"No entregue a Colombia al FMI": Petro envió mensaje a De la Espriella en una nueva réplica

El expresidente Gustavo Petro lideró un nuevo espacio de réplica de la oposición en el que dejó un mensaje directo al presidente Abelardo de la Espriella. Fueron cerca de 26 minutos en los que el exjefe de Estado abordó varios ejes y cuestionó políticas adoptadas por el nuevo gobierno en los dos últimos meses, puntualizando especialmente en la propuesta de generar acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar alternativas a la crisis fiscal en el país.

En su mensaje, Petro cuestionó el ordenamiento realizado por De la Espriella a su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al vicepresidente José Manuel Restrepo para acceder a líneas de crédito para poder apalancar la deuda heredada del pasado gobierno. En efecto, el expresidente aseguró que el actual mandatario busca beneficiar a los empresarios más ricos de Colombia y con ello indicó que "lo cierto es que a estos, los más ricos de Colombia, les fue bien en mi gobierno y les fue mejor en el gobierno de Duque".

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Según Petro, la diferencia en esos procesos es que "en el gobierno de Duque se enriquecieron con el dinero público a través de un subsidio inconstitucional que por miles de millones de dólares trasladó el señor Restrepo, actual vicepresidente de la república, a estos sectores con aval del presidente Duque, eso sí se llama corrupción". En su afirmación dijo que esos dineros se habrían "trasladado" de los dineros del FMI y que ahora el objetivo sería similar. Allí apunto al subsidio a la gasolina, del que dijo, "están afanados por revivir, transferencias netas de un dinero que es de todo el pueblo a los más ricos y ese es el intento que otra vez el señor Restrepo y el presidente ilegítimo quieren repetir".

"Si los gastos corrientes son más altos la deuda financiando con deuda ese diferencial nunca logramos pagarla porque está una tasa de interés que es más alta que la tasa de crecimiento económico de Colombia, esa es una ley contable, ni siquiera económica", dijo en su mensaje. En este mismo espacio el líder opositor puntualizaba en el supuesto fraude llamando a De la Espriella "presidente ilegítimo", algo que desde la institucionalidad en pleno y misiones de observación de carácter nacional e internacional se desestimó luego de los resultados de segunda vuelta.

Parte de mi réplica. No sé venga a limpiar sus uñas con mi honradez.



Usted señor es el corrupto por endeudar a los pobres para pagarle a los más ricos



Es usted, señor Abelardo el socio de los narcotraficantes y no quienes más los combatimos por genocidas pic.twitter.com/thAcnnoZ4F — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2026

Remarcando en resultados de su gobierno, Petro dijo que "yo dejé a la economía colombiana último trimestre del año 2026 de mi gobierno y último dato económico hoy existente en un crecimiento del 3,5 % anual". En ese sentido alertó que, según su concepto, "Abelardo quiere quitar los motores de crecimiento económico democrático porque por eso bajamos la pobreza y va a llevar al país a una depresión y a una catástrofe como está sucediendo en Argentina, solo porque aumentó la economía".

Finalmente, de forma directa le pidió al mandatario que "no entregue a Colombia al FMI, no haga ese paso falso y erróneo con la historia económica de Colombia". Por ello recalcó que "alcancé tiene la oportunidad de llevar al país a la industrialización completa a la modernidad al progreso para todas y todos los colombianos no para un grupillo mientras los demás se mueren de hambre".

Este mensaje de Petro se dio, además, luego de una cita con las principales caras que llevan las riendas del Pacto Histórico. Durante una cita en Bogotá, el expresidente marcó la directriz de los nuevos movimientos del Pacto Histórico en compañía de las exsenadoras María José Pizarro y Gloria Flórez; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman; Antonio Peñaloza, quien fue gerente de la campaña de Iván Cepeda; y el senador Carlos Alberto Benavides.

Gabinete por la Vida da respaldo a Petro

En ese mismo contexto el denominado Gabinete por la Vida, exfuncionarios el gobierno Petro en línea de ejercer seguimiento a las políticas de De la Espriella, dieron respaldo a las palabras del exmandatario y presentaron varios puntos de alternativa para evitar acudir al FMI. Según manifestaron en un comunicado, resulta viable, según su concepto, es inconveniente "la propuesta del actual gobierno, en el sentido de invitar al Fondo Monetario Internacional-FMI, a intervenir el manejo económico del país por razones económicas, sociales y políticas. Colombia no necesita "entregarse" al FMI para financiar el presupuesto de 2027″.

Por ello propusieron "una reforma tributaria progresiva, soberana y justa, que cierre el déficit fiscal con recursos internos y evite la deuda externa condicionada a recortes y costes sociales". De acuerdo a las exposiciones de este "gabinete", "el gobierno del cambio ha sido enfático en condenar cualquier acto de corrupción, que hace parte de un sistema histórico, donde las relaciones de poder se construyen de manera clientelar y corrupta. El actual gobierno con agenda establecida por el narcotráfico pretende crear una cortina de humo usando ataques mendaces y sin argumentos técnicos".

Fijamos nuestra posición frente a la propuesta de acudir al FMI para financiar el Presupuesto 2027 y planteamos una alternativa: tributación progresiva, recursos internos y soberanía económica.



Conozca el pronunciamiento completo.#FMI #Presupuesto2027 @petrogustavo pic.twitter.com/iYaxA4AMhN — Gabinete Por La Vida (@gabineteporvida) September 29, 2026

Y remarcaron que "es falso que la economía colombiana se encuentre en crisis. El gobierno del cambio entregó un balance macroeconómico, responsable y verificable. Tenemos en los últimos cuatro años un crecimiento sostenido de la economía, una inflación reducida del 13.5 al 6 %, el desempleo más bajo de los últimos 30 años y una reducción de la pobreza a los mínimos históricos de este siglo".

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