A Quemarropa con Julián Peinado, candidato liberal a la Cámara por Antioquia

Julián Peinado, candidato a la Cámara por Antioquia. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cada vez que pienso en eso, se me viene a la mente una frase de mi abuelita Doña Ana: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Estudié derecho y luego me fui encaminando en la política, porque entendí que es un derecho que tenemos como ciudadanos y que así nuestras posturas serían escuchadas. Entendí que, si quiero incidir en mejorar la realidad, lo puedo hacer de manera propositiva, generando puentes, escuchando, y no solamente atacando o criticando.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Sí, se derivó de una supuesta conversación telefónica que tuve antes de ser congresista, al parecer con alguien del equipo político. Ese audio, que se encuentra en revisión por parte de la Corte y la Procuraduría, ha sido tergiversado, descontextualizado y aprovechado de manera amañada por personas que quieren hacerle daño a nuestro proceso político. Yo espero que muy pronto se reconozca que este caso no es más que un malentendido, aprovechado por quienes quieren hacernos daño.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Hablar de un único proyecto sería desconocer buena parte del trabajo que hemos venido realizando y de los compromisos que hemos hecho con los ciudadanos, por eso prefiero hablar de proyectos a corto, mediano y largo plazo.

En el corto plazo (de aquí a que se acabe el año), buscaré que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 se garanticen los recursos para los grandes proyectos que necesita Antioquia: vías terciarias, puentes y túneles que permitan la conexión y movilidad; y la construcción de Puerto Antioquia, Pisisí y Puerto Darién; y recursos para garantizar agua potable a los municipios que aún no la tienen. Así mismo, redoblaré mis esfuerzos para sacar adelante los proyectos que he presentado para la protección de los campesinos, las madres lactantes y cabezas de familia, los peatones y los niños y niñas, entre otros.

En el mediano plazo, y durante todo mi periodo, le haré control político a la gestión que haga el Gobierno nacional, especialmente en los temas de infancia y adolescencia, gestión ambiental y garantías para la clase media y baja en el país. Toda nuestra gestión está centrada en el futuro del departamento y del país.

En el largo plazo (estamos hablando de aquí a dos años) espero estar celebrando la consecución de más proyectos de ley aprobados. Estoy especialmente interesado en hacer gestiones para ampliar la clase media, disminuir la pobreza, reorganizar el método de calificación del SISBEN, mejorar el sistema pensional en Colombia y generar más empleo para los colombianos.

A su criterio, ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Para mí el problema más grande que tiene Colombia es la desigualdad y la corrupción, siempre que haya una brecha entre ricos y pobres que cada día crece más y más por la falta de oportunidades; y que estos limitantes vengan de gobiernos que no priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes por encima de sus intereses. Eso no permite avanzar una sociedad.

La falta de conectividad es un serio problema, creo que en un país con una topografía tan compleja se debe hacer esfuerzos enormes en ese sentido.

Creo que urge hacer una política pública de inversión en vías campesinas. Este tipo de obras en el campo dinamizan la economía local. Preocupa la centralidad absurda que vivimos en este Estado presidencialista. Debemos revisar el sistema de pesos y contrapesos que quedó averiado después de la reelección presidencial.

El país debe apoyar con verdadera voluntad el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Creo que debemos revisar nuestro sistema educativo para enfocarnos y realmente especializar la población hacia sectores de demanda creciente, como lo son los de salud, ciencia y tecnología.

Preocupan los altos niveles de consumo de drogas en todo el país. Y me preocupa el rol de la Policía en hechos recientes, lo cual no es un ataque a sus miembros, sino la voz de la ciudadanía sobre la necesidad urgente de que este órgano sea reformado.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz?

Más que una modificación sobre lo que ya fue acordado y refrendado, hago un llamado a cumplir con esos mismos acuerdos. Hay campesinos que se acogieron a la sustitución de cultivos ilícitos han quedado abandonados por el Estado. Hay zonas de las cuales se retiró la guerrilla, pero nunca llegó el Estado, y en su lugar las bandas delincuenciales están haciendo de las suyas desplazando a la gente, amenazándola y extorsionándola.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln?

Es importante insistir en la legítima fuerza del Estado contra esta guerrilla, que tantas veces ha dejado plantados a los colombianos en medio de supuestas conversaciones o acercamientos, pero la salida no puede ser únicamente militar, también debe haber un brazo del Estado abierto a dialogar con quienes quieren desmovilizarse de manera voluntaria, bajo el compromiso de aportar a la verdad, justicia y reparación.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. La historia nos demuestra que el abordaje violento y prohibicionista no es efectivo, de ser así, ya se hubiera acabado ese negocio. En cambio, hay muchas oportunidades en la legalización de materias como el cannabis y sus derivados, que canalizados de la manera correcta pueden impulsar el empleo, la innovación científica y nuevas fuentes de tributación e ingresos para la nación.

En cuanto al aborto, somos respetuosos de las decisiones de la Corte, sin embargo, pienso que este es un debate que se debe dar en el Congreso, de cara al país, escuchando a todas las voces. Creo que también nos corresponde legislar sobre alternativas que estén basadas en una educación sexual clara, pertinente y adecuada; en fortalecer el sistema de justicia para que no quede en la impunidad ningún caso de abuso u acoso contra alguien; y en presentando alternativas como la adopción desde el vientre, la cual he propuesto desde el Congreso, para que las personas en estado de embarazo no deseado puedan dar en adopción al bebé en el momento que nace, recibiendo todo un acompañamiento médico y psicológico, preservando la vida y la salud de la madre y del bebé.

Sobre la eutanasia, he sido coautor de uno de los proyectos de ley que buscaba reglamentar ese derecho en Colombia. Lo digo no solo como abogado, sino como hijo de crianza de un hombre que tuvo que padecer un cáncer que lo fue secando rápida e irreversiblemente hasta que lo mató. Creo en el derecho a la vida, pero también en el derecho a decidir sobre una muerte digna cuando ya no hay alternativas médicas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Creo que todos tenemos que ayudar a sacar este país adelante.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí, la razón de ser de la Policía es ser un ente civil de acompañamiento a la ciudadanía, por lo tanto, creo que la misma debe hacer parte del Ministerio del Interior, y no del Ministerio de Defensa que representa a la fuerza armada de la nación.

Desde ahí, hay una interpretación equivocada de la Policía como una fuerza al mismo nivel del Ejército, haciendo que incluso los delitos cometidos por sus miembros sean investigados y sancionados en la justicia militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal la policía está configurada como un ente civil.

Pero creo que esto debe verse en dos vías: la Policía también tiene que reformarse para ser un mejor lugar para las personas que la conforman. Cada colombiano que decide ser policía necesita encontrar las condiciones que le permitan tener un nivel de vida digno y un reconocimiento que hacer por el país. Entonces creo que ese es un debate pendiente que debemos dar como país.

Por último, el Esmad es una fuerza que no está cumpliendo su finalidad, es decir que el problema no que exista o no, sino que su objetivo es ser una fuerza disuasoria que ayude a evitar o neutralizar disturbios; a diferencia de lo que se ha visto en los últimos episodios, donde la presencia del Esmad solo ha profundizado e intensificado los hechos violentos dentro de las ciudades, dejando a su paso una huella de muerte, violencia y exceso de fuerza, que no deben ser justificables.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Flexibilización horaria para madres y padres cabeza de familia o personas con responsabilidades familiares, por ejemplo, personas que sean responsables de familiares en condición de discapacidad o de dependencia. Las mujeres son quienes más dedican tiempo a las responsabilidades familiares.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Los juicios políticos son indispensables para la democracia, por eso creo que se debe ser más exigente desde los partidos políticos en esos términos. Hay que sesionar de cara a la ciudadanía, no en favor de los amigos ni de los sesgos políticos que a algunos les resultan tan convenientes. El problema no es del diseño institucional, sino la dinámica del tapa-tapa con el que algunos buscan llegan a esta comisión.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Creo que los problemas de corrupción deben atacarse desde un fortalecimiento de la justicia, con más recursos para que haya los equipos de investigadores, jueces y fiscales necesarios. También creo que se requiere un cambio de mentalidad general. La gente critica la corrupción, pero al mismo tiempo escriben pidiendo dinero a cambio de votos o de una opinión favorable en un medio de comunicación. Son practicas culturalmente arraigadas en el país que se deben empezar a cambiar desde la educación, cultura, empatía y valores familiares.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Gestión: la ciudadanía espera que el Congreso trabaje más que ellos, que los congresistas estemos en territorio, que los escuchemos y les hablemos claro, de frente, con conocimiento jurídico y del Estado sobre qué es viable y cuáles ideas son populistas.

Por otro lado, hablo de ser claros de frente a la gente. Hay congresistas que se hacen populares con ideas populistas, de derecha y de izquierda, ideas que suenan muy bien en el discurso pero que no son realizables. En últimas, eso termina generando incredulidad por parte de la gente que siente que el Congreso no le cumple, porque desde el inicio le prometieron cosas inviables.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Podría respaldar alguna propuesta en este sentido siempre y cuando se respete el derecho internacional, se promueva la cooperación en temas de seguridad y de justicia entre ambos países. Venezuela no debería seguir siendo la guarida de los delincuentes que extorsionan y matan en Colombia para salir a esconderse al país vecino.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con créditos y recursos propios.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Una prioridad es la revisión de la nueva clasificación del SISBEN que ha resultado intransigente, desconectada e injusta para muchos antioqueños. Varios de ellos han perdido el acceso a beneficios del Estado por el solo hecho de tener una nevera, lo cual no significa que tengan dinero, sino que se han endeudado para buscar conservar mejor sus alimentos. Esta nueva clasificación del SISBEN parece un incentivo para permanecer en miseria.

Seguiremos impulsado el proyecto de ley que reglamenta a Medellín como un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, creando los mecanismos de financiación, su estructura administrativa y las estrategias puntuales que permitirán jalonar la generación de empleo, la formación y educación en estas áreas para los niños y jóvenes, y la atracción de más inversión extranjera, en beneficio de los medellinenses y de los habitantes del Valle de Aburrá.

Como lo mencionaba inicialmente, si volvemos al Congreso, tengo un objetivo claro en los primeros meses que es el de lograr que en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 se garanticen los recursos para los grandes proyectos que necesita Antioquia: vías terciarias, puentes y túneles que permitan la conexión y movilidad; y la construcción de Puerto Antioquia, Pisisí y Puerto Darién; y recursos para garantizar agua potable a los municipios que aún no la tienen como algunos del Urabá antioqueño.

Es inaudito también que en múltiples barrios de Medellín y de otros municipios de Antioquia haya ciudadanos sin el servicio del gas natural domiciliario, lo cual afecta su economía en algo tan básico como la cocina, al verse obligados a comprar pipetas de gas que son mucho más caras que el gas natural.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.