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Miembros del denominado “Centro Político”, mediante un manifiesto de cuatro páginas, cuestionaron las estrategias de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, de esta forma como sus intenciones de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional, como su relación con la Justicia Especial para la Paz (JEP). Entre ellos están los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González; y el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.
En su carta señalan que Colombia carece de una comprensión “suficiente de las implicaciones de su contexto geopolítico, su compleja geografía y de las ventajas comparativas que han favorecido la producción y exportación de narcóticos. La presencia estatal sigue siendo profundamente desigual”. Por estas razones señalan la urgencia de la expedición de un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional que establezca prioridades, objetivos y recursos.
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A su vez, piden que la definición de la política de seguridad nacional no quede exclusivamente en manos del presidente, sino que también solicitan la integración del Congreso y la sociedad civil. Consideran también que una parte de la capacidad operacional de la Fuerza Pública no está disponible para enfrentar a las organizaciones criminales. “Persisten limitaciones en movilidad aérea, inteligencia tecnológica, sistemas no tripulados y control territorial. Recuperar la superioridad operativa exige inversiones significativas, pero también una redefinición de prioridades”, aseguraron en su comunicado.
Agregaron que la economía de la coca involucra entre 150.000 y 250.000 productores directos y sostiene a una población cercana al millón de personas.
Por ello, creen que “las estrategias de seguridad deben estar acompañadas de alternativas de ingreso y desarrollo productivo para las comunidades afectadas. Quien no dispone de medios legítimos de subsistencia dará su vida por conservar los que tiene”.
Pidieron una profunda transformación del modelo penitenciario, que incluya el fortalecimiento de la guardia carcelaria, mecanismos eficaces para impedir comunicaciones ilícitas y mejores sistemas de control interno. “La recuperación efectiva de las cárceles ha sido definida por el gobierno como una pieza esencial de la estrategia contra el crimen organizado. Respaldamos esa posición”, señalan.
Este es el manifiesto completo:
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Lalo(70277)•Hace 13 minutosNi una palabra sobre distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, ni sobre la responsabilidad de la política antidrogas de los Estados Unidos en los problemas de seguridad y violencia asociada al comercio de drogas ilícitas que sufre el país. Comprensible. Todos los que firman este comunicado son personas que no sufren las consecuencias de la pobreza y la desigualdad y tienen privilegios que no tiene la mayoría de la población.
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Edwin Manuel(22811)•Hace 1 hora¿que opinan los congresistas y gobernadores que se dicen de Centro?…los que están trabajando en la tributaria y habilitaron la ley de acogimiento…quienes hablan no tienen responsabilidad política…En el Congreso el Centro no Existe, es por fuera donde se ve…a personas valientes como los signatarios de la carta…