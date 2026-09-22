MinDefensa responderá en moción de censura ante la Cámara por bombardeos en el Guaviare

Esta citación, que busca remover del cargo a Mora, fue realizada por la bancada del Pacto Histórico que exige un informe completo sobre si las FF. MM. tenían conocimiento de presencia de menores en el territorio al…

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, comparecerá este martes ante el pleno de la Cámara de Representantes donde fue citado a un debate de moción de censura para rendir informe sobre los bombardeos que han efectuado las Fuerzas Militares desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto.

Esta citación, que busca remover del cargo a Mora, fue realizada por la bancada del Pacto Histórico que exige un informe completo sobre si las FF. MM. tenían conocimiento de presencia de menores en el territorio al momento de llevar a cabo esa operación militar. Y es que el Guaviare ha sido foco de atención pues es una de las regiones en las que más se concentra la presencia de la estructura del Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

Publicidad

Le sugerimos: Arrancó ajuste en la derecha: los de De la Espriella y los de Uribe quieren poder regional

Desde la oposición se insiste que la mencionada operación no tuvo en cuenta los ordenamientos del Derecho Internacional Humanitario y que allí se violó ese tratado al registrar víctimas menores de 18 años que, según señalan, son víctimas de reclutamiento forzado por parte de esas estructuras criminales. Ese sector político también busca respuestas sobre la posible autorización de operaciones militares de Estados Unidos en suelo colombiano, un acuerdo que, según comunicó esa cartera, no ha sido aprobada ni abordada en los acuerdos firmados con el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, este mismo tema ya fue objeto de debate en la plenaria de Senado. En esa corporación el ministro remarcó que todas las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares están debidamente sustentadas por informes de inteligencia y que sus lineamientos de operación están estrechamente ligados al DIH, insistiendo en que no hubo violación de ese tratado.

📌 Actualización | Por instrucciones de la Mesa Directiva, la sesión plenaria del debate de moción de censura al Ministro de Defensa Nacional fue adelantada para las 1:00 p.m. del martes 22 de septiembre. https://t.co/BCz1udwY1v pic.twitter.com/LBb9hH15y4 — Secretaría General Cámara de Representantes 🇨🇴 (@SecreCamaraCol) September 22, 2026

En ese mismo debate los sectores oficialistas respaldaron las posturas de Mora y recalcaron en una necesidad de este tipo de operaciones, siempre bajo el marco humanitario, ante la expansión de las narcoestructuras. De hecho, fue el mismo ministro quien aseguró que en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Gustavo Petro, hubo un incremento sustancial de los grupos armados en más del 100 %. Es más, grupo como las disidencias de las Farc o el ELN ganaron un mayor control territorial.

Culminado ese debate, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, convocó a la votación de la moción de censura para este miércoles 23 de septiembre. En primera instancia, los votos ni en Cámara ni en Senado estarían dados para remover de su cargo al ministro Mora. Las mayorías Legislativas del gobiero De la Espriella están dadas para su primer año de mandato. De hecho, en la misma intención que se promovió en el Senado contra el ministro Jaime Andrés Beltrán, tan solo 32 votos dieron su visto bueno, con más de 67 en respaldo al jefe de la cartera de Vivienda. El ambiente en el Capitolio para el caso de Mora es similar.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.