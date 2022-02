A Quemarropa con Antonio Sanguino, candidato al Senado por la Alianza Verde

Antonio Sanguino es candidato al Senado por la Alianza Verde - Coalición Centro Esperanza. Tiene el número 22 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

En Colombia nos han dicho que luchar por el cambio es perder el tiempo, que no vale la pena, que es una pelea de ‘tigre con burro amarrado’. Pero los colombianos luchan todos los días por salir adelante. ¡La lucha sí sirve! y esa es mi principal motivación para continuar liderando las acciones por ser la voz de los territorios y sus luchas en el Congreso.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

En el desarrollo de mis funciones como servidor público y dadas las posturas fuertes que hemos liderado desde la oposición, tengo investigación en materia disciplinaria y penal. En materia disciplinaria no he sido informado de la existencia de investigaciones ante la Procuraduría. En materia penal he presentado diversas denuncias que se encuentran en curso y que espero prontamentemente sean solucionadas, pues son acusaciones principalmente causadas por mi labor de control político ante funcionarios corruptos.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Mi campaña es una campaña austera, una campaña de familia y amigos que realizan aportes voluntarios para el desarrollo de estas. De igual forma, también es financiada mayoritariamente con patrimonio propio.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

El Congreso del 2022 tiene varios retos en materia de reforma a la policía, protección ambiental y apoyo a los jóvenes. Pero creo que el mayor reto que tenemos y que continuaremos liderando es el paquete de iniciativa para reforma a la policía y las fuerzas militares. Es necesario recuperar el carácter civil de la policía, regular el uso de la fuerza y crear un servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La pandemia evidenció aún más que en Colombia existen unas grandes brechas de desigualdad, en materia de acceso a la educación, a los servicios públicos y a un mínimo vital. La esperanza de la paz no ha llegado a muchos territorios. Las masacres, los asesinatos y amenazas de líderes sociales y defensores ambientales están en aumento; recuperar la seguridad y garantizar la implementación del Acuerdo de Paz es el gran reto del país.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Estoy convencido de que no hay acuerdos perfectos; pero este Acuerdo y su implementación han sido el camino para la construcción de la tan anhelada paz. Desde el Congreso, y como lo he hecho hasta ahora, continuaré defendiendo la paz y exigiendo al Gobierno Nacional que garantice su implementación integral.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Siempre hemos defendido y defenderemos todos los caminos para lograr la paz completa y para ello es necesario retomar las mesas de negociación con el Eln, bajo el compromiso de que cesen inmediatamente el fuego y las presiones contra las poblaciones, principalmente en Arauca. El Eln debe entender que su papel en este momento es disponerse a salir del conflicto mediante una negociación, contribuyendo a una paz completa, estable y duradera.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Está demostrado que el paradigma prohibicionista, basado en estrategias punitivas, no ha logrado disminuir la oferta o el consumo de drogas ilícitas (DNP, 2018). Contrariamente, tiene efectos adversos como el enriquecimiento de las mafias, el aumento de la violencia, la aparición del narcomenudeo y los jíbaros en las ciudades. Considero que la regulación es el mecanismo más efectivo para combatir el consumo problemático de drogas y el narcotráfico. Por supuesto, regulación acompañada de inversión en prevención, salud, educación y desarrollo.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Considero que la criminalización del aborto genera que se realice esta práctica de forma clandestina, afectando gravemente la salud y vida de las mujeres, siendo más afectadas las mujeres de menores recursos económicos. Además, el 33% del total de abortos clandestinos sufren complicaciones médicas.

Sobre la eutanasia, considero que el Estado se encuentra obligado a proteger la vida, pero haciendo esta función compatible con el respeto a la dignidad humana, la autonomía personal y el desarrollo de libertades individuales.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Desde la Alianza Verde siempre hemos profesado el principio de la inclusión y la no discriminación. Defendemos los derechos de las personas LGBT+ y de todas aquellas comunidades y poblaciones que han sido marginadas históricamente; como sociedad, tenemos una deuda histórica con éstas. Ahora bien, como congresista, impulsaré la creación de una política nacional de inclusión hacia estas comunidades de personas a quienes se les han vulnerado sus derechos constitucionales.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Actualmente, las iglesias son consideradas entidades sin ánimo de lucro, pero no es un secreto que algunas de ellas utilizan la fe para lucrarse. No todas reinvierten las donaciones recibidas en quienes más lo necesitan. Es importante revisar hasta qué punto algunas iglesias están cumpliendo con su misión caritativa. Las iglesias tienen ingresos mayores a 5.4 billones anuales y patrimonios de 13 billones, si pagaran el impuesto de renta podrían aportar casi 2 billones en impuestos para programas sociales.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí, es necesario y hemos liderado en varias legislaturas un paquete de proyectos para reformar a la Policía y las Fuerzas Militares; proponemos modificaciones a la Policía y al Esmad, para recuperar el carácter civil de la Policía, regular régimen de ascensos de las Fuerzas Militares para que militares con investigaciones no puedan ascender, y regular el uso de la fuerza en manifestaciones públicas. Además, he propuesto desmontar el Esmad y crear la Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

En materia de garantía a los derechos de las mujeres, la paridad es una de las deudas que queremos saldar en este 2022 con las colombianas. Hemos apoyado la iniciativa que exige que las listas de las candidaturas políticas sean cremallera, al igual que promovemos que los gabinetes del Ejecutivo estén conformados en un 50% por mujeres. Y, finalmente, respecto al ámbito salarial, presentaremos una iniciativa que busque la igualdad real en los cargos a los que aspiren las mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La Comisión de Absoluciones debe ser supervisada por una veeduría ciudadana constante y rigurosa, que no permita más corrupción.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Con la Consulta Anticorrupción buscamos implementar medidas para combatir la corrupción en todas las esferas y para ello es necesario fortalecer la efectividad de las penas, la eliminación de subrogados penales, el fortalecimiento de las entidades de investigación y juzgamiento.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Reformar el Congreso en las urnas, es necesario recuperar la importancia del Legislativo y la credibilidad ante los colombianos a los cuales representamos y para ello, tenemos que empezar por reformar el tema salarial, limitar los períodos para reformarlos y en especial, que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, propondré y presionare para que haya un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela. Como senador de la República, desde que se rompieron las relaciones con nuestro vecino, lideré diferentes mesas de trabajo y audiencias públicas, con el objetivo de abrir canales de comunicación entre los dos países sobre asuntos urgentes fronterizos y binacionales. El cierre fronterizo tiene graves impactos en materia de seguridad, humanitaria y económica en los 2.219 kilómetros que tenemos de frontera.

Si quiere conocer más propuestas del actual senador y candidato, visite su cuenta de Twitter.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.