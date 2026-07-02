Todo está listo para el primer encuentro del empalme entre Ávila y Restrepo

Germán Ávila y José Manuel Restrepo lideran los empalmes del presidente Gustavo Petro y del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, respectivamente. Foto: Archivo Particular

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A las 10:00 a. m. de este jueves ocurrirá el primer encuentro entre los equipos de empalme del gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella. En la Casa de Nariño se reunirán el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para comenzar, de forma oficial, con el intercambio de información en un proceso que desde ya está permeado por las tensiones.

“Puedo decir que el 75 % del empalme está prácticamente resuelto. Lo que viene de aquí en adelante es la interacción con el gobierno de turno; poder profundizar en estos temas, y llegar no solo a más conclusiones de lo que no se ha debido hacer, sino también llegar a conclusiones sobre lo que tenemos que hacer. Y es la plataforma estratégica, que es lo que viene a continuación”, le dijo Restrepo a El Espectador sobre lo que pasará en ese encuentro.

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Precisamente, en la carta que envió el segundo al mando de De la Espriella al presidente Gustavo Petro, este señaló que “el empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental”. En esa línea, precisó que debe “permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición”, lo que incluye el funcionamiento de sus entidades, los riesgos latentes, las restricciones, la ejecución y los asuntos de urgente atención.

Además, en esa misiva solicitó que “cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada, y demás entidades del orden nacional de la rama ejecutiva” designe a dos servidores “para actuar como enlaces institucionales”. De igual forma, pidió establecer “mecanismos homogéneos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información”, así como un “cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos”.

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En respuesta, Ávila señaló que existe un pleno “compromiso del Gobierno nacional de adelantar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”. Incluso, que ya había sido expedida una directiva presidencial para definir “la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso”.

“Este encuentro permitirá instalar formalmente el proceso, definir los canales oficiales de comunicación, acordar la metodología de trabajo y establecer el cronograma que orientará las actividades de los equipos técnicos de ambas partes. Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre equipos designados”, se lee en la misiva.

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Por ahora, lo que se sabe es que de parte del equipo de De la Espriella son más de 1.300 personas las que están poniéndole la lupa a todos los documentos del actual gobierno. Por su lado, el Ejecutivo alista los informes necesarios, pero no ve con buenos ojos el tono “revanchista”, bajo su óptica, que ha tomado la administración entrante. Esta primera reunión será clave para medir la temperatura.

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