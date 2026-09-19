Así defiende el Gobierno su giro en política exterior: ¿qué pasó con Israel y Marruecos?

El presidente Abelardo de la Espriella llegó con dos órdenes claras para su Ministerio de Exteriores: profundizar la relación estratégica con Estados Unidos y recomponer los lazos bilaterales con Israel. Esas determinaciones se han delineando en la Cancillería de Omar Bula y documentos en manos de El Espectador revelan que varios de los puntos más álgidos del giro total de las relaciones exteriores —que incluyen a China y a Marruecos— siguen en remojo por cuenta de papeleo que todavía están en etapa de análisis.

Todo esto está consignado en un documento de 27 páginas y con fecha del 31 de agosto de 2026, en el que se deja claro que todas las decisiones que se han tomado en materia internacional están amparadas bajo el principio constitucional de que es el presidente el encargado de dirigir las relaciones exteriores.

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Ahí se explica que los primeros anuncios que se han dado son “entendimientos bilaterales de carácter verbal” que se concretaron, de acuerdo con el mismo Gobierno, en las reuniones de alto nivel que tuvieron lugar en la transmisión de mando. En esos encuentros se fundamentó la posición de Colombia para reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán —uno de los puntos estratégicos clave en esa región y reconocido por las Naciones Unidas como territorio sirio ocupado— y la de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Todo eso se ha dado a conocer a través de comunicados a la opinión pública.

#Atención | Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. pic.twitter.com/D7dDZ6lxzy — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 10, 2026

“No existe un documento suscrito, al tratarse de un entendimiento de carácter político y diplomático y no a un compromiso que requiera formalización mediante documento escrito”, se lee en el informe que presentó la Cancillería. Y se detalla que ambas determinaciones “responden a una consideración de seguridad y estabilidad nacional, ante la existencia de vínculos entre grupos armados ilegales en Colombia y actores de estas regiones, protegiendo los intereses estratégicos del país”.

Quienes hicieron parte de esos encuentros son los funcionarios que hoy están encargados de cambiar el rumbo de la política exterior colombiana y varios de ellos viajarán este domingo a Estados Unidos como parte de la comitiva de Colombia ante las Naciones Unidas. Además del mandatario, en las reuniones en Cali estuvieron su vicepresidente, José Manuel Restrepo; y los ministros Bula, Mauricio Gómez (Comercio) e Iván Cancino (Justicia).

Será el segundo al mando de De la Espriella quien encabece la delegación que aterrizará en Nueva York y está encargado de dar el discurso ante el pleno de la ONU el jueves. Pero esa visita, más allá de lo diplomático, también tiene parte de las prioridades que ha planteado el jefe de Estado: impulsar la inversión y promover el eje comercial. Y allí está el papel clave que tendrá Gómez en ese viaje, pues trabajará en llave con Restrepo para que los mercados e inversionistas internacionales le den el guiño a Colombia e impulsen la reconstrucción tras el terremoto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo en reunión con el canciller Omar Bula; la embajadora en EE. UU., María Consuelo Araújo; y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona. Foto: X - José Manuel Restrepo

Además, marcará la primera vez que el vicepresidente le estrechará la mano al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. En esos días también se están planeando varios encuentros de alto nivel con funcionarios estadounidenses que tienen mano en la implementación del Escudo de las Américas que suscribió Colombia y que, en palabras del mismo Ministerio de Defensa, no incluye todavía operaciones conjuntas con Estados Unidos. Lo que sí contempla es apoyo en temas técnicos, operacionales y de inteligencia.

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“No van a venir tropas ni aviones de combate”, le dijo una fuente enterada a El Espectador. Además, en otro documento también en poder de este diario, el Mindefensa explicita que “la suscripción de una declaración de intención o la participación en un mecanismo de cooperación internacional no constituye, por sí misma, una autorización para el tránsito de tropas extranjeras ni sustituye las competencias, procedimientos y controles previstos en la Constitución”.

Esas conversaciones se profundizarán, en materia de seguridad, con Israel. El canciller aseguró que esa recomposición de los lazos tiene que ver con "proteger los intereses nacionales, ampliar las capacidades de cooperación en seguridad e inteligencia y enfrentar amenazas transnacionales que afectan al país". Eso pasa por el desarrollo de la cooperación en inteligencia estratégica, la lucha contra organizaciones terroristas y criminales, las capacidades en ciberseguridad, el intercambio de información para combatir redes de financiación ilícita y la prevención del acceso de estructuras criminales a sistemas internacionales de armamento, tecnología y lavado de activos.

Incluso, por ese lado pasa una de las decisiones más controversiales en materia de política exterior: el traslado de la embajada colombiana en Tel Aviv a Israel, algo que han anunciado EE. UU. y Argentina. Sobre ese punto la Cancillería no revela explícitamente cómo se llevaría a cabo —ni siquiera si se hará realidad—, pero indica que se encuentra “adelantando las evaluaciones administrativas, presupuestales, logísticas y de seguridad para la implementación de las decisiones relacionadas con la representación diplomática”. En ese punto, el Minexteriores enfatiza en que no se trata de una “solicitud, recomendación o promoción por parte del Gobierno de Israel”, sino de una decisión que viene del despacho presidencial.

Nate Morris fue nominado como embajador de EE. UU. en Colombia. Foto: Redes s

Todo esto influirá en la relación con Estados Unidos, que está a la espera del Congreso estadounidense para enviar al que será su delegado oficial en Colombia. El pasado 5 de agosto, Nate Morris se presentó frente al Senado de ese país para su audiencia de confirmación y allí planteó los puntos claves de su próxima estancia en Bogotá. Entre ellos estaba un compromiso —hecho por el mismo De la Espriella— de retirarse del memorando de entendimiento en torno a la iniciativa china de la Franja y la Ruta.

“El presidente electo me ha hecho saber su compromiso de salirse del memorando de entendimiento. Creo que, obviamente, todas las naciones deben decidir si hacen negocios con nosotros o con China”, dijo en ese momento.

Lo cierto es que, a la fecha, el Gobierno no ha tomado una decisión al respecto y no existe “una instrucción formal impartida por esta Cancillería ni en una decisión administrativa perfeccionada. Así lo confirmó la Cancillería en ese documento, en el que sí se detalla que se han elaborado documentos técnicos orientados a evaluar posibles escenarios, impactos, ventajas y desventajas de dicha participación. Pero se recalca que, “actualmente, no ha sido adoptada ninguna decisión de política exterior de modificación o rescisión del plan y por lo tanto no se ha iniciado la elaboración de documentos de trabajo en desarrollo de evaluación estratégica para estos escenarios”.

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“Al ser un tema de orientación de la política exterior, son sujeto de reserva de manera motivada y temporal, los documentos que contienen apreciaciones sobre la posición negociadora de Colombia frente a la República Popular China o sobre terceros Estados, con fundamento constitucional y legal expreso”, explica el Ministerio de Exteriores. En todo caso, son claros que la salida de este plan requiere un aviso previo y que, en caso de concretarse, esto no produciría “efectos automáticos” sobre otro tipo de acuerdos o herramientas compartidos entre China y Colombia.

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Son posiciones que terminarán de configurarse la próxima semana, en medio de los encuentros de alto nivel de Restrepo en Nueva York. Será la primera vitrina que tendrá el gobierno De la Espriella ante el mundo y allí se plantearán los ejes de lo que serán los próximos años y sus primeras apuestas para lograr mayor inversión externa.

El presidente ha dado órdenes claras al canciller Bula para continuar la ruta de profundizar relaciones con Estados Unidos y ya tienen el guiño de Donald Trump y uno de sus funcionarios más cercanos, Marco Rubio (secretario de Estado). La seguridad y el comercio son centrales, y frente a las críticas, han sido claros en que su prioridad es defender la soberanía.

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