A Quemarropa con Jaime Raúl Salamanca, un boyacense que quiere ser congresista

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Tuve el privilegio de ser el secretario de Educación de los boyacenses quizá en uno de los momentos más cruciales que ha vivido el sector: enfrentar una pandemia sin contar con garantías para hacerlo, pero trabajando de la mano de los mejores maestros del país y con una convicción infinita de que la educación es el camino para cambiar a Colombia. Posicionamos al departamento como el mejor en educación básica y media a nivel nacional. Quiero ser representante, para ser el congresista de la educación. Esta siempre ha sido y será mi causa de vida.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, en los escenarios políticos en los que he tenido la responsabilidad de participar, me he destacado por ser un funcionario que rinde cuentas, que cumple con su deber. En el año 2018, participé activamente de la consulta anticorrupción. En mi paso por la secretaria de Educación de Boyacá ejecuté un presupuesto aproximado de medio billón de pesos destinados al fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE), nómina, dotación de mobiliario e infraestructura educativa y no hay una sola investigación en mi contra.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Mi campaña ha sido producto de un esfuerzo colectivo, y está siendo financiada por la gente, mediante donaciones y con recursos propios. Hace una semana impulsamos una estrategia llamada #JuntosconClarita, para que los ciudadanos por medio de la plataforma Vaki puedan hacer aportes voluntarios desde $ 3000 pesos. Tomamos la decisión de optar por una política diferente, nuestra campaña se sumó a la estrategia llamada Más murales menos vallas, dando a conocer nuestra propuesta en redes, con alternativas culturales y muralismo.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

El reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. Con esta iniciativa brindáremos garantías constitucionales a los campesinos, mediante el reconocimiento de los derechos a la soberanía alimentaria, a la tierra y a los recursos naturales. De forma especial para que tengan el mismo trato de las comunidades indígenas en la toma de decisiones de su territorio. Es decir, el derecho a la consulta previa, como también una licencia social obligatoria previo a la explotación de nuestros recursos naturales.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Los principales inconvenientes por los que a traviesa el país son la crisis económica y la alta tasa de desempleo. Es necesario vigilar la correcta implementación de la Ley 2069 de 2020 sobre emprendimiento, que establece una importante agenda gubernativa y otorga subsidios y beneficios tributarios para la creación de empresas. Impulsaré propuestas concretas para apostarle a la modernización e inversión del campo, porque en la importante labor que ejercen los campesinos está la solución a la crisis colombiana.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

El conflicto social y armado ha sido el flagelo de miles de colombianos durante décadas, entonces sin duda un gran avance hacia la paz fue la firma de los acuerdos, el problema es la falta de voluntad política en su implementación. Esta será una de nuestras luchas en el Congreso: haré un fuerte ejercicio de control político para lograr una verdadera reparación a las víctimas, garantías de no repetición y acompañamiento desde el legislativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí, ya que las acciones violentas sólo generan más violencia y es necesario que el Gobierno nacional avance en el proceso de negociación con todos grupos al margen de la ley, para que estos puedan hacer la transición hacia las actividades lícitas, y se brinden garantías a las víctimas que ha dejado el conflicto con este grupo armado.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Estoy a favor de la legalización de la marihuana y es un debate que debe darse en el Congreso, pues se ha demostrado que su producción y comercialización puede ser una fuente importante de ingresos para los colombianos. En lo que respecta la siembra de coca, es necesario proponer un nuevo sistema para la transición de los cultivos ilícitos a los agropecuarios y la economía legal.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sí, las personas deben tener toda la potestad y herramientas para decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas ni juzgadas, pero es necesario avanzar en los procesos de educación sexual y reproductiva, brindar garantías económicas y laborales a los jóvenes. En materia de salud se requiere fortalecer el proceso de apoyo diagnóstico, tratamientos y detección temprana de enfermedades terminales y huérfanas.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Es necesario que Colombia avance en el reconocimiento de los derechos e inclusión de las personas LGTBIQ+ y los funcionarios del Estado no pueden ser un obstáculo en este objetivo, pues están al servicio de la sociedad sin importar la orientación o identidad sexual de la persona a quien prestan el servicio, por esto es necesario fortalecer los mecanismos de atención al público y hacer exigibles las sanciones contempladas en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo en mantener las exenciones tributarias a las iglesias ya que el beneficio que otorgan a la comunidad no sólo es espiritual, sino que desarrollan obras a nivel asistencial, sanitario y educativo que benefician a cientos de personas y repercute en la labor social a cargo del Estado.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí, esta reforma debe ser integral y debe ir más allá de un cambio de vestuario. El Estado no puede seguir criminalizando a los jóvenes que marchan oponiéndose a las malas prácticas de un gobierno cuando realiza su derecho legítimo a la movilización. En mí paso por el Congreso lucharé por el desmonte del ESMAD, como lo he venido haciendo en las diferentes movilizaciones y apoyaré una real reforma a la policía: en materias como educación, acceso y ascensos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Avanzar en el reconocimiento de la equidad de género es una de las líneas transversales de mi contenido programático. Lideré el primer gran debate en contra de violencias contra la mujer en Boyacá y quiero llevar esta discusión al ámbito nacional. Impulsaré proyectos de ley como el reconocimiento de la labor de las cuidadoras y madres cabeza de familia, brindando garantías económicas y en materia de seguridad social y una iniciativa para la promoción de la literatura escrita por mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

En primer término, es necesario redefinir los criterios para ser miembro de esta importante comisión, estableciendo como requisitos calidades especiales como estudios y experiencia en temas penales y disciplinarios. También es indispensable que los procesos que adelanta esta Comisión sean públicos, para que la ciudadanía pueda ejercer veeduría y las investigaciones no terminen en archivo, con fallos inhibitorios o preclusiones sin motivación razonable.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Promoveré una política de austeridad del gasto público, para que todas las Entidades del Estado fijen lineamientos claros sobre el gasto público y los recursos se inviertan en lo que deben invertirse: El bienestar de la sociedad, la educación, la salud y la cultura. Además, velaré por la implementación de los puntos de la consulta anticorrupción para que los políticos rindan cuentas, limitar la reelección, reducir las vacaciones y las prebendas.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Este país no lo cambia un político, este País lo cambiamos entre todos. Si me dan la oportunidad de ser representante, convocaré a todos los sectores económicos y sociales en la tarea de formular las leyes. Está bien estar inconformes y oponerse al ejercicio de muchos políticos que nos han defraudado, y esas personas deben responder por sus delitos pero no todos los candidatos son iguales, algunos queremos defender ideales nobles como la defensa del ambiente y la educación.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

La alianza diplomática con otros países es fundamental en el desarrollo de la nación. Hay que dejar de lado las diferencias políticas y trabajar mancomunadamente en un propósito común: el bienestar de Latinoamérica. Sin embargo, antes de pensar en la negociación de nuevas alianzas comerciales, es necesario dar un gran debate en torno a los TLC suscritos por Colombia que han afectado de forma grave la economía de sectores como el lechero, agrícola y textil.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

La concesión de licencias ambientales dando vía libre a la explotación de petróleo y otros hidrocarburos, circunstancia que afectará de forma grave nuestro recurso más preciado: el agua y por supuesto, la soberanía alimentaria de nuestros campesinos. Nuestras iniciativas son, además de la consulta previa como licencia social a la concesión, la iniciativa para poder ejercer control político a las CAR y la creación de una Agencia Técnica de Verificación de Estudios de Impacto Ambiental.

