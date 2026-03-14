Congreso abrirá inscripción de candidatos para elección de contralor, ¿cómo será el proceso?

En 2024, la plenaria del Congreso eligió a Carlos Hernán Rodríguez como contralor general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Congreso iniciará, oficialmente, el proceso para la elección de contralor general para el periodo 2026-2030. A través de un comunicado, el Legislativo ya estableció las fechas a partir de las cuales se podrá realizar la inscripción para el proceso, que es de convocatoria pública y finaliza con la votación del pleno del Capitolio.

En ese documento, la Secretaría General del Congreso indica que este lunes 16 de marzo, a partir de las 8:00 a. m., y hasta el miércoles 18 de marzo a las 5:00 p. m., las personas interesadas en participar en la convocatoria podrán inscribir su nombre. Para hacerlo podrán ir de manera personal al despacho de esa dependencia o, por el contrario, enviar una comunicación electrónica a los correos concursocontralor2026@senado.gov.co o concursocontralor2026@camara.gov.co.

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Pero hay que tener varias cosas en cuenta para poder participar. Por ejemplo, para ser elegido se requiere como mínimo ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.

Después del 18 de marzo se realizará el análisis de las hojas de vida y documentación de los aspirantes, para luego dar a conocer la lista de admitidos. Ese grupo deberá participar en pruebas de conocimiento, lo que será otro tipo de filtro para una nueva lista de admitidos que pasará por la conformación de una lista de 10 elegibles, a cargo de una comisión accidental. Se espera que para mayo se conozca ese listado de 10 finalistas, que deberá cumplir con criterios de paridad de género.

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Y si bien esa primera parte estará a cargo del actual Congreso, la elección la hará la nueva cohorte de congresistas, que se posesiona el 20 de julio. Eso será, si todo sale acorde a lo planeado, el miércoles 12 de agosto, cuando el país también tendrá un nuevo o nueva presidente.

Quienes llevarán a cabo ese cronograma son los presidentes del Senado, Lidio García (Partido Liberal), y Julián López (que salió del Partido de la U hace poco). Además, ya fue definido que la Universidad de Cartagena será la institución encargada de aplicar las pruebas y criterios de selección definidos en la convocatoria pública.

Este es el comunicado completo:

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