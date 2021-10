Demandarían ley de renovación de licencias de conducción

Un presunto “mico” en el proyecto de ley por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya aprobado y en trámite de conciliación, denunció el abogado José Alfredo Bernal Rivera, director de la veeduría ciudadana Vercafé, quien advirtió que algunos congresistas incluyeron un parágrafo modificando la renovación del pase de conducción, que debe hacerse cada diez años para los particulares, cuando la persona tiene menos de 60 años de edad, y cada dos para los conductores de servicio público.

Entérese de la actualidad política nacional en https://www.elespectador.com/politica/

Y es que la parte final del trámite de la iniciativa, se decidió ampliar por dos años más la obligación de renovar la licencia de conducción, proceso que tenían que cumplir muchos de los colombianos que no tenían en ella fecha de vencimiento o se les vencía el próximo año. Inicialmente el plazo para dicho cambio era el 10 de enero del 2022 y ahora la nueva fecha límite es enero del 2024. Según el jurista, no cumplió con el principio de consecutividad en el trámite, pues ese parágrafo no se discutió desde un comienzo .

Pero además, agregó Bernal Rivera, la seguridad vial debe ser manejada de manera estricta y se estaría abriendo la puerta para que muchas personas no se hagan los exámenes médicos para renovación de las licencias. “Se estaría cayendo en un error garrafal, ya que muchos de nuestros ciudadanos que están renovando los pases ya no tienen las mismas aptitudes cuando les otorgaron su licencia. Y al correr la fecha dos años se está colocando en riesgo la seguridad vial en todo el territorio nacional, porque hay muchos que podrían no ser aptos para manejar, por múltiples circunstancias, entre las que se cuenta la edad”, enfatizó.

Lea también: Conozca cómo renovar su licencia de conducción en Bogotá

El abogado considera que las capacidades de todos los conductores deberían evaluarse, por lo menos, cada dos o tres años. “Esto es fundamental para que la seguridad vial sea responsable. No podemos colocar en riesgo a los ciudadanos por una norma que quieren meter como sea en el Congreso de la República. Lo que hacen los centros de diagnóstico es evaluar a los conductores, su visión, su audición, su concentración, su estado de salud en general, para poder determinar si las personas están aptas para conducir un carro”, agregó.

El veedor ciudadano les hizo un llamado al Congreso y al mismo Gobierno Nacional para que en la conciliación del proyecto, prevista para el próximo martes, se tenga en cuenta que, primero, no se cumplió con el principio de consecutividad que exige la ley y no hay unidad de materia. Pero además, para que se revise la conveniencia o no de ampliar el plazo de la renovación por dos años más. Igualmente, invitó a la ciudadanía a que continúe con el proceso de cambiar sus licencias de conducción y los exámenes que se requieren, “por el bien de todos”. Bernal Rivera anunció que estarán atentos a dicha conciliación y anunció que si no se atienden sus advertencias, la estaría demandando por inconstitucional.