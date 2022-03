A Quemarropa con Jennifer Pedraza, candidata a la Cámara por la Centro Esperanza

Jennifer Pedraza es la #102 en el tarjetón a la Cámara por Bogotá de la Coalición Centro Esperanza. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Tengo la firme convicción de que Colombia sí puede cambiar. Necesitamos que el movimiento social llegue al Congreso y a los lugares donde se toman las decisiones más importantes. No para abandonar las calles ni la movilización, sino para llevar estas causas también al Congreso. A mí me marcó la vida el hecho de que la educación no sea un derecho, sino el privilegio de unos pocos. Esto me cuestionó desde mi primer día en la U. Nacional. Miles de jóvenes no podían estudiar por no contar con los recursos suficientes y muchos de los que ingresaron, no pudieron mantenerse porque en sus casas se pasan muchas necesidades. Voy a llegar al Congreso para exigir, con la fuerza del movimiento social, los derechos de la gente. La juventud que ni estudia ni trabaja puede contar conmigo para luchar contra la realidad a la que nos condenan los políticos corruptos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No. El único cargo de elección popular que he ocupado fue como Representante Estudiantil en la Universidad Nacional.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Desde la universidad comprendí que son las acciones colectivas y voluntarias las que deben sustentar las transformaciones que requiere el país. Cientos de personas nos están donando su tiempo, quizás lo más valioso en una campaña. También personas que comparten la visión de este proyecto nos respaldan con algunos préstamos. Lo cierto es que quien pone la plata, pone las condiciones, por eso, en nuestra campaña las condiciones las ponen nuestras convicciones. No somos una campaña de miles de millones, pero sí estamos llenos de muchísimas razones para votar el 13 de marzo y pasar de la lucha estudiantil al Congreso.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Lo primero es reformar la ley 30, en sus artículos 86 y 87 que congelaron los recursos que le llegan a las Universidades Públicas. Segundo, acabar el cobro de intereses sobre intereses que hoy aplica el Icetex. La tercera, promover un plan de empleo público para la juventud y las mujeres y respaldar la creación de la subdirección de salud mental en el Ministerio de Salud. Así mismo, es clave la creación de un Sistema Nacional de Cuidado para reducir, remunerar y redistribuir las labores del cuidado que están sobrecargadas en las mujeres y que amenazan su autonomía económica al no ser remuneradas.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La tarea es grande. En Colombia 7 de cada 10 personas son pobres o vulnerables, 2,5 millones de hogares no tienen cómo comer 3 veces al día y hay 12 millones de personas en capacidad para trabajar que no consiguen un empleo. ¡Y los precios de los alimentos por el techo! Lucharé por la renegociación de los TLC y por una política económica soberana que cree fuentes de empleo de la ciudad y el campo y más riqueza para financiar los derechos sociales y económicos.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No. Siempre he apoyado el proceso y el Acuerdo de Paz. Esta es otra de las grandes diferencias que tenemos con el Gobierno actual. Este fue un avance que permitió silenciar miles de fusiles, reducir la violencia en el país, y significó menos vidas pérdidas y familias destruidas. Es un error negar los avances del acuerdo de paz, menos con objetivos politiqueros para generar odio y miedo e intentar manipular.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí. Se necesitan gestos serios de las partes, la participación de garantes internacionales y un trámite diplomático correcto. La puerta debe estar abierta a la solución negociada de los conflictos armados y se deben hacer esfuerzos por ponerle fin a un conflicto que nada bueno nos ha dejado.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Es evidente que la política de drogas fracasó. El prohibicionismo no funcionó y acciones como la fumigación con glifosato no son la salida, por el contrario, han generado costos en vidas y en materia ambiental. Es importante que establezcamos quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios para darle una atención correcta a este problema de salud pública global. No es lo mismo el campesino o el consumidor, que el narcotraficante. Se deben contemplar muchas medidas, empezando por la legalización y la regulación.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Totalmente. Sacar el aborto del código penal es una victoria para las niñas y mujeres. Esta es una victoria del movimiento feminista y de la organización Causa Justa. ¡No más mujeres judicializadas por decidir sobre sus cuerpos! También hay que avanzar en un enfoque desde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Exigimos Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para evitar abortar y aborto legal para no morir. La eutanasia es una decisión personal y quien decida voluntariamente hacer uso de ella debe poder hacerlo, el Estado debe garantizar las condiciones para que no se vulnere su dignidad en ningún momento.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Incumplir una sentencia judicial es un delito. Por esa razón, si algún funcionario (a) no cumple con las sentencias relacionadas con los derechos de las personas LGBT+, la acción es el control político desde el Congreso y de la ciudadanía a través de la veeduría y la movilización pacífica para exigir su cumplimiento. Estoy muy comprometida con las personas LGBTI en su lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos, en mi curul en el Congreso contarán con una aliada.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

No, siempre y cuando se rijan por su objeto como organizaciones sin ánimo de lucro. De demostrarse que se están lucrando con las actividades que realizan sería necesario pensar en esta opción.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía debe ser reformada para combatir la corrupción en su interior y recuperar su naturaleza civil y vocación de servicio social, con enfoque de género. Mi compromiso es buscar que esta entidad salga del Ministerio de Defensa, exigir que el Estado colombiano respete los derechos humanos y, en particular, el derecho a la protesta pacífica. Se debe eliminar por completo el uso de armas de letalidad reducida o “menos letales”, como la usada en el asesinato de Dilan Cruz. Son muchos los casos de abusos documentados, lo vivimos durante las jornadas de movilización del año pasado, por eso estoy convencida de que se debe eliminar el Esmad y reemplazarlo por una institución que sí respete los derechos y garantice que quienes nos movilizamos pacíficamente lo podamos hacer sin inconvenientes. Ojo, quienes cometieron abusos de autoridad deben responder ante las autoridades.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres somos quiénes más hemos pagado las consecuencias de los malos gobiernos. Si se es mujer, conseguir trabajo, una pensión, educarse, tener salud, descansar, caminar en la calle o tomar transporte público es más difícil. Dentro del plan de empleo público que proponemos tendrán una prioridad, además promoveré la Ley del Sistema Nacional de Cuidado y la renta básica para mujeres jefas de hogar. En el Congreso voy a promover un Programa Nacional de Atención y Prevención de la Violencias y el Acoso Laboral. Sin estos cambios, las medidas afirmativas como las cuotas, son insuficientes.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Esta comisión, bien llamada “comisión de absoluciones”, se ha destacado por su mediocridad y sometimiento a los grandes poderes, no por su capacidad de investigación o acusación. Con las mayorías que vamos a lograr el 13 de marzo sacaremos adelante la reforma que propuso Jorge Robledo y que busca, entre otras cosas, quitarle a esta Comisión la competencia para investigar los presuntos delitos en los que pueda incurrir el Fiscal General. Este sería un primer paso, sí se debe eliminar la comisión y las personas aforadas, excepto el Presidente, deben ser juzgadas por una comisión de personas elegidas por concurso público.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Que se roben la plata de la educación, la salud o la alimentación de los niños es un verdadero crimen. Apoyaré la creación de un Comité Nacional Anticorrupción y de las veedurías ciudadanas, además fortaleceremos la selección de los altos funcionarios con criterios de excelencia, valor civil y honestidad. Se necesita voluntad política y rigurosidad, en mi labor de control político denunciaré a los que impiden que los recursos públicos lleguen a su destino y se ejecuten correctamente, por eso seguiré el ejemplo de Jorge Gómez y Jorge Robledo, personas serias que han destapado varias ollas podridas en el Congreso. Queremos plantear una reforma tributaria anticorrupción que persiga las grandes evasiones, ya los vimos en el caso de los Pandora Papers donde resultaron untados hasta expresidentes y el director de la DIAN, qué descaro.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La mejor forma de enfrentar la imagen negativa del Congreso es votando bien el 13 de marzo y eligiendo personas comprometidas con la defensa de nuestros derechos. Cambiar esto está en manos de las y los colombianos habilitados para votar. ¡No nos podemos quedar viendo Netflix ese día! Debemos salir, de lo contrario seguirán ganando los de siempre por W. Ese domingo hay una movilización, pero es en las urnas. Y pilas, no todos los políticos son iguales, hay excelentes congresistas que me inspiraron para meterme en política, personas como Jorge Robledo que fue elegido tantas veces como el mejor Senador y Jorge Gómez, un doctor en lucha social que hoy aspira al Senado.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

La Coalición Centro Esperanza tiene la determinación de recuperar la relación bilateral con Venezuela y, considero, es lo que se debe hacer. La situación de sufrimiento y pobreza en la frontera es muy grave, por eso todos los esfuerzos que se puedan hacer para normalizar la relación son positivos. Lo que se está viendo hoy es que el espacio que deja el Gobierno lo llenan organizaciones delincuenciales que se aprovechan de la situación. Desde el Congreso contribuiré con el propósito de mejorar esas condiciones, soy una defensora de la soberanía nacional y de las relaciones entre países en condición de igualdad y respeto.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Empleo y Educación. Las personas necesitan empleo digno, que sea de calidad y bien remunerado y que permita la recuperación de nuestra producción. En educación debemos recuperar la participación de los entes territoriales en los ingresos de la Nación, apoyando la propuesta de reforma de Fecode al Sistema General de Participaciones. En la ciudad se debe continuar fortaleciendo y profundizando el acceso gratuito a los 3 niveles de preescolar. Me comprometo a ser la defensora número uno de la Universidad Distrital y a sacar adelante la reforma al Icetex para que deje de cobrar intereses sobre intereses como hoy lo hace.

