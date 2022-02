A Quemarropa con Ángela Gómez, candidata al Senado por Fuerza Ciudadana

Ángela Gómez es candidata al Senado por el partido Fuerza Ciudadana. Tiene el número 22 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi principal motivación para llegar al Congreso es poder representar los intereses de los diferentes grupos de artistas, trabajadores de la cultura y empresarios culturales, los cuales han estado durante muchos años en un segundo plano. Ahora, estamos buscando hacernos protagonistas de la política nacional, que se conozca la verdad sobre las precarias condiciones en que se hace arte en Colombia, que vamos más allá del entretenimiento y que este encargo social de la cultura como derecho para toda la ciudadanía debemos asumirlo en mi mayor.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, nunca he tenido investigaciones disciplinarias. Soy una candidata con hoja de vida y no con prontuario.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Nuestra campaña está siendo financiada con el apoyo de personas que creen en nuestro proyecto. Yo me lancé como independiente y en la actualidad, aunque pertenezco al partido Fuerza iudadana, no representamos clanes ni gamonales de la política tradicional. Nuestras fuentes de financiación son las personas vinculadas al sector artístico y cultural, que ven en nosotros una promesa de cambio. Somos David contra Goliat.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Al ser electa, mi principal tarea va a ser revisar y desarrollar propuestas de reforma a las leyes culturales, integrándolas en una sola ley orgánica del arte y la cultura, que represente los intereses de todos los trabajadores y empresarios del sector. Y, por supuesto, darle dientes y financiación, ya que proponemos aumentar el presupuesto para la cultura del 0.17 al 2%, entre 35 propuestas más.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Los principales problemas de Colombia son:

La violencia en todas sus modalidades

La corrupción

La escasa inversión social

La exclusión histórica por todas las razones

Para lograr transitar hacia la paz es perentorio robustecer de un modo importante la inversión en el sector cultural, reconstruir y resignificar las casas de la cultura y otras infraestructuras municipales, multiplicar la inversión en proyectos culturales y dignificar las bolsas de convocatorias para el sector, pero sobretodo implementar los procesos de formación artística desde la primera infancia hasta los cuatro primeros semestres de universidad porque la violencia se destierra con el concurso de muchas acciones y procesos de largo aliento.

Para lograr desmontar la corrupción, que es un gran tema de país, es necesario implementar la ley anticorrupción, hacer visibles los procesos de contratación, endurecer la ley para quienes roban el erario, fomentar la verdadera meritocracia y, desde nuestra óptica de artistas, insertarnos en los espacios abiertos desde el Ministerio de Edu para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia, donde nosotros como gestores de valores podemos ayudar a cimentar la empatía, la compasión y la alteridad en vez de la codicia y el individualismo que son el nicho de conductas sociales corruptas en todos los escenarios

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Uno de los puntos que modificaría es el de las drogas ilícitas. Allí no queda muy claro lo que se pretende. Yo haría un énfasis claro en la legalización y regularización de la producción de drogas ilícitas, y de esta forma es que podría mermar el poder que tienen las mafias en este país, las cuales se encuentran representadas en diferentes partidos políticos. Esto significa la transformación de la base económica que sostiene el modelo narco paramilitar que ha gobernado este país durante los últimos 20 años. Las cárceles están llenas de campesinos raspachines, pero los empresarios de las corporaciones del narcotráfico, como lo dicen las investigaciones, están en las altas esferas gubernamentales. Es el pueblo de a pie, los ninguneados, en busca de oportunidades como las mal llamadas mulas, las que exponen su vida y su libertad.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Estoy de acuerdo y creo que es absolutamente necesario superar el proceso de las guerrillas en este país, para terminar con la excusa del enemigo interno y poder redireccionar los recursos del Estado, los cuales están enfocados hoy en la guerra, para destinarlos a la paz. Entre otras cosas, el presupuesto del Ministerio de Defensa es hoy 89 veces mayor al del Ministerio de Cultura.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Como decía en el punto anterior, mi postura al respecto es que, si queremos superar el escollo histórico del narcotráfico que ha permeado todas las instancias del poder, es necesario regularizar el negocio haciéndolo público. La legalización y regularización de la producción y el consumo de lo que hoy entendemos como drogas ilícitas es un proceso que ya no se aborda en voz baja. Para nadie en el mundo es secreto que sin consumo internacional no habría negocio y que somos los países productores los que ponemos la sangre y la violencia que se deriva del negocio.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Desde mi punto de vista, es un tema que ha sido bien tratado por la Corte Constitucional, y considero que los casos en los que se permite el aborto y la eutanasia contemplan los derechos fundamentales. El cuerpo es nuestro territorio y la verdad ni el Estado ni la Iglesia deberían incidir en decisiones del ámbito puramente personal.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Creo que es necesario impulsar medidas para crear mecanismos eficientes que garanticen el cumplimiento de las normas, las cuales a veces son ignoradas por los funcionarios. Es importante generar castigos ejemplarizantes y encarar procesos de educación para la convivencia, la empatía, la inclusión no solo de la comunidad LGBTIQ+, sino el cuidado de las mujeres, la infancia, nuestros campesinos y campesinas, afrocolombianos, indígenas, personas en situación de discapacidad, tercera edad y en general la población históricamente discriminada que es lo que se ha fomentado en esta especie de neocolonialismo que habitamos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Claro que sí, en este país uno de los más grandes recaudadores es la Iglesia. Deben pagar impuestos, el Estado no puede seguir permitiendo dicha omisión, entre otras cosas, porque recaudan sobre la doctrina del diezmo y el cuidado del prójimo y esos dineros podrían ayudar a muchos prójimos.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿Cree que debe acabarse el Esmad?

Considero que sí es necesario reformar y reducir los súper poderes que tiene la Policía, ya que existen reiteradas evidencias del mal uso de dicha potestad sobre la ciudadanía. Las protestas del año pasado, dan fe de que el problema social se debe tratar con soluciones en clave de vida y no de agresión y muerte. Es necesario acabar con el Esmad, es un paso concreto e inicial hacia la construcción de una cultura de paz, pero además proponemos para todas las FF.AA, talleres permanentes de arte para la empatía donde se vehiculicen los temas de derechos humanos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde el sector de la cultura y las artes, la mejor forma de generar procesos de inclusión es a través de la asignación de recursos a agrupaciones de mujeres, ya que nos hemos visto relegadas y ocultas tras la asignación de recursos generales al sector cultural. Mi propuesta sería destinar recursos específicos para agrupaciones y movimientos sociales de mujeres o que luchen por defender los derechos de las mujeres, para que de esta manera puedan lograr mayor movilidad y espacios de participación a nivel nacional y ampliar las oportunidades de capital semilla para todas las organizaciones y así las mujeres no tendríamos, en muchos casos, que abandonar el acto creativo en pos de recursos para sustentar el trabajo de nuestras organizaciones.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Yo creo que la solución es que la Comisión de Acusación pase a la rama judicial, para que desde el poder que tienen los jueces y la Corte Constitucional se pueda realmente juzgar a los políticos corruptos. Y que, de oficio, haya un vocero de la opinión pública que traslade el descontento de la ciudadanía y allegue acervo probatorio. En este momento, es una comisión de la impunidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es una suerte de combinación de medidas de corto y mediano plazo. Primero incluir en la agenda legislativa la ley anticorrupción, enfatizando en no usar casa por cárcel, y sí la muerte política y económica para los políticos corruptos. Hacerles firmar compromisos en los que tanto ellos como sus familiares pierdan todo su patrimonio en el caso de que se les compruebe el delito de corrupción y de ésta forma evitar los testaferratos y las puertas giratorias. También, sería posible crear un mecanismo para que el partido político responda solidariamente con dinero y bienes, los daños causados por sus representantes, de esta forma se generaría mayor responsabilidad y presión social sobre los políticos.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La mejor forma es hacer una campaña de limpieza y transparencia en las acciones de los congresistas. Establecer agendas de cara a la ciudadanía para que todos los congresistas rindan cuentas públicas sobre sus avances y que haya mesas técnicas con cada sector que representa, para hacer parte de la promulgación de leyes a los directos interesados con sus insumos de realidad.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Considero que independiente de la posición política de cada país, deben primar las relaciones comerciales, y la calidad de vida de las poblaciones fronterizas, siempre con miras a la obtención de beneficios para el país. Las dinámicas políticas internas no deberían ser un criterio base para seleccionar un socio comercial. Yo sí lo haría.

