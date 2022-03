A Quemarropa con Daniel Carvalho, candidato a la Cámara por Antioquia

Daniel Carvalho es candidato a la Cámara de Antioquia por la Coalición Centro Esperanza. Tiene el número 109 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hago parte de una nueva generación que representa una Antioquia progresista. Mi mayor motivación es representar en el Congreso el pensamiento de tantas y tantos antioqueños que creemos en las libertades individuales, que valoramos la diversidad, la biodiversidad y que nos preocupamos por territorios incluyentes, justos, diversos y conectados. Creo que Antioquia necesita una nueva generación de ciudadanos con conciencia política que envíen un mensaje de esperanza, de respeto, de construcción colectiva, de reconciliación. Esto es de verdadera democracia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

La mayoría son recursos propios a través de una mezcla entre ahorros, reposición de votos y un préstamo. También he recibido donaciones por parte de personas que confían en mi proceso, principalmente familiares y amigos. Por último, hicimos algunos eventos de recaudación de fondos.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Seré un defensor de la naturaleza, las diversidades, la igualdad, la inclusión y la cultura antioqueña. Promoveremos regulaciones que incentiven la protección de los ecosistemas y el uso responsable del suelo, con el fin de restringir la expansión urbana desordenada. Asimismo, y en compañía de Humberto de la Calle, haremos seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz y haremos pedagogía sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad que se presentará al país el 28 de junio de este año.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Sin lugar a dudas el principal problema es la crisis climática, por eso trabajaré fuertemente en la protección de ecosistemas y de la biodiversidad, dotando al país de herramientas para luchar contra la deforestación y el tráfico de especies silvestres; por el control de las densidades rurales; por la restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad nativa amenazada.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Ninguna. Creo firmemente que lo único que le hace falta al Acuerdo de Paz es una implementación integral y completa.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Estoy de acuerdo con que se lleven a cabo las negociaciones que sean necesarias para acallar los fusiles de los grupos armados y así lograr una paz integral y completa en todo el territorio colombiano. Esos diálogos deben estar transversalizados por la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Los últimos hallazgos de la ciencia y las políticas públicas más audaces a lo largo del mundo han demostrado que la criminalización de las drogas solo recrudece el problema. Estoy a favor de que se privilegien políticas para investigar sobre los usos medicinales de las drogas y de que se legalicen y regulen los usos adultos, además puede ser una fuente de recursos para el Estado.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Celebro y acompaño la lucha de las mujeres que dio como resultado la reciente Sentencia C-055-22, por ello me comprometo a apoyar la formulación e implementación de una política pública integral que cumpla los estándares de esta sentencia. Asimismo, presentaremos un proyecto de ley para tener un procedimiento claro con relación al derecho de morir con dignidad en pacientes terminales y no terminales, de acuerdo con los postulados de la Corte Constitucional.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Si bien existe un avance en el marco normativo para lograr una inclusión plena de la población LGTBI+, el desarrollo práctico ha sido poco o nulo, por ello:

Haremos seguimiento exhaustivo para la implementación efectiva de la Política Pública Nacional (Decreto 762 de 2018) y Departamental de LGBTIQ+.

En compañía de las organizaciones LGTBIQ+ trabajaremos para la creación de una ley de identidad de género y haremos seguimiento para el cumplimiento de todos los efectos de este reconocimiento.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí, porque hay que aumentar la base gravable de la sociedad. La Iglesia ha gozado históricamente de grandes beneficios, por lo cual es justo, necesario y urgente gravarlos fiscalmente.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Seguiremos levantando la voz en contra de los abusos de la Fuerza Pública; por eso estoy de acuerdo con una reforma integral a la Policía. El Esmad no debe acabarse sino reformarse profundamente. Para fortalecer la cultura civilista de la seguridad ciudadana, presentaremos una política pública que logre desmontar la imagen jerárquica y coercitiva de la seguridad, tradicionalmente fundamentada en un enfoque militar o exclusivamente policial.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Ejerceremos la escucha activa, seremos un puente para que otras voces sean escuchadas y hablaremos abiertamente de masculinidades no hegemónicas. Concretamente:

Derechos sexuales y reproductivos. Nos comprometemos a apoyar la formulación e implementación de una política pública integral que cumpla los estándares de la sentencia C-055 de 2022. Masculinidades no hegemónicas. Llevaremos las discusiones en torno al género a espacios que han sido mayormente masculinos, dándoles una oportunidad de “pasar el micrófono” a personas oprimidas por su género, raza o clase. Cuestionamos al machismo y trabajaremos para erradicarlo en las discusiones y debates públicos y privados. Lo personal es político. Para la problemática de la feminización de la pobreza (más mujeres pobres que hombres) es necesario reconocer legalmente la economía del cuidado desde un enfoque feminista y protector. Haré seguimiento y control a la implementación de la Ley 1413 de 2010

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

El principal problema de esta comisión es que está tan politizada que no funciona, no hace su tarea. Es necesario acabarla y crear una nueva Comisión que tenga una naturaleza legal, no política, y además que sus miembros sean independientes del Congreso.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

De la mano de Humberto de la Calle queremos reformar el Congreso y trabajar arduamente para solucionar las problemáticas de Antioquia y Colombia. Por eso tendremos una lucha frontal contra la corrupción, rechazaremos el clientelismo, presentaremos un proyecto de ley para regular el cabildeo (lobby) y daremos la discusión para que a los congresistas se les pague por sesión asistida. Siempre favoreceremos la evidencia, el interés general y el bienestar de la población y la naturaleza nacional y antioqueña.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Lo más importante es que se conforme una fuerte bancada alternativa en el Congreso, que esté por fuera del clientelismo y la corrupción. Buscaré impulsar el modelo de Estado Abierto para que sea un Congreso más cercano y sensible a las problemáticas de la población colombiana y antioqueña, que rinda cuentas adecuadamente y se eliminen los privilegios y los gastos ostentosos. Además, daré la discusión para que se establezca como requisito de los candidatos a los cuerpos colegiados la presentación de sus propuestas y sus soportes, son muy pocos los que lo hacen. Aquí pueden ver el mío que lo logramos construir colectivamente.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sin lugar a dudas.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Los principales problemas de Antioquia están transversalizados por la crisis climática: la desigualdad, la injusta concentración de tierras y la deforestación. Por ello me opondré al fracking y al glifosato. Trabajaré por una Antioquia Verde que le apuesta a la protección efectiva del agua, al cierre de brechas (en especial socioeconómicas y de género), donde el cuidado, la colaboración, la empatía, la reflexión y la sensibilidad estén presentes en nuestra relación con la naturaleza; donde la salud mental deje de ser un tabú y abordemos también los impactos emocionales derivados de la crisis ecológica planetaria (la ecoansiedad); donde tengamos un enfoque diferente hacia el consumo adulto y producción de drogas, reduciendo su impacto no solo en la salud, la criminalidad y las libertades personales, sino en la deforestación.

