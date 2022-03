A Quemarropa con Andrés Felipe Ortiz, candidato al Senado por el Partido de la U

Andrés Felipe Ortiz es el #51 del tarjetón al Senado por Partido de la U. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Colombia está atrapada en un círculo vicioso y nuestra educación tiene el fin de no dejarnos salir de él. Es necesario destruir las reglas que nos han arrebatado poder aspirar a sentirnos orgullosos, dignos… hay que crear, desde cero, un modelo educativo de calidad, incluyente, un modelo educativo basado en las personas y no al revés.

En nuestra educación no se necesita una reforma, sino una revolución, un revolucionario que inicie una bola de nieve imparable.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Ninguna investigación. Solamente tuve llamados de atención por disciplina empezando la primaria; desde entonces he sido ejemplo de integridad.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Recursos propios. Uno de mis fines, también, es ser o la campaña o una de las campañas con más bajo presupuesto de la historia de Colombia: demostrar que la democracia no necesita ser comprada y que los más jóvenes somos la punta de flecha para iniciar transformaciones reales.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La educación es lo único que puede transformar el país. Pero no la educación de la era industrial que hemos tenido siempre, sino una con un cambio radical de modelo educativo que nos haga cambiar el chip, por ejemplo, desde el colegio, una materia de lengua de signos, junto a deporte también aprender nutrición; ‘educación ambiental, reciclaje y energías renovables’; trabajo doméstico y cocina, educación financiera, oficios manuales que permitan autosuficiencia económica básica a todo bachiller, etc.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Egoísmo e ignorancia. La corrupción no se combate con fuerza. La única forma es educando a las personas, desde pequeñas, a ser íntegros, altruistas, ponerse en los zapatos del otro, empáticos... Reducir el egoísmo es la única solución real contra la corrupción, deterioro ambiental, desigualdad, etc.

La ignorancia (desconocer lo que se debería saber) se soluciona también con educación, no creyendo en reformas que todo lo cambien para que todo siga igual, sino revolucionando la calidad y cobertura educativa.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Un acuerdo es una decisión sobre algo, tomada en común por varias personas. Imponer modificaciones sustanciales a este, sería violar ese acuerdo, lo que, además, no se podría hacer porque ahora hace parte de la misma Constitución Política (bloque de constitucionalidad). Cualquiera que diga que se pueden modificar partes sustanciales del Acuerdo, está hablando o desde la ignorancia o desde la mentira.

Jurídicamente, solo es viable hacer modificaciones sobre su implementación. El problema del acuerdo es la voluntad de cumplirlo.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

“Locura es hacer lo mismo, esperando obtener resultados diferentes”. Ya hace casi 60 años surge el ELN; dos generaciones intentando acabar con él… sin lograrlo. Hay que reconocer cuándo la guerra fracasa y, aunque el corazón duela, hay que evitar más corazones rotos, prolongando el conflicto. Si hay voluntad acompañada con actos de buena fe, debe considerarse buscar acuerdos. Decía Estanislao Zuleta: “… Una sociedad mejor es aquella capaz de tener mejores conflictos, reconocerlos y solucionarlos por una vía no armada.”

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

¿Cuán colombiano es el problema de ‘las drogas colombianas’? Siempre que haya demanda, habrá oferta; no dejará de existir el mercado de drogas si los países compradores no se enfocan es en dejar de consumirlas.

El cultivo de drogas es rentable; así se plantee sustitución de cultivos, tenemos arraigada la cultura de la vida fácil. Uruguay no ha logrado mejorar sus problemas de drogas con las políticas liberales.

La discusión no es legalizar o no legalizar: la solución es educativa.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Apoyo la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto en todos los casos. Eutanasia en todos los casos (mayores de edad). Prohibir, no es la solución, sino prevenir, persuadir y educar. La espiritualidad es personal, no una imposición social.

El 41,3% de los niños inician su vida sexual entre los 13 y 15 años; no se puede tapar el sol con un dedo, debe haber una materia de ‘cuidado sexual, educación moral y paz’ desde primer año de bachillerato.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Sanciones pedagógicas para quienes desobedecen (disciplinarias y económicas si reinciden), pero también educar sobre diversidad desde el colegio para que nuestra cultura se transforme, repudiando socialmente la discriminación/separación.

La sociedad será verdaderamente inclusiva cuando ya no se necesiten de grupos sociales especiales (LGBT+, afrodescendientes, defensoras de la mujer, etc.) porque toda la sociedad los considera iguales y lucha “por sus derechos”... que en realidad no son de ellos, sino son los derechos de todos (todos somos iguales); nuestros derechos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Sí. El impuesto de renta grava las utilidades. Si esas ‘obras sociales’ y costos de funcionamiento son egresos que las iglesias tienen por la naturaleza de su labor, solo habría impuesto sobre lo que NO invirtieron en la sociedad, sino que entró a los bolsillos de los dueños de las iglesias.

Además, ¿qué son los impuestos?, ¿no son acaso una inversión al crecimiento social? Recordemos: “A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César.”

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con una reforma, pero el problema de la policía no es únicamente porque el Esmad exista, sino que es generalizado.

La reforma debe basarse en que la formación para obtener el título no sea solamente técnica sino, mínimo, tecnológica: dentro de su formación debe haber más educación jurídica, ética, Derechos Humanos, empatía, atención al cliente y al ciudadano (su labor, como servidor público, es servir), respeto y virtud cívica. Demostrar vocación de servicio para convocarlo al Esmad.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Incluir, como materias obligatorias, cuidado doméstico (desde primaria), cocina y nutrición (desde bachillerato); planificación sexual, educación moral y paz (niños y niñas, desde bachillerato).

Acercar la edad de pensión para hombres y mujeres (debemos dejar de enviar el mensaje de que es la mujer quien debe seguir encargada del hogar). Ir igualando el período de paternidad al de maternidad (no enviaría más el mensaje de que la mujer es principalmente responsable de la crianza; acabaría la discriminación en contratación).

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Despolitizar. Que ya no esté encabeza de la Cámara, sino crear un equipo colegiado de investigación y acusación de 7 miembros, así: Los rectores de una facultad de Derecho, una de economía y una de filosofía, un director de una Corporación Autónoma Regional -CAR- y un Representante a la Cámara (elegidos azar para cada investigación); el Defensor del Pueblo y un magistrado elegido al azar de una de las altas Cortes (exceptuando la que esté siendo investigada).

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Ampliando la respuesta que di para la pregunta 5, que es la única solución real a largo plazo para este problema, plantearé contramedidas específicas a corto plazo.

Prohibir que personas de segundo nivel de consanguinidad o primero civil, puedan aspirar a cargos públicos de elección popular de forma contemporánea a su familiar, o inmediatamente posterior (siguiente período electoral) si hubo alguna condena relacionada a la corrupción.

Exigir más formación académica, calidad y contenido crítico en los medios de comunicación.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

¿Contrarrestar la imagen negativa? ¡La imagen positiva hay que ganársela!

Debe desmontarse el régimen de bancadas (que obliga a los congresistas a votar en el sentido que el partido les diga que voten); eso no funciona en Colombia porque aquí los partidos no siguen sus propios principios. Debe haber control social sobre la asistencia, actuación y gestión de los congresistas; para generar interés, debe haber más (mejor) educación en cultura política y jurídica en todas las instancias de formación académica.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Es difícil. Siempre estoy del lado de la diplomacia (más aún con un país limítrofe con quien se comparte historia y se pueden lograr acuerdos económicos tan beneficiosos), sin embargo, en todo acuerdo, ambas partes deben tener deseo real de solucionar sus conflictos.

Venezuela está usando, cada vez más, la generación de conflictos como estrategia política; en ese sentido, no importa la razón, siempre habrá nuevas diferencias diplomáticas y comerciales si no se logra un gobierno íntegro, democrático y próspero.

