Cartago (Valle) irá a urnas en medio de líos jurídicos: alcalde destituido busca reelegirse

Este 20 de septiembre en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, se desarrollará una jornada de elecciones atípicas para la elección de un nuevo alcalde, luego de la destitución de Juan David Piedrahita a mediados de año. Estos comicios buscan definir al nuevo mandatario en una contienda que se encuentra envuelta en varios líos jurídicos por la aparición de Piedrahita en el tarjetón, buscando volver al poder uno meses después de que el Consejo de Estado le removiera del cargo.

El caso ha generado revuelo, pues Piedrahita estuvo en el cargo hasta el 30 de junio, cuando el Consejo de Estado determinó la nulidad de su elección en 2023 bajo la causal de doble militancia. Sin embargo, días después de salir de la jefatura de Cartago, el exalcalde se inscribió nuevamente para participar de los comicios de este 20 de septiembre. El proceso fue llevado a instancias jurídicas, pues, según argumentan en el municipio, el ahora candidato estaría inhabilitado para participar de las elecciones.

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Desde agosto, varias peticiones llegaron a instancias legales para resolver esa situación pidiendo la revocatoria de la candidatura del exalcalde, pues, entre otras cosas, la ley impide que quienes hayan estado en cargos públicos o participado de la ordenanza del gasto puedan participar de elecciones para elecciones de alcaldías o gobernaciones. Esa medida aplicaría para Piedrahita.

Aún así, su rostro aparecerá en la tarjeta electoral que los cartagüeños recibirán este domingo a partir de las 8:00 a. m. para definir el futuro político de su municipio. De hecho, días antes de la elección el tema se puso en la mesa del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no hubo decisión de fondo. Tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Superior Bogotá ordenaron a esa entidad para que definiera es legal, o no, la participación del exalcalde en estos comicios. Sin embargo, tras 20 días de su posesión, los nuevos magistrados no decidieron sobre el caso, resaltando que hubo recusaciones contra tres de los togados.

Nos seguimos preparando para acompañar la elección atípica de alcalde en Cartago, 📍Valle del Cauca.



Hoy realizamos una reunión de coordinación para revisar la logística en los 34 puestos y 317 mesas de votación habilitados en el municipio.



Este 20 de septiembre, dale tu voto… pic.twitter.com/xE5dTXbTrW — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 18, 2026

De hecho, el único comunicado emitido por ese organismo señaló que aún no hay una ponencia, razón por la que no puede haber pronunciamiento del CNE sobre ese caso. "A la fecha, no ha sido radicada ante la Sala Plena del CNE ponencia definitiva relacionada con la solicitud de revocatoria de la inscripción de esta candidatura, ya que solo será posible hacerlo hasta que quede en firme la resolución que resuelva la recusación", señaló el CNE en un comunicado sobre este caso.

Además, resaltaron que "la entidad hace un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información a través de los canales oficiales", esto tras varias afirmaciones sobre una posible resolución referente a la participación de Piedrahita. Ese panorama deja entonces una tarjeta electoral con cuatro candidatos: Oscar Esteban Morillo (Verde-En Marcha), Juan David Piedrahita (Asi-Liberal), Jhon Jairo Aguirre (AICO) y César David Grajales (Demócrata). Los comicios tendrán lugar desde la 8:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 p. m.

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