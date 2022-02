A Quemarropa con Felipe Uscátegui, candidato a la Cámara de Representantes Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Conozco internamente cómo se maneja el Congreso, cómo funcionan los partidos políticos y sé que los cambios que necesita el país y los ciudadanos para confiar en las instituciones se deben hacer desde adentro.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, no he tenido investigaciones.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Modificar los tiempos de formulación, aprobación y ejecución de los planes de gobierno para garantizar que exista una continuidad administrativa entre el cambio de mandato de los alcaldes y gobernadores, y así los mandatarios no podrán dejar a medias las obras, planes y proyectos de sus predecesores.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Mala distribución de los recursos, falta de control en la ejecución presupuestal, desconfianza institucional y baja participación de la ciudadanía en toma de decisiones, La solución es mayor transparencia y participación de la ciudadanía, que nos interese saber qué pasa con nuestro dinero y quiénes están a cargo de tomar las decisiones que afectan nuestras vidas.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Trabajé y fui promotor del acuerdo de Paz, hemos desperdiciado la oportunidad de consolidar y sacar adelante algunos de los puntos más importantes: la reforma rural integral y la solución al problema de drogas. Perdimos 5 años en los que la implementación del acuerdo no se ha cumplido completamente, generando más ausencias del Estado.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN? ¿por qué?

Sí, Colombia necesita explorar alternativas para frenar la violencia, que no solo se ve reflejada en las zonas rurales sino en redes de microtráfico y delincuencia organizada en las ciudades. Al lograr acuerdos con los actores más visibles del conflicto y poder avanzar hacia una paz negociada podemos enfocarnos en los otros retos que tiene el país.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Las tres deben ser legalizadas y reguladas:

● Drogas: se debe cambiar el enfoque de securitización y revisarlo como un tema de salud pública, además se debe considerar el potencial económico que puede generarse al regular el mercado.

● El aborto debe ser seguro y en óptimas condiciones clínicas, de acuerdo con las tres causales estipuladas por la Corte Constitucional (C-355/2006)

● La eutanasia debe permitirse en los casos en los que se vea afectada la calidad de vida de la persona.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Por supuesto, si bien existen iglesias que retribuyen al estado con obras sociales, muchas otras funcionan como una empresa; si queremos ver cambios en la sociedad y en la calidad de vida de los ciudadanos, todos debemos aportar.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con una reforma al cuerpo de policía, se debe trasladar su manejo al Ministerio del Interior para devolverle su carácter civil y que tenga como eje la seguridad ciudadana, que persigan más al ladrón y requisen menos al ciudadano. El Esmad no se debe acabar, pero si deben reformarse los lineamientos operacionales para evitar que existan violaciones a los derechos de los ciudadanos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Considero que el Congreso no hace un seguimiento a los compromisos internacionales que asume el país, no hemos visto discusiones serias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030. Temas como la paridad en materia democrática se intentó incluir en el nuevo código electoral, el cual aún estamos a la espera de su revisión constitucional. Sin embargo, vimos cómo los partidos políticos empezaron a incluir en sus listas más mujeres y en algunos casos se adoptaron las cremalleras.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

- Propondría una modificación en la forma de sesionar, cuando el Congreso se encuentra en receso legislativo, la comisión debería continuar funcionando.

- El cruce de funciones entre la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación hace que se presenten conflictos de intereses

- En el caso del presidente, si se presenta un juicio político, necesitaría modificarse la forma de composición de la comisión para garantizar la representación de todos los partidos y reducir el riesgo de parcialidad en la decisión.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Modernización del Estado, presupuestos participativos en todos los municipios y eliminar la opacidad en la asignación de recursos producto de la gestión de los congresistas frente al Ejecutivo en pro de sus departamentos. Los medios de comunicación y las tecnologías de la información pueden aprovecharse para que los ciudadanos hagan veeduría a lo que sucede en su en su ciudad, que se empoderen de las decisiones que puedan afectar su calidad de vida.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La imagen negativa parte de los privilegios, de los escándalos de corrupción y de que los congresistas se han vuelto figuras inalcanzables que aparecen cada cuatro años y se desaparecen, una vez son elegidos cambian el número y no tienen una relación directa con sus electores; creo que se debe tener un canal de comunicación con la ciudadanía, que más personas hagan control a las decisiones del congreso que los está representando. Se debe trasladar el idioma legislativo a la ciudadanía.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, pero debe ser una postura concertada con el Gobierno Nacional, el Congreso no puede entrar a desconocer los avances diplomáticos que realiza el ejecutivo en materia diplomática, tampoco se puede tratar de intervenir en la política interior de otro país.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá tiene tres problemas principales: movilidad, seguridad y empleo. Sin embargo, hemos visto como la ciudad se queda estancada por las diferencias entre los planes de gobierno que han manejado la ciudad en los últimos 20 años o más, es muy triste como discusiones para temas tan importantes como infraestructura - metro- se vean estancadas por una pelea de egos.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.