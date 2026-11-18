La derecha antioqueña se unió para la consolidación de su poder en ese departamento a través de un proceso que ya movilizó a las más importantes estructuras políticas de la región hacia un pulso de poder que acapara focos clave en la región. Las maquinarias del gobernador Andrés Julián Rendón, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y los movimientos alineados al exmandatario regional Aníbal Gaviria están unidos –junto a otros sectores– en una contienda que se definirá el próximo 29 de noviembre y que será un medidor para…

La derecha antioqueña se unió para la consolidación de su poder en ese departamento a través de un proceso que ya movilizó a las más importantes estructuras políticas de la región hacia un pulso de poder que acapara focos clave en la región. Las maquinarias del gobernador Andrés Julián Rendón, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y los movimientos alineados al exmandatario regional Aníbal Gaviria están unidos –junto a otros sectores– en una contienda que se definirá el próximo 29 de noviembre y que será un medidor para determinar hasta qué punto pueden mantener al margen a la izquierda paisa en las territoriales del 2027.

La génesis de este proceso es por volver a la región del Valle de San Nicolás una asociación municipal que integre administrativamente a los territorios de Rionegro (como municipio núcleo), Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión. Todos, en su integridad, buscan establecer una agrupación –que emula a la del Valle de Aburrá liderada por Medellín– para que esos ocho municipios sumen sus esfuerzos y recursos para establecer propuestas comunes alrededor del ordenamiento de la región. Por allí pasarían los proyectos de transporte, vivienda y salud más importantes de esa zona.

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De un lado, uno de sus más visibles promotores es el gobernador, Andrés Julián Rendón, quien, además, fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2020. El alto funcionario ha sido enfático en la necesidad de establecer acuerdos comunes entre estos municipios por factores relacionados al crecimiento económico, de seguridad, vivienda y la proyección demográfica de la zona. De hecho, parte de las propuestas de coordinar la alianza territorial es establecer una Policía Metropolitana que tenga jurisdicción en los ocho municipios.

Es por ello que en las últimas semanas el mandatario regional ha emprendido una gira por esos municipios que irán a las urnas. En sus correrías lo apoyan no solamente el grueso del uribismo y la nueva derecha paisa. En efecto, también ha encontrado respaldo en sectores con los que tiene distancia ideológica, pero con los que se han encontrado vasos comunicantes en torno a la necesidad electoral de que la izquierda logre ganar nuevos espacios en el poder regional.

Paisanos del Oriente: se nos creció la casa y tenemos que ampliarla. Hoy somos más, y la mejor forma de organizarnos es el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta figura nos permitirá trabajar en equipo para enfrentar los retos en seguridad, movilidad, salud, servicios… pic.twitter.com/okUuFfCO18 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 21, 2026

En las regionales del 2023 solo lograron una alcaldía, la de Murindó, a través del Polo Democrático que ahora hace parte del Pacto Histórico. Y aunque la izquierda coavaló algunas de las candidaturas que ahora gobiernan parte de los 125 municipios que tiene Antioquia, su presencia no suma más del 15 % de esas zonas. Además, el partido que ahora lidera el expresidente Gustavo Petro –involucrado en un duro escándalo del posible intercambio de contratos públicos por supuestos favores sexuels–, logró en las legislativas de marzo pasado liderar las votaciones en Apartadó, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Remedios, Turbo y Yondó.

Esto marca un avance en uno de los departamentos más conservadores (y no por la acepción partidista de la palabra) del país y bastión tradicional de la derecha. Y, por lo mismo, es que ahora buscan consolidar a este sector ideológico para evitar nuevos crecimientos de la izquierda y la votación del 29 de noviembre será una suerte de primer pulso en ese propósito.

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En este hecho político que busca consolidar el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, además clave para el ordenamiento administrativo del departamento, también entró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este mandatario apoya la tesis de Rendón en torno a lo que considera es la necesidad de consolidar esa nueva asociación municipal y, de paso, marcar una ruta política que les permita manter el grueso del poder regional a los sectores que representan.

En efecto, Rendón quiere mostrar músculo electoral para tener incidencia directa en la elección del candidato que, por el Centro Democrático, aspirará a ser su sucesor. Un punto determinante, porque, además, esta colectividad ya controla de forma directa 28 alcaldías –en las demás hace presencia vía coaval– y quiere seguir consolidando esa presencia.

Antioqueños, le decimos SÍ al Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, el esquema asociativo que nos permitirá trabajar juntos por el progreso del Oriente. Una visión colectiva de región para abordar los desafíos en seguridad, salud, servicios públicos, educación,… pic.twitter.com/f67frzz1Li — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 23, 2025

La alineación de los intereses va en concordancia por el rastro de estos partidos en los municipios que irán a urnas. El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas, obtuvo el respaldo del Centro Democrático y Creemos a través de una coalición partidista, algo que también sucede con los alcaldes Santiago Montoya Giraldo (El Retiro) y Hugo Jiménez (El Carmen de Viboral). De su parte, Martín Alberto Duque (El Santuario) y Carmen Judith Valencia lo hicieron solo con el aval uribista.

La alianza política también es seducida por el manejo de los recursos en la región. En materia fiscal, esos ocho municipios sumaron para la vigencia de 2026 algo más de COP 1,8 billones en presupuesto de los cuales, una parte (que no se encuentra definida) iría destinada para el funcionamiento del Área Metropolitana. Solamente Rionegro, que ya es controlado por el uribismo y es la zona en la que reside el expresidente Uribe, tuvo para este año recursos que superaron los COP 956.000 millones, monto que representa más del 50 % del total de ese esquema asociativo.

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La llanura de San Nicolás es limítrofe con Medellín y seduce por su amplia influencia agrícola y minera. Además, los promotores del “sí” hablan de un serio potencial de crecimiento en materia de vivienda e infraestructura. Todos aluden a las brechas de crecimiento que sufre Medellín y la necesidad de expandir sus límites hacía el oriente antioqueño.

Rionegro se ha establecido como uno de los corredores más importantes de esa región. En efecto, ese municipio tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el segundo más importante de Colombia y que recibió entre enero y junio de este año más de 7 millones de viajeros, según cifras oficiales de la concesión que administra esa terminal aérea. Con la consolidación del Área Metropolitana la apuesta en la derecha también estaría centrada en establecer mayores líneas de conexión terrestre y conectar los otros municipios para, además, tener un ensamble con el Valle de Aburrá.

Convencidos de que la creación del Área Metropolitana es la figura de asociatividad territorial más acertada, firmamos los acuerdos de gobernanza y posteriormente enviaremos varias cartas al Registrador Nacional para convocar la consulta por esta figura del Valle de San Nicolás. pic.twitter.com/EdD7WTHkar — Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) December 3, 2024

A todo el proceso también entró de lleno el Consejo Nacional Electoral (CNE) que como presidente encabeza el antioqueño Juan Felipe Lemos Uribe. El magistrado inició el despliegue de un operativo de seguimiento electoral con 117 funcionarios de su entidad. Asimismo, las gestiones de promoción y de pedagogía electoral y, según notificó a El Espectador, serán hasta 56 organizaciones las que podrán ejercer vigilancia sobre las votaciones del 29 de noviembre.

La “anticampaña” de la consulta

El proceso electoral en el Valle de San Nicolás también ha encontrado en la misma oposición varios reparos. Mientras que en los sectores ligados a Dignidad y Compromiso, han hablado de convocar a una votación por el “no”, otro bloque más cercano al Pacto Histórico promueve una campaña por el “abstencionismo”. Este último pretende evitar completar el umbral electoral que se sitúa desde 2019 en el 5 % del censo total de los municipios participantes. Son 383.952 habitantes habilitados para votar, por lo que mínimo deben ir a las urnas unas 19.197 personas.

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La Registraduría desplegará 87 puestos de votación (501 mesas), de los cuales 51 son urbanos, 35 rurales y uno en una cárcel. Todo este proceso se tasó en COP 3.150 millones, que ya fueron girados. En 2025 se intentó votar, pero el gobierno de entonces retrasó el giro de los recursos y marcó un pulso con la Gobernación de Antioquia; ahora, con nueva jefatura en la Casa de Nariño y el guiño del presidente Abelardo de la Espriella, la convocatoria recobró su ruta. Y, para que la derecha tenga éxito, al menos 10.000 personas tienen que darle sí a la conformación de esta nueva área metropolitana.

Precisamente, para frenar esa intención, la izquierda departamental se unió en torno al “no” señalando los “poderes” que adquiriría Rionegro sobre el ordenamiento de los otros municipios. En efecto, ese sector también cuestiona el impulso de proyectos centrados en los intereses de las principales constructoras de departamentos y empresas del sector privado, así como el crecimiento de explotación minero energética.

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Bajo este contexto es que los principales sectores de derecha se han alineado mediante un proceso conjunto para dar respaldo a una iniciativa que lleva más de una década en búsqueda de su aprobación. Todo esto marca un pulso en el que ambos sectores se medirán nuevamente en las urnas y proyectarán un potencial en esa zona estratégica de Antioquia.

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