Colombia se retira del Grupo de La Haya: dice que "aísla y ataca a Israel"

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El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció oficialmente su retiro del Grupo de La Haya. El canciller Omar Bula, quien está en una visita oficial en Israel, aseguró que se trataba de una organización creada "para aislar y atacar" a ese país.
"La República de Colombia reafirma su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de las Naciones Unidas", dice el comunicado emitido por la Cancillería.
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El actual Ejecutivo ha dado un giro total en las relaciones con ese país y la visita oficial de Bula termina de reafirmar el respaldo que le da De la Espriella a Israel. Por ahí pasa, por ejemplo, el traslado de la embajada de Colombia desde Tel Aviv hacia Jerusalén —con lo que se reconoció la soberanía israelí sobre ese territorio—, un movimiento que se oficializó con el canciller a bordo y junto a su homólogo israelí, Gideon Sa’ar.
“Defendemos la vida. Defendemos la esperanza. Y estamos dispuestos a luchar contra los bárbaros. Valoramos profundamente a quienes permanecen a nuestro lado. Y Colombia está a nuestro lado”, aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el evento de la apertura de la embajada en el que estrechó la mano de Bula.
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El ministro de Exteriores colombiano ha dicho que el Gobierno está del "lado del bien" y también apuntó que en el país todavía no se ha condenado con firmeza la magnitud de los eventos que ocurrieron el 7 de octubre de 2023. En esa fecha, Hamás emprendió un ataque contra Israel —que dejó cerca de 2.000 personas asesinadas— y eso generó una contraofensiva sobre la Franja de Gaza que, de acuerdo con la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, es un genocidio.
“El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”, aseguró. Y agradeció al gobierno israelí la ayuda brindada tras el terremoto que el 10 de agosto golpeó varias ciudades colombianas.
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¿Qué es el Grupo de La Haya?
El Grupo de La Haya es una organización fundada en enero de 2025, cuando el expresidente Gustavo Petro todavía estaba en el poder y seguían rotas las relaciones con Israel. En ese momento, se creó con el objetivo de emprender "acciones colectivas a través de medidas legales y diplomáticas coordinadas a nivel nacional e internacional" para "exigir responsabilidades a Israel por sus graves violaciones del derecho internacional contra el pueblo palestino".
Además de la firma de Colombia en esa declaración inicial, también estaba la de Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Pero ahora, los gobiernos boliviano, en cabeza de Rodrigo Paz, y hondurense, ahora liderado por Nasry Asfura, también anunciaron su retiro.
Este es el comunicado completo:
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Héctor(20578)•Hace 4 minutosEl gobierno de De la Espriella apoya los crímenes que los sionistas cometen en la ocupada Palestina.
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Felipe(dw15k)•Hace 26 minutosEl bien nunca estará del lado del que asesine, agreda, torture, secuestre o encarcele, hiera, a civiles indefensos. Defender lo contrario no solo es incoherente, ese es el mal.
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Lalo(70277)•Hace 1 horaNos convertimos en otro paria internacional gracias a los indignos y vergonzosos besac… de Trump
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Javier(ti8zq)•Hace 1 horaEs un tribunal internacional que ha sido claro con el genocidio de Israel sobre Palestina en el último tiempo. Queremos estar del lado del victimario??? Israel esta cometiendo muchas matanzas y aniquilaciones injustificadas. Si era ojo por ojo, que era la premisa anterior, ya no hay más ojos que sacar.
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 1 horaPetro se queda sin La Haiga.