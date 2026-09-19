 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así defiende el Gobierno su giro en política exterior: ¿qué pasó con Israel y Marruecos?

Un documento de la Cancillería en manos de El Espectador delinea los principios que le dan forma a la nueva estrategia que el presidente Abelardo de la Espriella quiere poner en marcha en sus relaciones internacionales. Estados Unidos será clave y China está en el centro de análisis por acuerdos firmados en el cuatrienio pasado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
19 de septiembre de 2026 – 08:03 a. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya traza su estrategia diplomática en la que tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula.
En la política exterior del presidente Abelardo de la Espriella tendrán un rol primario el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller, Omar Bula.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El presidente Abelardo de la Espriella llegó con dos órdenes claras para su Ministerio de Exteriores: profundizar la relación estratégica con Estados Unidos y recomponer los lazos bilaterales con Israel. Esas determinaciones se han delineando en la Cancillería de Omar Bula y documentos en manos de El Espectador revelan que varios de los puntos más álgidos del giro total de las relaciones exteriores —que incluyen a China y a Marruecos— siguen en remojo por cuenta de papeleo que todavía están en etapa de análisis.

Todo esto está consignado en un…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Cancillería

China

Colombia

Colombia hoy

Estados Unidos

Israel

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Omar Bula

Política

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Fabian(kc1ex)Hace 10 minutos
    De Tel Aviv a Jerusalén
  • MaoT(8280)Hace 1 hora
    Snobismo en la política exterior. No queda duda de la guillotina que pende desde EEUU sobre el payaso macabro.
  • MiguelAngel(71324)Hace 1 hora
    La nueva estrategia es lamerle el culo a Trump y a los Sionistas, comportarnos como una colonia.
  • Gonzalo(05vrk)Hace 1 hora
    Venderle el alma al diablo.
  • Oscar Santiago(14534)Hace 1 hora
    Los artículos de María José siempre son muy interesantes y muy bien escritos.
  • Barranquero(47411)Hace 1 hora
    Dios nos proteja de este tipo de decisiones y sus consecuencias. Es una alianza con criminales de lesa humanidad.
  • Falcon(13720)Hace 2 horas
    La moral no existe, los acuerdos escritos tampoco…
  • Felipe(dw15k)Hace 2 horas
    La Constitución colombiana al adherirse a los principios del derecho internacional, es garantista de los derechos y deberes de las naciones respecto a sus relaciones con otras. El respaldo a una nación que está cometiendo crímenes contra otra sencillamente viola este principio pero nadie dice nada, ni las cortes, ni el congreso, ni la prensa. El apagón se anticipó.
  • baltasar(622)Hace 2 horas
    Maria Jose: El titular no se corresponde con el contenido..Las iniciativas en las relaciones comerciales y diplomáticas,solo indican que El Gran Dictador ADLE ,Presidente de Colombia como fiel vasallo del soberano.Emperador de América,Trump ,va a cumplirle el libreto impuesto.,que está descontando de antemano que recibirá el apoyo unánime de los cipayos en el Congreso.
  • Tocayo50(5582)Hace 3 horas
    Hay que eliminar muchas de las funciones presidenciales pues convierten al elegido en un reyezuelo cuyas órdenes deben cumplirse sin chistar así se atropelle la constitución del país. Las relaciones exteriores deben ser dirigidas por un órgano independiente de fanatismo y arrodillamientos; el pais debe estar pir encima de eso.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido