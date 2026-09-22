"Todos debemos hacer el esfuerzo de austeridad": Lara a la JEP por recorte presupuestal

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contribuir en la apuesta de "austeridad" que ha trazado el gobierno de Abelardo de la Espriella. El jefe de la cartera política cuestionó las aseveraciones realizadas por el presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, quien cuestionó la propuesta que avalaría el Gobierno para recortar hasta COP 100.000 millones del presupuesto de esa entidad para 2027.

Y es que el pulso por los recursos de esta entidad se ha agitado luego de que Ramelli acudiera ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar vigilancia en el proceso de aprobación de presupuesto en el Congreso asegurando, además, una afectación a la independencia fiscal de la Jep. En esa misma carta Ramelli remarcó que de aprobarse esta solicitud, se incurriría en "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″.

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Esa propuesta fue impulsada por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, y tuvo visto bueno por el presidente De la Espriella. Además, el jefe de Estado respondió a Ramelli cuestionando que no comparte la postura expresada desde el tribunal y aseguró "que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando". Y con ello, De la Espriella exigió: "Que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha".

Y mientras en el Congreso se debate la repartición presupuestal en donde hay respaldo al recorte de la JEP, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que "estamos enfrentando una situación fiscal muy dura que el gobierno pasado, tras un gobierno de derroche y mucha corrupción, nos dejó con hueco". Fue por ello que el jefe de la cartera política insisitió en que "todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad. No puede ser que le exijan y le cobren impuestos a los colombianos y pongan la plata y la derrochen en pendejadas, en vagabunderías. Eso no puede ser. Entonces, en todas las entidades hay que hacer un esfuerzo de presupuesto".

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó los pronunciamientos del presidente de la JEP, el magistrado Alejadro Ramelli, sobre un posible recorte de recursos en el presupuesto de esa entidad.



"Todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad. No puede ser que le exijan y le… pic.twitter.com/4rB0uBwTa5 — El Espectador (@elespectador) September 22, 2026

Siguiendo esa línea, Lara dijo que "en el ministerio del Interior ayer anuncié que en el remanente del presupuesto por ejecutar de este año, que son aproximadamente COP 33.000 millones, vamos a devolver COP 121.000, casi el 36 % de ese presupuesto. Ese monto se va a congelar y se va a devolver. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, incluyendo a la JEP, por supuesto, los órganos de control y en general, todos".

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