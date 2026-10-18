Petro lidera el Pacto tras poner en el congelador una eventual aspiración en Bogotá

Al exmandatario le propusieron desde diferentes vertientes del Pacto Histórico que analizara una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, cargo al que ya llegó en 2012 y en el que terminó su periodo en medio de polémicas debido a su controvertida…

En momentos en que la izquierda se alista vía calles a movilizar a sus bases para hacer la campaña por las regionales del próximo año, y que se define con qué cartas jugará en las urnas, se comenzaron a despejar las dudas sobre la apuesta electoral que liderará el expresidente Gustavo Petro.

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Al exmandatario le propusieron desde diferentes vertientes del Pacto Histórico que analizara una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, cargo al que ya llegó en 2012 y en el que terminó su periodo en medio de polémicas debido a su controvertida gestión y librando una dura batalla con la entonces Procuraduría de Alejandro Ordóñez que quería sacarlo del Palacio de Liévano.

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Y es en ese contexto que, al parecer, ya se tomó una decisión. Fuentes de la principal organización de izquierda, que suma 69 curules entre Cámara y Senado, le aseguraron a El Espectador que Petro ya les dijo a varios legisladores que apuntar de nuevo a ese puesto en la capital del país no está entre sus planes inmediatos.

La coordinación provisional nacional del @PactoCol eligió a @petrogustavo como su presidente, asumiendo una dirección colectiva que nos lleve a ser mejores, más y unidas.



Retos internos como la presencia territorial y la organización del primer congreso del partido, seguir… pic.twitter.com/kdEX901xtR — Carlos Alberto Benavides Mora (@albertobemo) October 16, 2026

Los mensajes los entregó en la noche del jueves durante un encuentro con parte del comité directivo del Pacto, instancia que además lo ratificó como jefe único de esa colectividad. De acuerdo con varios de los asistentes a esa cita, que se realizó en Bogotá, el expresidente les aseguró que prefiere concentrarse en la reorganización partidista de la izquierda antes que lanzarse de nuevo a la alcaldía capitalina.

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“No lo descartaría tan temprano, pero es claro que no le interesa”, le afirmó a este diario uno de los asistentes a esa cita. Y otro más, que también pidió no revelar su nombre para evitar conflictos directos con quien ahora lidera unánimemente al Pacto, agregó que “eso fue bien recibido por quienes sí quieren medirse en las regionales”.

A lo que se refiere esta última persona, lo cual también confirmaron otros tres asistentes al encuentro del Pacto en la noche del jueves, es al abanico de precandidatos que se viene configurando.

Ahí aparecen los nombres de la exsenadora María José Pizarro, de la exministra Susana Muhammad y –entre otros– el del exconcejal Carlos Carillo. Los tres han confirmado públicamente que esa intención. A ellos se les suma la posibilidad de que el excongresista Gustavo Bolívar apueste por el Palacio de Liévano, al igual que el exdirector de RTVC Hollman Morris. La baraja también incluye a la exalcaldesa Claudia López, quien ya limó sus asperezas con Petro luego de los duros dardos que se cruzaron.

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En todo este tejemaneje electoral entra en juego otro aspecto. Hace poco, desde el Eje Cafetero, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que enfrentará vía urnas a quienes le hacen oposición a su Gobierno. Eso fue interpretado por Petro como una supuesta posibilidad de abrirle la puerta a la reelección, algo que sí le interesa porque le permitiría medirse con el objetivo de regresar a la Casa de Nariño.

No obstante, y pese a que el relato constituyente tiene el mismo propósito y de ahí la movilización en calles a la que quiere guiar a su militancia, esa figura está proscrita en la Constitución. Además, el jefe de Estado no habló de revivirla.

En todo caso, la primera parada de todo este proceso son las elecciones regionales de 2027. Y eso también se abordó en la reunión del pasado jueves.

Siguiendo las instrucciones de Petro, se está diseñando un mecanismo para que los candidatos que se presentarán a esos comicios en las principales plazas, como Bogotá, sean elegidos a través de consultas.

En la Coordinación Nacional Provisional del @PactoCol compartimos con el compañero @petrogustavo el balance positivo de la masiva, pacífica y exitosa movilización de ayer y sus perspectivas.



Hoy lo elegimos oficialmente y por unanimidad como nuestro presidente y avanzamos en el… pic.twitter.com/W18jR8gqkE — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 16, 2026

“Somos alternativa de poder y de gobierno, empezando por el 2027”, confirmó el senador Alberto Benavides. “No vamos a ganar las elecciones si no estamos defendiendo los derechos del pueblo en la calle y de nuestro proyecto político”, complementó el representante Gabriel Becerra.

Para darle sustento jurídico a esta ruta, además, ya se le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le permita al Pacto Histórico convocar a un congreso el próximo año. Lo que se busca es que esa cita sea una suerte de espacio fundacional para la nueva estrategia que Petro y su militancia quieren promover para la izquierda.

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Los delegados para ese congreso también se están eligiendo. Hay un sector que pide que se haga vía urnas, pero existen otras vertientes que plantean caminos diferentes. Por un lado, se propuso dar representatividad regional de acuerdo con los votos que se obtuvieron en la segunda vuelta cuando el senador Iván Cepeda perdió con el ahora presidente de la Espriella.

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En esa contienda se lograron 12,6 millones de votos y la intención es que, según cómo se repartieron regionalmente, así mismo se den las vocerías. Otra alternativa es que sea por listas y que las que más respaldos consigan tengan el grueso de los cupos decisorios en la reunión oficial del próximo año. La senadora Carolina Corcho está analizando esas vías.

Mientras estas definiciones se aterrizan, ya es un hecho que el Pacto apunta hacia una combinación de movilización callejera y cálculo electoral como hoja de ruta para las regionales de 2027. Las marchas y la consulta a su militancia son las bases de todo el proceso.

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