La presidenta de Costa Rica, Laura Fernanández, llegó en la mañana de este martes a Barranquilla para cumplir varios compromisos internacionales, entre ellos, una cita con el presidente Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado colombiano recibirá en su despacho a la mandataria con una agenda que ambos países delinearon en acuerdos de cooperación y seguridad en la región, atendiendo los fuertes lazos ideológicos que les unen.

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De la Espriella se reunirá con la presidenta de Costa Rica en Barranquilla: así será la cita

Según detalló la Cancillería, "a visita oficial estará orientada a consolidar la cooperación bilateral y fortalecer la acción conjunta frente a los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países y la región". Este encuentro oficial tiene lugar durante el inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cita a la que ninguno de los presidentes quiso acudir para concentrarse en asuntos internos de sus respectivos países y fortaceler sus prioridades en la agenda de seguridad en la región enmarcados ambos en la misma apuesta del Escudo de las Américas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también detalló que "los mandatarios sostendrán un diálogo centrado en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de información estratégica, el desarrollo de capacidades institucionales y la coordinación de acciones para enfrentar las redes criminales que operan a través de las fronteras y afectan la estabilidad y el desarrollo de la región".

De hecho, de forma concreta pondrán el foco en iniciativas como la Operación ZEUS y la estrategia multinacional ORIÓN, que ambos han catalogado como espacios que han contribuido "al fortalecimiento de la cooperación operativa, el intercambio de inteligencia y la protección de los corredores marítimos y terrestres utilizados por las organizaciones criminales". Además, tendrán un amplio diálogo relacionado con el Escudo de las Américas, en el que han coincidido en el desarrollo de mecanismos para el intercambio "efectivo" de información, inteligencia estratégica y cooperación operativa que permitan anticipar y enfrentar de manera conjunta las amenazas que afectan a los Estados de la región.

La llegada de la presideta de Costa Rica, Laura Fernández, a la casa presidencial de Barranquilla y su saludo con el presidente Abelardo de la Espriella.pic.twitter.com/XOUMcVeWuO — Sebastian Perez (@SebastianPerezE) September 22, 2026

A Fernández la recibió el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, quien acompañó a la mandataria a su saludo protocolario con el presidente De la Espriella en la casa presidencial de Barranquilla. Su cita inició desde las 11:00 a. m. de este martes 22 de septiembre. Se prevé que tras su cita, haya un almuerzo entre los presidentes en el que seguirán abordando varios ejes en su agenda conjunta.

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