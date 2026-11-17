El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, posesionó a nuevos integrantes de su círculo de confianza que lo acompañarán en su equipo directivo. Entre los nombramientos estuvo el de María Eugenia Carreño Gómez, como viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos; María Lorena Cuéllar Cruz, como secretaria general; Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, como gerente de la Imprenta Nacional. Durante el acto de posesión, el ministro destacó la importancia de contar con un equipo cercano para asumir los desafíos institucionales y las…

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, posesionó a nuevos integrantes de su círculo de confianza que lo acompañarán en su equipo directivo. Entre los nombramientos estuvo el de María Eugenia Carreño Gómez, como viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos; María Lorena Cuéllar Cruz, como secretaria general; Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, como gerente de la Imprenta Nacional. Durante el acto de posesión, el ministro destacó la importancia de contar con un equipo cercano para asumir los desafíos institucionales y las responsabilidades que demanda el país.

Carlos Ramiro Chávarro, viceministro general del Interior, se posesionó en días anteriores y es la nueva mano derecha del ministro del Interior. De hecho, en medio de las últimas discusiones sobre la ley de ajuste fiscal, Chávarro realizó varias llamadas a congresistas para construir diálogos. El funcionario tenía también un nombramiento en curso para el servicio diplomático de este gobierno. Con el cambio de dirección en Interior, Chavarro no siguió en el proceso para ser embajador. Y llegó como cuota conservadora; antes de ser secretario de la Comisión Segunda en 2025 y fue desde el 2002 parte del Congreso: llegó como representante por el Huila y luego pasó a ser senador, también elegido por el Partido Conservador.

Publicidad

Lea: ¿Qué pasará con la ley de ajuste fiscal tras el anuncio de De la Espriella de excluir IVA?

Cuellar, la nueva viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, entró en reemplazo de Jorge Ernesto Roa Roa. Es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo y cuenta con más de 33 años de experiencia en el servicio público. Se ha desempeñado como magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, magistrada auxiliar del Consejo de Estado y funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, con trayectoria en asuntos jurídicos, protección de derechos fundamentales y prevención de conflictos.

Hitler Rousseau Chaverra llega a la dirección de la Imprensa en un momento donde la Cancillería radicó un nuevo informe ante el tribunal, asegurando que el documento de Imprenta y Casa de la Moneda no fue aprobado por la entidad. Portugal aseguró, según un informe de mediados de octubre conocido por El Espectador, que el informe se hizo de manera conjunta entre las partes y que al finalizar el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no firmarlo.

Le recomendamos: “La guerra vuelve a normalizarse como política de Estado”: Juan Manuel Santos

En el encuentro, Ordóñez también tomó posesión Camilo Andrés Mantilla Vanegas, jefe de la Oficina de Control Interno.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.