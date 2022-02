Denuncian amenazas contra Gustavo Petro y Hollman Morris

Gustavo Petro es el líder de Colombia Humana y Hollman Morris hace parte de Fuerza Ciudadana. Foto: Archivo

Este martes, el movimiento Fuerza Ciudadana y el senador Armando Benedetti alertaron sobre presuntas amenazas en contra de la vida del candidato al Senado, Hollman Morris, y el precandidato presidencial Gustavo Petro, respectivamente. Piden seguridad para ambos.

Por un lado, el movimiento de Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, alertó con preocupaciones que al candidato Morris le han interceptado parte de sus comunicaciones, han ubicado a su núcleo familiar y tienen conocimiento de sus actividades cotidianas. Según Fuerza Ciudadana, quienes hacen las amenazas “están suplantando a funcionarios de cuerpos diplomáticos acreditados en Colombia”.

“Las amenazas y quienes las hacen tienen información privilegiada y de alguna manera acceso a los movimientos de nuestro candidato, y se llevan a cabo en el mismo momento en que Hollman Morris lanza su campaña y hace sus declaraciones 100 % antiuribista”, agregó Fuerza Ciudadana.

Al respecto, la organización política enfatizó que estas denuncias ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, y el Ministerio del Interior, y espera que las entidades nombradas tomen acción pues, insistieron, a Morris le ha aumentado el riesgo de este tipo de ataques durante la campaña para llegar al Congreso. “Pedimos el cumplimiento de las medidas de protección consignadas en el acuerdo de paz en defensa de la oposición”, complementaron.

Por otro lado, Benedetti expresó también su intranquilidad por cuenta de las amenazas contra Gustavo Petro, quien puntea en las encuestas sobre intención de voto a la Presidencia. Benedetti, quien es en pocas palabras el jefe de agenda del precandidato, manifestó que Petro corre riesgo cada vez que se sube a una tarima en una plaza pública a dar sus discursos, y por tanto le inquieta que por parte de la Policía no haya mayor respuesta.

“Desde hace varias semanas he estado llamando al general Vargas, director de la Policía Nacional, para que me ayude con la seguridad de Petro. No ha sido posible que eso sea así. Para nadie es un secreto que el hombre más amenazado de este país es Gustavo Petro. No hay una sola vez que Petro se haya subido a la tarima en donde nos lleguen informes de inteligencia en los que se advierten que puede haber un atentado o que hay escuchas de algunos bandidos hablando de atentados”, indicó el senador caribe.

A su vez, dijo que su equipo no cuenta con el número de policías para efectuar una ruta de reacción en caso de que el riesgo se vuelva realidad, tampoco de armamento de protección, ni de carros blindados para su movilidad segura. “Parece que estuviéramos llamando al call center de Avianca, porque resulta que uno llama al general de la Policía, le he dejado, yo no sé, 10, 12, 15 razones. Apareció fue alguien, el coronel Ibáñez, la mano derecha del director de la Policía. Hablé con él, muy amable y nunca más me respondió. La Policía sería responsable y hasta responsable”, añadió, responsabilizando al Gobierno en caso de que algo le ocurra a Petro.