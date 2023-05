Denuncian que consulado colombiano en Miami funciona mal tras llegada de Petro

El director de Comunicaciones Hispanas en el Comité Nacional Republicano, Jaime Flórez, y el presidente de la organización Americas Community Center, Fabio Andrade, posan frente al Consulado General de Colombia en Miami (Estados Unidos). Organizaciones de la comunidad colombiana en Miami denunciaron este viernes que los servicios del Consulado General de Colombia han empeorado desde que Gustavo Petro es presidente. EFE/Alfonso Rodríguez Foto: EFE - Alfonso Rodríguez

Fabio Andrade, presidente de la organización Americas Community Center de Florida de ayuda a los inmigrantes, le dijo a EFE que el gobierno de Petro no atiende como se merece el funcionamiento del Consulado General en Miami, porque más del 90 % de los registrados en esa entidad gubernamental no apoyaron a Petro en los comicios de 2022.

"Este Gobierno ha decidido no atender a las personas y estamos además sin cónsul para resolver el problema", sostuvo Andrade, que convocó a los medios hoy para denunciar un mal servicio consular.

El dirigente comunitario, de ideología conservadora, dijo que muchas personas han abandonado Colombia y los que entran a Estados Unidos de forma irregular carecen de documentos, por lo que necesitan que en los consulados se les provea de identificación de manera eficiente.

Según sostuvo, el hecho de que el 92 % de los censados en el Consulado General de Miami no apoyaran electoralmente a Petro sería el motivo de esta hipotética represalia en forma de servicio ineficiente.

Uno de los problemas que denunció es que los colombianos del sur de la Florida que tratan de obtener una cita en línea a través del sitio de internet del consulado simplemente no pueden hacerlo porque el sistema no funciona.

José Hernández, un colombiano de 38 años de Bogotá y con doble nacionalidad, señaló a la agencia EFE que para poner al día su documentación se presentó personalmente en el Consulado General de Miami, donde le dieron una cita para dentro de tres semanas, lo que consideró inaceptable.

“Cuando entonces traté de conseguir una cita a través de internet tardé en obtenerla 2 semanas, ya que, entre otras cosas, una vez que se accede al apartado de la petición se debe completar en solo 2 minutos, lo que hace que sea muy complicado”, señaló.

Otro de los que denunció sentirse perjudicado es Oscar Gaitán, de Armenia, capital del departamento del Quindío, también con doble nacionalidad, que señaló a EFE que en su caso, ante la imposibilidad de ser atendido en Miami, tuvo que viajar a Colombia, donde demoró 6 meses el proceso para obtener su pasaporte.

"En el Consulado General de Miami me dijeron que no me podían atender y que la solución era que viajara a Colombia", dijo, tras subrayar el perjuicio económico que le ha causado todo el proceso.

Jaime Flórez, un periodista colombo-estadounidense ligado al Partido Republicano de Estados Unidos, le señaló a EFE que la Administración de Petro tiene que “tomar medidas urgentes para resolver este problema”, tras recordar que además no se trata de un servicio gratuito, ya que, por el contrario, puede costar cerca de 100 dólares expedir un pasaporte.

"Si no existe claridad con el tema de internet y la gente se está demorando varias semanas para conseguir una cita, el consulado debería abrir las puertas y recibir a las personas que lo necesitan", sostuvo.

“Estoy convencido de que es una represalia política de la Administración de Petro, porque los votantes aquí claramente han demostrado que no quieren gobiernos de izquierda”, dijo. Ningún funcionario del Consulado General en Miami estuvo disponible para ofrecer una versión institucional sobre el asunto.

