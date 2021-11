“Dios y Patria”: la consigna que desató bronca entre De la Calle y el uribismo

En medio de la controversia por la apología a la Alemania Nazi que realizaron uniformados de la Policía durante un evento en Tuluá, un tuit del exnegociador de paz y ahora aspirante al Congreso Humberto De la Calle le valió una “discusión de honor” a lo largo de este fin de semana con la plana mayor de uribismo.

En la noche del viernes, De la Calle cuestionó el lema de la Policía, Dios y Patria, asegurando que, aunque no quería “meter cizaña divisoria”, sí sería necesario cambiar esa consigna: “Propongo que digan ‘por el Estado de derecho’”, aseguró.

No quiero meter cizaña divisoria. Pero el saludo “Dios y Patria” de la Policía hay q cambiarlo. Nada contra Dios. Pero esa invocación y el tono suenan muy maluco. Propongo q digan “Por el estado de derecho”. Y q no muevan los brazos en señales q suscitan simbologías peligrosas — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 20, 2021

Lo dicho por De la Calle generó molestia en las huestes del Centro Democrático, colectividad incondicional e irrestricta a la Fuerza Pública, cuyos congresistas salieron a refutar al también integrante de la Coalición de la Esperanza, reafirmando el valor del “Dios y Patria”.

Una de las más vehementes fue la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien sostuvo que De la Calle no honró su palabra “cuando afirmó que, si ganaba el NO en el plebiscito, no iba el Acuerdo. Vaya cinismo de quien se burla de la voluntad del pueblo”.

Miren quién habla: el que no honró su palabra -que vale cero- cuando afirmó que si ganaba el NO en el plebiscito, no iba el "Acuerdo". Vaya cinismo de quien se burla de la voluntad del pueblo. https://t.co/E9wzm7i3gt — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 20, 2021

La congresista fue secundada por varias figuras de uribismo y cercanos a la colectividad:

