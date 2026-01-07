“Fue un diálogo abierto y fructífero”: Vicecanciller sobre reunión con John McNamara

Vicecanciller de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo. Canciller Rosa Villavicencio y viceministra Juana Castro. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después del anuncio de la Cancillería sobre la nota de protesta emitida al Gobierno estadounidense —en relación con las amenazas del presidente Donald Trump sobre una posible invasión a Colombia—, la canciller Rosa Villavicencio y el encargado de negocios de Washington en Bogotá, John McNamara, se reunieron ayer en el Palacio de San Carlos para buscar acercamientos entre los países. Al respecto, el vicecanciller Mauricio Jaramillo habló sobre los resultados de la reunión.

La cita entre Villavicencio y McNamara culminó en la tarde del pasado 6 de enero, luego de casi cuatro horas de diálogo. En la reunión, una vez más, los delegados de la Casa de Nariño y la Oficina Oval buscaron desescalar las tensiones entre los dos países.

El vicecanciller manifestó: “fue un diálogo abierto, fue un diálogo fructífero. La diplomacia no son buenas maneras, la diplomacia también es confrontar y decir, yo no estoy de acuerdo no estuvo bien esto, esto está mal, esto hay que corregirlo es inaceptable, etc. Entonces la buena noticia es que con Estados Unidos tenemos una buena relación pero esa relación es una relación que nosotros exigimos sea una relación entre iguales en la que obviamente no caben las intimidaciones ni las amenazas”.

Si bien Jaramillo no pudo dar detalles que, por el momento, son de carácter confidencial, sí explicó que la situación ha sido desfavorable a nivel general, no solamente por las declaraciones dadas por el presidente Trump, sino también por los mensajes que ha lanzado el secretario de Estado, Marco Rubio, en contra del presidente Gustavo Petro, quien, según indica Jaramillo, se ha comportado de manera muy respetuosa ante tales acusaciones.

“No solo es sobre el presidente Trump, sino también al secretario Marco Rubio, quien también ha tenido palabras desobligantes con el presidente Petro y en general con el gobierno colombiano. Nosotros hemos dicho cuando ha habido descalificaciones en contra del presidente Petro, lo hemos protestado y lo hemos dejado por escrito. [...] Acá hay una relación de más de dos siglos que ha funcionado y que es una relación que está basada en el respeto”, manifestó Jaramillo, quien además recalcó que cada vez que se le ha falado el respeto a Colombia el Gobierno ha “alzado la voz para exigir respeto”.

Específicamente sobre el diálogo, según se informó desde la Cancillería, no habrá un comunicado oficial y se mantendrá bajo reserva mientras que se llevan a cabo nuevos acercamientos entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. A pesar de las diferencias, desde Washington insisten en la necesidad de mantener los lazos firmes debido a la importancia estratégica de Colombia para Estados Unidos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.