Duque aceptó que recibió llamada de Óscar Iván Zuluaga

Iván Duque y Óscar Iván Zuluiaga.

Ante los señalamientos de posible participación en política, el presidente Iván Duque aceptó que recibió una llamada del candidato a la Presidencia de su partido Óscar Iván Zuluaga, quien, según el mandatario, le contó que no participaría de la consulta del Equipo por Colombia.

“Él me llamó y simplemente me informó, cosa que le agradezco. ¿Por qué se lo agradezco?, porque estatutariamente yo tengo un papel y me llama y me dice que tomaron una decisión y que va a proceder de cierta manera. Perfecto. Él es el candidato y los candidatos deben de saber tomar sus decisiones, pueden ser buenas, malas”, respondió Duque en entrevista con Noticias Caracol cuando le preguntaron si sí había hablado con Óscar Iván Zuluaga en el marco de las elecciones presidenciales.

Para él, contestar la llamada no se trata de ninguna participación en política. “¿No le pasó al teléfono? Le debo pasar al teléfono, me dijo presidente lo llamó para informarle. Perfecto, muchas gracias”, dio como detalle.

Sin embargo, el mandatario no fue claro ante la pregunta acerca de si él se contactó con diferentes integrantes de la coalición Equipo por Colombia para recomendar la llegada de Zuluaga a la alianza. “Mi rol no es estar armando coaliciones”, dio como respuesta.

Para él, como presidente no tiene que dar recomendaciones sobre hacer política, pues, a su juicio, quienes están participando entiende el escenario electoral y las decisiones que se toman en el marco de este.

“Yo creo que las personas que están haciendo política ya tienen suficiente peso y conocimiento y han estado mucho tiempo en la política. Son ellos los que tienen que decidir su camino. Yo no puedo ponerme a decirle que busco a uno, busque a otro”, complementó en la misma entrevista.

Sobre la llamada, Zuluaga había hablado en medios que buscó al presidente. “La única conversación que he tenido con el presidente es que el sábado pasado yo lo llamé y me pareció correcto informarle. Él escuchó y me dijo que respetaba la decisión de la no unión con el Equipo Por Colombia”, dijo el candidato del uribismo a Caracol Radio, tras su decisión de no participar en la coalición Equipo por Colombia.