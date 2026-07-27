Aspirantes a contralor General comparecen ante la Cámara: ¿qué sigue en el proceso?

La plenaria de Cámara de Representantes escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los diez aspirantes al cargo de contralor General comparecieron este lunes ante el pleno de la Cámara para presentar sus propuestas y dar continuidad con el proceso que arrojará al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez en esa entidad. La votación tendrá lugar el próximo 12 de agosto, aunque algunos nombres ya toman ventaja en esta elección.

Fueron más de cuatro horas de una sesión en la que los contendores por este cargo se presentaron ante el pleno de la Cámara. Todos, sin excepción, contaron con más de 10 minutos para poder exponer sus propuestas que se enfocaron, principalmente, en la defensa del erario público. Asimismo, los partidos aprovecharon la oportunidad para presentar sus preguntas a los candidatos.

Le sugerimos: Abelardo de la Espriella designa a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante la ONU

El primero en comparecer fue Luis Enrique Abadía, uno de los candidatos mayor calificados en los procesos de entrevistas y exámenes previos durante el proceso. Abadía presentó un plan de trabajo del que dijo, “cada peso público debe traducirse en bienestar”. Abadía habló de modernizar la entidad con tecnología de punta, así como de un trabajo “independiente”, pero con trabajo articulado “con toda la institucionalidad y la sociedad civil”.

Abadía habló de proponer una reforma con la que se pueda impulsar más de 7.000 oficinas para que estas sean la primera línea de vigilancia para los recursos públicos. “La corrupción le cuesta al país cerca de COP 50 billones, lo que representa cerca de dos reformas tributarias”, dijo el aspirante.

Enseguida el espacio fue para Andrés Castro Franco, otro de los grandes candidatos en esta elección. Castro, quien aún ejerce cargo como personero de Bogotá, dijo que es clave recuperar la confianza de los ciudadanos y que ello implica un amplio trabajo conjunto de la institucionalidad.

“Es muy importante que la Contraloría asuma su rol protagónico e histórico del que se ha caracterizado por estos pronunciamientos desde el rigor técnico”, dijo Castro. Así como los demás aspirantes, resaltó la importancia de anticiparse a los hechos de corrupción y prevenir las afrentas contra el erario. Además, habló de presentar un proyecto para “tener un control de tiempos, tecnología y decisiones sólidas”.

Más contenidos: De la Espriella anunció cierre de embajadas y dijo que no despachará desde Casa de Nariño

Por otro lado, Jorge Eliécer Laverde, actual secretario de la Comisión Sexta, expuso su hoja de vida y sus múltiples estudios y anunció que trabajará de la mano con el Congreso de la República. “Congresistas, los invito a mirar con el pecho erguido nuestro escudo nacional, que Colombia entera sepa que hay determinación para derrotar la corrupción y defender con la vida misma los dos pilares que nos definen como gran nación: libertad y orden”, manifestó.

En tanto, Carlos Mario Zuluaga, el exvicecontralor, dejó claro que no utilizará la entidad para perseguir a ningún sector político en el país. “No reconozco en ninguna de las bancadas enemigos y quero ser contralor no para tapar las irregularidades que se hayan cometido, pero no quiero ser contralor para convertirme en instrumento que persiga a funcionarios o personas por pertenecer a un partido o por pensar diferente”, sostuvo.

Ana Helena Monsalvo, dijo que trabajará para que la Contraloría pueda llegar a las regiones. “Colombia necesita una Contraloría independiente, técnica, pero sobretodo cercana a las regiones (…) Es fundamental potenciar la herramienta de control preventivo y concomitante, no llegar cuando el daño está hecho, cuando el recurso se perdió, hay que llegar antes y salvar la obra antes de que se convierta en un elefante blanco”, sostuvo.

Diana Carolina Torres, otra de las candidatas, aseguró que las decisiones que tomará estando al frente de la Contraloría, no tendrán tinte político. “Me comprometo a hacer objetiva en la toma de decisiones dentro de la Contraloría no habrá persecuciones políticas ni de ningún tipo, siempre me basaré en la prueba para la toma de decisiones dentro de la responsabilidad fiscal”, añadió.

Le interesa: Inauguran sede de la Academia Diplomática en medio de ajustes impulsados por De la Espriella

¿Qué sigue en el proceso?

Luego de comparecer ante la Cámara, los aspirantes a contralor General pasarán a la audiencia ante el Senado. La dinámica será similar a la de este lunes en la que los aspirantes Luis Enrique Abadía García, Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Andrés Castro Franco, Karol González Mora, Jorge Eliecer Laverde Vargas, Amanda Panosso Madrid, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García y Carlos Mario Zuluaga Pardo expondrán sus propuestas ante esta corporación.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.