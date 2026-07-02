Presidente Petro se reunió con el papa León XIV: hablaron de cambio climático y seguridad

El presidente Gustavo Petro se reunió con el papa León XIV. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro tuvo su segundo encuentro oficial con el papa León XIV este jueves en El Vaticano. El diálogo duró cerca de 20 minutos y, además de tocar temas claves en la agenda del mandatario, este estuvo acompañado por dos de sus ministros y parte de su familia.

De acuerdo con Presidencia, “dialogaron sobre la situación sociopolítica de Colombia, lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos del cambio climático”. Hace más de un año, en el primer encuentro del mandatario con el sumo pontífice, la reunión había girado en torno a temas similares y, en esa ocasión, el jefe de Estado le entregó una carta a León XIV para que visitara Colombia.

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Este jueves, lo acompañaron sus ministros Rosa Villavicencio (Exteriores) y Jorge Iván Cuervo (Justicia), así como el exministro de Defensa y actual embajador en El Vaticano, Iván Velásquez. Incluso, estuvieron presentes su hija, Andrea Petro, y sus nietas Victoria y Luna. Entre los regalos que entregó Petro al papa estuvo una réplica de “La paloma de la paz” de Fernando Botero y artesanías colombianas.

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Posterior a eso, la Santa Sede informó que el presidente se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y el monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el sector multilateral de la sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales. Allí, “se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región” y se refirieron a las “repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”, informó la Santa Sede.

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Este hace parte de los últimos viajes de Gustavo Petro como mandatario. En el último mes, viajó a Panamá para hacer parte de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y también para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). También a Estados Unidos para liderar la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso sí, lo hizo con las sanciones que resultan de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) y sin la posibilidad de cumplir una agenda más allá de su encuentro en la ONU.

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