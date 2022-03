A Quemarropa con Iván Cepeda, senador y candidato a repetir curul

El senador Iván Cepeda busca volver al Congreso de la mano de la lista cerrada del Pacto Histórico. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Yo básicamente interpreto mi labor como congresista como la labor de la defensa de derechos humanos, la defensa de la paz y como un servicio público. Me considero un servidor público, he cumplido con el deber y la vocación de ponerse al servicio de la ciudadanía y del pueblo colombiano, y a través de todos los actos que se ejercen en el Congreso de control político y de la labor legislativa, no solamente salvaguardar los derechos, sino crear herramientas, leyes, normas, procedimientos de control ciudadano, que permitan mejorar la condición de vida, el bienestar y la dignidad de los ciudadanos.