único sector político; es un proceso múltiple, colectivo y amplio. Es hora de reflexionar como país sobre lo que Colombia merece en términos de desarrollo y concebir una paz incluyente. No podemos continuar en la dinámica de estigmatizar, perseguir, asesinar o cercenar las expresiones políticas, sociales, comunitarias y étnicas contempladas en el acuerdo. A la paz le hace falta país: que todos y todas nos sintamos parte del futuro, que tengamos expectativas colectivas y que nos pensemos desde la memoria de lo que ha sido la guerra y la victimización en Colombia, para que la paz no nos quede pequeña ni sea vista como un capricho individual. La paz se ha expresado en estos 10 años de múltiples maneras y hemos vivido avances significativos en la implementación del acuerdo. Tengo mucha esperanza en que todo puede ser mejor. Debemos lograr un punto de no retorno, y ese punto de no retorno tiene que ser la paz.

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