De la Espriella advierte más retiro de visas tras Torres y Peralta: "se ampliará el número"

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió la llegada de nuevos anuncios sobre el retiro de visas por parte de Estados Unidos, esto luego de que el Departamento de Estado prohibiera la entrada a ese país al empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta. La decisión fue celebrada por el mandatario quien señaló que pidió más movimientos por parte de la oficina de Christopher Landau, subsecretario de Estado y a quien De la Espriella llama como "el quitavisas".

La decisión se tomó luego de que altas autoridades de la administración de Donald Trump los considerara "funcionarios extranjeros corruptos". "El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre", dice el comunicado del Departamento de Estado.

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Según dijo el jefe de Estado colombiano, "la seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos". El presidente puntualizó que la lucha contra la corrupción es una de las banderas que han estrechado los lazos entre Colombia y Estados Unidos, razón por la que "los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria".

El caso no es menor, pues ambos ya habían sido denunciados en una mensaje de De la Espriella en junio de este año junto a una extensa lista de figuras que en su mayoría estaban ligadas a las bases del Pacto Histórico o el círculo cercano del entonces presidente Gustavo Petro. "La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción", dijo De la Espriella.

La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos.



La lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados… https://t.co/4Qus7Njeu6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

La publicación realizada por Estados Unidos describe a Peralta como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ambos partidos de oposición, mientras que se refiere a Torres como un "empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública". En todo caso, la congresista se encuentra vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras que Torres fue financiador de la campaña del expresidente Gustavo Petro y cercano al exministro Armando Benedetti (ambos en la denominada Lista Clinton); es señalado en Colombia de haberse beneficiado de múltiples contratos en la administración anterior.

Los otros denunciados por De la Espriella

En la denuncia realizada por el jefe de Estado en junio de este año, previo a las elecciones de segunda vuelta, De la Espriella señaló a más de 30 personas por participar en supuestos esquemas de corrupción o ayudar a la construcción de un supuesto fraude electoral. En ese listado ingresaron los congresistas Patricia Caicedo, Antonio Correa, Andrea Vargas, Agmeth Scaf, Pedro Florez, Karime Cotes, Luis Ramiro Ricardo, Martha Peralta y Johana Osorio. Además se incluyeron a los exrepresentantes Fernando Niño y Carlos Felipe Quintero.

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Sin embargo, ese listado también incluyó otro tipo de figuras. Por ejemplo, mencionó al exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo; los exsenadores Eduardo Pulgar y Musa Besaile; Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer; el exdiputado Rafael Macea; así como Felipe Hernández, Rafael Martínez, Iván Vargas, Juan Carlos Muñiz, Luis Fernando Lobo y, en general, al clan de los hermanos Calle.

Al respecto, la senadora Peralta aseguró que "hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión", aunque seguirá "ejerciendo mi labor con tranquilidad, de frente al país y con respeto por las instituciones".

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