A Quemarropa con Heráclito Landínez, candidato a la Cámara por Bogotá

Heráclito Landínez es candidato a la Cámara de Bogotá por la lista cerrada del Pacto Histórico. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Proteger los recursos públicos, como administrador público. Quiero que realmente exista una política de administración eficaz, ahí es donde está la mayor dificultad del país, la fuga de los recursos en corrupción y el mal manejo de estos, como lo vivimos por cuatro años en el gobierno Duque. Si evitamos el robo y el desvío de recursos, recuperamos el 17% del presupuesto nacional, es decir, más de $51 billones, tres reformas tributarias.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Nunca he sido investigado, y debemos tener personas en el Congreso transparentes y éticamente incuestionables.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Estamos financiando nuestra campaña con recursos propios, apoyados de voluntarios y aprovechamos los recursos de la campaña del Pacto Histórico, pues esta es una lista cerrada y paritaria, por consiguiente trabajamos unidos y en equipo, trabajamos con las uñas pero con mucha convicción.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una política eficaz de protección y vigilancia al recurso publico y de castigo fuerte a quien se apropie del erario.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El principal problema a resolver es la corrupción y la mala administración de los recursos, aquí el problema de las vías, inversión social, pensiones y delincuencia se puede trabajar y fortalecer con el recurso robado y mal gastado, este es el verdadero problema a resolver en Colombia.

Si comenzamos a evaluar cómo se ejecuta el recurso y a exigir garantías de esta, el dinero se aprovechará mucho mejor. No podemos gastar en pavimentar una vía dos o tres veces por cuenta de la mala ejecución, por poner un ejemplo.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No, los defendería y buscaría su profundización y cumplimiento.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Claro, necesitamos una paz real, en el inicio de la puesta en marcha de los acuerdos, Colombia mejoró en temas de turismo, desescalada de violencia y muertes de soldados y sociedad civil y fue un gran avance en fortalecer la democracia, pero este gobierno las hizo trizas y estamos sufriendo las consecuencias.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Se debe legalizar y regular por parte del Estado, debemos quitarle a las mafias la financiación de la guerra y tratar el tema como un asunto de salud publica, fortalecer la prevención, la concepción sobre este fenómeno no puede seguir viéndolo como un tabú y perder la juventud en las drogas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sí, creo plenamente en la libre determinación de las personas, el Estado debe estar para garantizar sus derechos, para prevenir y para acompañar a la ciudadanía, no para juzgar ni penalizar.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Construiríamos un proyecto de ley que buscara acompañar esta comunidad, que le diera más herramientas a las instituciones para dar seguimiento a las denuncias, pero con enfoque especifico. Hay líneas de atención para la mujer y esto es una gran triunfo que debemos replicarlo para las personas LGBT+.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí, es necesario, contribuiría a las finanzas públicas, esto sobre la base de que somos un Estado laico y lreligión no puede ser un determinante para favorecer algún sector.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Creo que la Policía desde años atrás está necesitando una reforma, pasar de una Policía de guerra a una Policía cívica y especializada. La reforma debe ir enfocada en dar más entrenamiento, educación y fortalecer las capacidades de reacción a los nuevos desafíos y actuando en concordancia con los derechos humanos.

El Esmad es un escuadrón que hemos evidenciado que es violento y pasa por encima de la ciudadanía es necesario que se acabe, más diálogo, y más oferta institucional, menos violencia.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La propuesta concreta es pasar de buscar una participación del 30% en los ministerios e instituciones al 50%,. En Colombia hay más mujeres que hombres, y eso se debe ver reflejado. Para mí es una convicción personal, soy padre de tres hermosas mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Propongo que se le entregue verdadera independencia, que esta no sea utilizada por políticos para denunciar cualquier actuación, que, a pesar de no estar por fuera de la ley, se utiliza como arma propagandística para deslegitimar a un servidor público.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

No es simple percepción, es, como venía planteando antes, una realidad. El dinero de tres reformas tributarias, más de $51 billones se nos van en corrupción. Esto es un robo, un delito que debe ser puesto en cintura ya. Necesitamos penas más altas, crear protocolos de administración pública, que la Fiscalía sea eficaz e independiente no un órgano manoseado y político como lo es hoy en día, que no sea simplemente una notica, que se juzguen a las personas involucradas, servidor público y contratista, si no es así, tendríamos que seguir haciendo reforma tributarias y haciendo pagar a todos y todas lo que se roban los politiqueros y corruptos.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Trabajar, asistir a las sesiones, legislar para toda la comunidad, no podemos pretender que el Congreso tenga una buena imagen si los y las congresistas no asisten y legislas para solo un grupo selecto de personas.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Sí, es necesario, la comunidad de la frontera lo necesita, la legalidad es primordial y a pesar de las diferencias necesitamos acuerdos diplomáticos.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

La corrupción y la mala gestión, vemos cómo rompen la ciudad y no existe plan alternativo de movilidad, la delincuencia crece y la jefe de la Policía se queda manos cruzada, nuestras escuelas de formación artística y deportivas desfinanciadas y mal planificadas, buscaremos que se establezcan pliegos tipo, evaluación de ejecución contractual posterior a la finalización y exigencia de...

