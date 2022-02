A Quemarropa con Diego Escallón, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo

Diego Escallón es el #109 en el tarjetón del Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es seguir luchando para que la educación esté en el centro de la agenda, para que haya alguien que la defienda con valentía y que no la trate como cliché. Para que el Congreso, que le ha fallado a este tema, le responda y avance frente a las necesidades actuales del sector educativo que está atravesando tal vez su peor crisis.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, he trabajado durante varios años en el sector público y no tengo ninguna. Ni investigaciones, ni denuncias en mi contra.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Desde hace 8 años gestiono recursos con transparencia para financiar la educación de jóvenes y que puedan terminar su educación superior, por esa razón he decidido hacer una política independiente y financio mi campaña con ahorros propios, una gran vaca por internet y donaciones de algunos familiares, además, las cuentas de mi campaña son 100 % públicas.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Un proyecto de acto legislativo que incremente a 5% del PIB los recursos que se destinan para el sector educación. Son 8 billones de pesos adicionales que se destinarían específicamente a la calidad de la educación y cerrar las brechas de esta problemática que afecta el aprendizaje y los procesos de los niños y jóvenes del país, además que permitirá superar el déficit de la educación superior.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema es la grave crisis que enfrenta el sector de la educación en todos sus niveles. Aulas abandonadas, déficit de financiamiento, deserción en los colegios y universidades y docentes pidiendo a gritos ser dignificados. Necesitamos un gran consenso nacional por la educación.

Otro problema es el desempleo juvenil, tenemos que fomentar la contratación de mujeres e incentivar la construcción de jardines infantiles y la ampliación de preescolar para que puedan dejar a sus hijos bajo el cuidado del Estado mientras trabajan.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

Ninguna modificación, seguiremos presionando su implementación y especialmente la necesidad de duplicar el número de excombatientes que deben poder terminar su ciclo educativo flexible, hoy solo 2.700 lo han hecho, de esta manera, mejorarían su calidad de vida y oportunidades laborales. Igualmente, debemos priorizar las ZOMAC para mejorar la calidad de educación y el nombramiento de docentes en estas zonas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí, siempre y cuando haya condiciones explícitas de no violencia, cesen los ataques y un compromiso por parte de ellos de aceptar crímenes en contra de niños, niñas y adolescentes, además que permitan reivindicar los derechos de los niños que viven en zonas rurales y que el conflicto armado les ha arrebatado la oportunidad de recibir los beneficios educativos que las personas de las ciudades sí tienen acceso.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El Nuevo Liberalismo quiere replantear esta discusión para regular las drogas. Esto va acompañado de pedagogía y de tratamiento del tema como una prioridad de salud pública.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Debemos tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En el caso del embarazo, el aborto debe ser la última opción, por eso el enfoque debe ser en la prevención de embarazos infantiles y adolescentes con educación sexual, la cual debe ser incluida en los colegios y dejar de un lado el tabú que temas como estos generan en la sociedad.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

El Congreso tiene que tener la valentía de impulsar una agenda legislativa en pro de Los derechos de comunidades históricamente discriminadas. En este caso las leyes serán necesarias para que los servidores públicos dejen de excusar la garantía de los derechos de estas comunidades, para romper el paradigma de la discriminación. El Congreso tiene que ser un protector y no una amenaza para los derechos de las diferentes comunidades y las diferentes que hay en nuestra sociedad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Todos debemos contribuir con el Estado para que se invierta en garantía de los derechos de todos, no es un tema de creencias sino de equidad e igualdad de condiciones de los colombianos. Por ejemplo, se puede crear el mecanismo de “Educación x Impuestos” para que reemplacen el pago con inversión en educación.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La reforma a esta institución debe ser en la capacitación que reciben los policías, ellos deben entender el rol que tienen en la sociedad, fortalecer el enfoque de derechos humanos es fundamental; deben ser ejemplo del cumplimiento de la ley.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Lo primero es que tenemos que retomar y fomentar la educación sexual en los colegios. Desde los primeros años tenemos que empoderar a las niñas para que se conozcan y se den su lugar en la sociedad. Adicionalmente, cómo mencionaba anteriormente, tenemos que generar incentivos para la contratación de mujeres, la construcción de jardines infantiles para que las madres puedan ingresar al mercado laboral en condiciones justas y vigilar la equidad salarial entre hombres y mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Nos toca repensarnos toda la acusación y juzgamiento de aforados constitucionales porque es insostenible el procedimiento actual. Es un proceso de absoluciones y eso tiene que acabarse.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La solución más efectiva que está en la ley es acabar con los cupos indicativos, reorganizar los órganos de control y hacer un control político con lupa a la ejecución del sector educación, en mi caso particular

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Vamos a incidir en la educación y en la política cómo se pintan los colegios: de abajo hacia arriba. Demostraremos que en este país sí hay personas que queremos trabajar por las comunidades y no solo aparecer en época electoral. Qué se asusten los políticos tradicionales porque venimos a regresarle el poder a la gente y para la gente.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Considero viable generar espacios de diálogo con Venezuela sin legitimar en ningún caso el régimen, pero deben buscarse acercamientos para restablecer relaciones comerciales, es más el daño generado a las dos poblaciones que los beneficios individuales de los gobiernos. Se trata también de pensar en los seres humanos, en su calidad de vida y en el impacto que genera una migración.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Educación de baja calidad, empleo y seguridad. Vamos a luchar para que se cumplan las directrices de la misión de sabios de educación de Bogotá, ampliar el presupuesto en educación y presionar para que se prioricen los centros educativos de manera que se garantice la seguridad y tengamos entornos escolares seguros. En cuanto al empleo vamos a buscar que se generen incentivos legales principalmente para mujeres y jóvenes para que accedan a un trabajo de calidad.

