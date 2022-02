A Quemarropa con Daniel Torres, candidato al Senado por Coalición Centro Esperanza

Daniel Torres es candidato al Senado por la Coalición Centro Esperanza y Alianza Verde. Tiene el número 62 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Fui uno de los cientos de miles de víctimas de los abusos del Icetex. Esta entidad del Estado me prestó $29 millones y me cobró $62 millones, y, aun así, le embargó la casa a mi familia. Para que esta gran injusticia por parte del Estado no le ocurriera a nadie más, hace nueve años decidí dedicarme a cambiar las leyes que convirtieron la educación en un negocio, y logré 6 leyes sociales. Sin embargo, el Gobierno arrojó a la basura importantes leyes como la ley de becas, la ley de préstamos educativos sin intereses y el plan de salvamento para los deudores del Icetex. Por esto, es que decidí ser candidato al Senado para que la educación sea un derecho y no un negocio.