“El uribismo convirtió la juventud en el enemigo interno”: Gustavo Petro

El líder de la Colombia Humana criticó la respuesta violenta que ha tenido el gobierno ante las movilizaciones, y reiteró que no las ha coordinado.

El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el paro en lo que denominó su “tercera alocución a la nación colombiana”. En esta breve intervención, difundida por redes sociales, tuvo duras palabras en contra del gobierno de Iván Duque y el uribismo.

“El uribismo convirtió la juventud en el enemigo interno solo porque esta no comparte sus antivalores autoritarios”, aseveró Gustavo Petro, que señaló al Gobierno como el principal responsable de los hechos de violencia que se están llevando a cabo en las calles de varias ciudades del país: “No estamos ante un paro sino ante un estallido social que el mismo Gobierno generó por su incapacidad e insensibilidad social”.

Para uno de los líderes de la oposición, el problema reside en que el país no ha sabido entender las razones del paro, y todo lo ha simplificado en la crisis causada por la pandemia del COVID-19. A interpretación del precandidato presidencial, el objetivo de las movilizaciones lideradas por los jóvenes “es tener una vida digna ahora y en el futuro”. Esto debido a que, según el senador Petro, Colombia les arrebató el presente y el futuro.

Para Petro, el Ejecutivo olvidó “el fin del estado y la constitución de 1991” y “se entregó el embrujo autoritario de que matando se consigue la autoridad”. El exalcalde de Bogotá aseveró que “Colombia no entiende a su juventud y sus hijos” y señaló que dicha juventud necesita ser escuchada, por eso la razón del estallido social.

“Yo rechazo la violencia, pero estoy dispuesto a escuchar la juventud”, comentó Petro en su mensaje, en el que también pidió que los distintos sectores dejen de aplaudir la violencia del Estado en contra de los jóvenes que se han movilizado. “Los he invitado un pacto social y la respuesta ignorante es el plomo”, agregó el precandidato presidencial.

Por otro lado, Gustavo Petro condenó todas las expresiones de violencia que se han presentado en este mes de paro: “He dicho una y otra vez que no comparto la violencia, el disturbio, ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque”.

En este sentido, se mantuvo en la posición de que no ha sido organizador de ninguna de las movilizaciones de este mes de paro: “Cuando decimos que no hemos participado de la organización de la protesta popular, que se ha transformado en un verdadero estallido social, no mentimos. Con dignidad dijimos la verdad”.

De forma parecida, la cabeza de la Colombia Humana reiteró su rechazo a la violencia, aunque en este caso solo hizo énfasis en la que ocurre en la protesta popular. Esto debido a que “crea más daños que soluciones y perjudica más a los pobres que a los ricos”.

Por estos mismos hechos criticó las barricadas y bloqueos, aunque en este punto agregó que en estos se “genera condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes a manos de gobierno”. Para Petro, los bloqueos se han convertido en “trampas” en contra de los que buscan “defender su terruño”, dado que en su afán de mantenerlos “los expone frente a una maquinaria de muerte que el mismo gobierno preparó con los dineros que debían ser invertidos en la lucha contra la pandemia”