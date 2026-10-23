El Pacto Histórico alista estrategia para competir en Bogotá en las elecciones 2027

El principal partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella ya inició a delimitar su hoja de ruta para competir en las elecciones regionales de 2027. Con Gustavo Petro como principal líder y articulador de la estrategia electoral, la primera reunión del Pacto Histórico a nivel región, con asistencia del exmandatario, fue en Bogotá. La capital se considera dentro de la organización como una plaza clave para mantenerse a su proyecto político como una “alternativa al gobierno de De la Espriella”.

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En esta reunión, como parte del proceso para preparar sus candidaturas a la Alcaldía y le Concejo de Bogotá, se realizó un análisis sobre los resultados electorales de la pasada contienda electoral, en la que su candidato Iván Cepeda perdió la segunda vuelta contra De la Espriella. Allí se repitió la línea que había dictado el expresidente Petro ante la plana mayor de su partido sobre la clave para la estrategia de cara a 2027: movilización social.

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En la reunión, a la que asistieron ediles, concejales y representantes a la Cámara por esta circunscripción, se dio línea sobre la centralidad de movimiento social y ciudadano para coordinar la movilización social en oposición al gobierno nacional. Allí se discutieron los resultados por sectores y localidades, en los que se expuso una tendencia a la baja del movimiento de izquierdas en los estratos 3 y 4, por lo que la línea para la contienda electoral fue la recuperación de la clase media “desde Suba hasta Bosa”.

Además, como lo contó El Espectador, el presidente Petro sigue en la idea de congelar una posible aspiración a la Alcaldía de Bogotá para organizar a la izquierda desde la organización del movimiento. Sin embargo, remarcó que el mecanismo de decisión para definir las candidaturas será la consulta popular.

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Sobre las posibles candidaturas a la Alcaldía, el exmandatario no dio pistas de cuáles serían los nombres que se medirían en la consulta interna del Pacto. Sin embargo, hay varios en el sonajero de la oposición; desde el Concejo suenan Heidy Sánchez; en la dirección del partido está el nombre de la exsenadora María José Pizarro, e incluso la posibilidad de revivir una “Alianza por la Vida” con sectores liberales, verdes y, en general, opositores al gobierno central.

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