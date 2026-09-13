El Espectador presentó investigación en Festival Latam de Periodismo en la Ciudad de México

El pasado 11 de septiembre, El Espectador hizo parte de varios paneles dentro del XV Festival LATAM de Medios Digitales y Periodismo de Factual y Distintas Latitudes en la Ciudad de México con los modos de uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo a través de la investigación “Más de 14.500 trinos en cuatro años: así fue la receta de Petro para gobernar con sus redes” del periodista Nicolás Torres de la Sección Política de este diario.

Torres presentó su investigación en dos espacios: en la presentación de proyectos con uso destacado de IA ante editores y periodistas, así como en el foro de Datos y Mezcales que ocurrió en el marco del festival de periodismo de la capital mexicana. La nota fue presentada junto a otras que también utilizaron inteligencia artificial en México, Venezuela y también Colombia.

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En ambas se presentó el análisis de datos sobre las decenas de trinos dando órdenes, despidos e incluso ocasionando crisis diplomáticas marcaron la agenda del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. En cuatro años, el mandatario saliente ajustó la receta de comunicar desde la Casa de Nariño; a estos ingredientes se les deben añadir influencers contratados por el Estado, alocuciones presidenciales convertidas en consejos de ministros y una hostilidad activa hacia los medios de comunicación. Esta fue la ruta con la que el saliente jefe de Estado gobernó desde su cuenta de X.

Esta es la investigación: Más de 14.500 trinos en cuatro años: así fue la receta de Petro para gobernar con sus redes

En la investigación se recopilaron 14.585 trinos desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 25 de julio de 2026 (dos semanas antes de su salida del poder, asegurando tener dentro del análisis su último discurso ante el Congreso). Para recopilarlos se utilizó la herramienta Octoparse, que compiló los primeros 280 caracteres de cada publicación, a partir de la configuración inicial de Twitter. El data set fue analizado con apoyo de las inteligencias artificiales de Claude y Gemini; además, contó con la verificación de un periodista.

En la investigación se mostró que el año donde más tuiteó fue en sus últimos 12 meses de gobierno, cuando publicó 5.512 tweets, así como un promedio de publicaciones que llegó a 11 por día en toda su administración. Además, los días donde más trinó fueron la consulta popular del Pacto Histórico, la respuesta a los bombardeos de EE.UU. contra lanchas en el Mar Caribe y la segunda vuelta presidencial. A su vez, ordenó más de 300 veces desde sus redes y despidió a altos funcionarios directamente allí, como ocurrió con la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

Puede conocer a detalle la investigación de El Espectador también su versión en video:

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