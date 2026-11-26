Este domingo 29 de noviembre, 383.952 ciudadanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en la consulta popular para la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Los habitantes de los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, en el departamento de Antioquia deberán elegir si ser parte o no de esta nueva Área Metropolitana.

Según la Registraduría, la pregunta será «¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?». Y los ciudadanos aptos para votar, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 87 puestos de votación, 51 urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel, con un total de 501 mesas (427 urbanas, 73 rurales y una en la cárcel). Para este proceso democrático fueron designados 3.665 jurados de votación, de los cuales 3.006 son titulares y 659 son remanentes, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

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El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, hizo un llamado a la ciudadanía para que este proceso democrático se desarrolle de la mejor manera: “La invitación es a que aquellas personas que decidan salir a votar lo hagan temprano para evitar aglomeraciones y filas, porque después de las cuatro de la tarde ninguna persona podrá ejercer ese derecho”, aseguró.

La génesis de este proceso es por volver a la región del Valle de San Nicolás una asociación municipal que integre administrativamente a los territorios de Rionegro (como municipio núcleo), Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión. Todos, en su integridad, buscan establecer una agrupación –que emula a la del Valle de Aburrá liderada por Medellín– para que esos ocho municipios sumen sus esfuerzos y recursos para establecer propuestas comunes alrededor del ordenamiento de la región. Por allí pasarían los proyectos de transporte, vivienda y salud más importantes de esa zona.

Como contó El Espectador, varias figuras del gobernador Andrés Julián Rendón, del alcalde Federico Gutiérrez (Medellín) y del propio expresidente Álvaro Uribe se mueven para consolidar una región que empoderaría a Rionegro. La izquierda se opone. El 29 de noviembre es la votación.

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