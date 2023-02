Disgusto y desinterés: sensaciones de la “socialización” de la reforma a la salud

Debido al hermetismo sobre el texto de la reforma, los partidos tradicionales que hacen parte de la bancada de gobierno (La U, Liberal y Conservador) cada vez tienen más reparos y dudas, algo que es motivo de preocupación para el Gobierno porque esos son los votos que lograrán desequilibrar la votación. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las estimaciones previas sobre el ambiente de la reforma a la salud en las comisiones Séptimas del Congreso, donde iniciará su trámite, no son las mejores. Mucho se pidió desde diferentes sectores políticos que el proyecto de ley fuera socializado, al menos, con los congresistas de esas comisiones antes de ser radicado. Pero a la reunión que citó esta semana el Ministerio de Salud no asistió ni el 30 % de los parlamentarios de estas células legislativas, algunos por decisión propia de no ir a los encuentros hasta no tener el texto definitivo y otros porque, dicen, no les llegó invitación.