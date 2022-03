A Quemarropa con Luis Alfredo Gómez, candidato a la Cámara por el Valle del Cauca

Luis Alfredo Gómez, candidato a la Cámara por el Valle, del partido Dignidad. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Todos los colombianos debemos encontrar una forma de servicio y desde la Cámara considero que es una oportunidad para trabajar por el país y por mi Valle del Cauca. Es necesario hacer todo el esfuerzo para lograr que el lugar donde habitamos sea más equitativo, donde mis hijas y todos los niños puedan acceder a educación de calidad y con las nuevas generaciones lideremos la transformación de Colombia. Que logremos un territorio educado, en paz y con oportunidades de emplearse o emprender. Donde se respete al anciano, al menos favorecido y al que tiene, en igualdad de condiciones, por el solo hecho de ser colombiano

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso...

En el ejercicio público, en los cargos donde he trabajado, como secretario de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, vicepresidente de Coljuegos, subsecretario de Gobierno de Santiago de Cali, entre otros, nunca se me han formulado cargos, ni he sido sancionado ni en primera ni en segunda instancia por ningún tipo de autoridad, fiscal, disciplinario o penal. En el aspecto disciplinario, he sido notificado de actuaciones preliminares sobre derechos de petición que supuestamente se contestaron tardíos, y se demostró que no fue así; y en el aspecto penal he sido denunciante cuando me falsificaron mi firma en dos ocasiones siendo subsecretario de Gobierno.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Asumir la defensa de los intereses del Valle del Cauca a través del control político, para que la nación retribuya todo lo que el departamento le aporta al país y reconozca que la deuda social de 200 años con el Pacífico tiene hoy su punto más alto de presión social y económica. Necesitamos cofinanciación de la nación para las grandes intervenciones sociales, proyectos de infraestructura que generen empleo, metro ligero para Cali y su área metropolitana, conexión Pacifico-Orinoquia, que mejoren los índices de competitividad y que se atiendan los justos reclamos que desde hace décadas se vienen haciendo.

De igual forma, voy a presentar la ley del motero, para reformar el viejo Código de Tránsito de 2002 y garantizar la vida de los usuarios de la motocicleta. Hoy más de 10 millones de colombianos se movilizan en motocicleta, de un total de 7.270 fallecidos en accidentes de tránsito en 2021, el 59% fueron motociclistas. Se debe legislar para que se garantice la vida del peatón, del ciclista y del motociclista. También defenderé el bolsillo del motociclista, para que los cobros onerosos o desproporcionados frente a lo que cobra una grúa de un vehículo o una moto frente a lo que le están cobrando de SOAT. Esto debe tener una modificación y que se haga versus siniestralidad; no tiene sentido que un conductor de motocicleta que no se estrelle, que sea precavido, pague lo mismo que el que se estrella diez veces al año.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

1. Corrupción: tiene que acabarse de tajo y ser implacables en modificaciones legales que acaben con el “tapen-tapen” en los órganos de control. Presentaré un proyecto de acto legislativo para que se modifique la elección de los órganos de control, que los congresistas no elijan procurador ni contralor. Debe ser por estricta meritocracia, ni los diputados ni los concejales en lo que corresponda al tema regional. Porque los órganos de control hoy no están cumpliendo la función para la que fueron creados, están secuestrados y politizados.

2. La inequidad en todos los aspectos. Este país cambiará cuando todos los niños y los jóvenes tengan acceso a educación gratuita. Debe haber una revolución educativa para que el país crezca.

3. Un problema que denomino la pandemia de la intolerancia, y es que por el conflicto armado, la cultura del narcotráfico y la violencia política que se vivió hace más de medio siglo, los colombianos lamentablemente, seguimos insistiendo en resolver los conflictos mediante la violencia, cuando debemos avanzar para resolverlos mediante el diálogo responsable, en paz y trabajar por ser sujetos de derechos y deberes. Por ello voy a proponer una agenda permanente alrededor de campañas en los colegios, alianzas con medios de comunicación y estrategias con instituciones educativas, donde sean muchos los colombianos formados en convivencia desde la diferencia. Un gran motor movilizador alrededor del respeto a las otras miradas.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz?

El Acuerdo ya está en marcha. Creo que el Gobierno colombiano y la sociedad deben cumplir con lo pactado en todos los sentidos, que las víctimas del conflicto sean reparadas, debe haber participación de las víctimas que son el principal foco de atención del proceso de paz. Debe existir una sinergia entre la Ley de Víctimas y todas las instancias que trabajan alrededor de los ocho millones de personas que han padecido de manera directa el conflicto. Se deben buscar mecanismos para que el Gobierno detenga una posible oleada de violencia que aumente estas cifras. Y que los niños que fueron reclutados para la guerra tengan todas las oportunidades de estudio, de trabajo y de todo aquello con lo cual se comprometió el Gobierno en la sociedad, para que reconstruyan su vida, porque ellos también son víctimas. Igualmente, se debe avanzar en la investigación y sanción de los principales cabecillas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante para que el proceso se refrende ante los ojos de la sociedad colombiana y entender que en el conflicto hay otros victimarios que deben responder con todo el peso de la ley.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln?

Sí, y debe haber un cese inmediato de guerra y hostilidades por parte del Eln. Es un llamado que la sociedad civil y todos los colombianos les hacemos para que este país pueda avanzar hacia una construcción de paz y siempre la obligación constitucional del Gobierno será buscar la paz, porque los que prefieran el camino de la guerra lo deben hacer ellos con sus propios hijos y no someter al pueblo a una guerra con hijos ajenos.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Primero, creo que no puede haber penalización, o cárcel para las personas que consumen drogas. Necesitan apoyo. Tampoco cárcel para las mujeres que interrumpen un embarazo, se debe trabajar en políticas de prevención de embarazo no deseado. Recuerdo las campañas de los pollitos, “sin preservativos ni pío”. El Estado abandonó la educación sexual y es deber principal de los que somos padres hablar con nuestros hijos sobre sexualidad responsable. No estoy de acuerdo con el plazo de seis meses de vida de un bebé para permitir el aborto. En la facultad de derecho de la Universidad Santiago de Cali me enseñaron que el derecho a la vida es fundamental. Creo que la sentencia C-055 de 2022 es violatoria de los principios fundantes del Estado Social de Derecho y era cosa juzgada. Sin embargo, la deuda es de los congresistas que desde el año 2006 no quisieron legislar sobre el tema. Entre ocho y 12 semanas máximo es un plazo que se podría considerar sin causales para evitar la revictimización de las mujeres. Nadie toma esa decisión sin afectarse emocionalmente y se debe brindar todo el acompañamiento.

Se debe discutir ampliamente sobre el tema de la política de drogas en Colombia. Sin embargo, las drogas fuertes jamás podrán ser legalizadas, menos en un país que no le ofrece hoy el derecho al estudio de calidad, al trabajo y a una vida digna a los jóvenes. Mal haría en ofrecerle el derecho a “consumir drogas”, eso no es un derecho.

En cuanto a la eutanasia, creo que se debe dar una discusión amplia de cuáles son las cifras proyectadas del “derecho a la eutanasia” que proponen algunos congresistas, cuánto invierten las EPS en las enfermedades graves, cómo serían las actuaciones de las EPS para atender a los enfermos graves antes de ofrecerles el derecho a “morir”. La gente con la que hablo permanentemente quiere el derecho a la vida digna, a una salud de buena calidad. Considero que sería una ventana para que en algunos casos, ciertas EPS que permanentemente niegan el derecho a la salud de los colombianos, busquen ser muy ágiles en otorgar el “derecho a morir”. El derecho a la vida es inviolable y sólo en casos muy excepcionales, donde se demuestre que las EPS agotaron todos los recursos humanamente posibles, podría aplicarse la eutanasia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Creo que sí se debe avanzar a que las iglesias reporten y paguen impuestos. El Estado debe conocer toda su información, porque hay países donde algunas iglesias se han prestado para lavado de activos y es una forma de evitar situaciones similares en Colombia. Por ello es importante que tengan todos los controles y paguen impuestos en lo que les corresponda de acuerdo al ejercicio que hagan como personas jurídicas.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí debe haber una reforma a la policía. Una policía formada en los derechos humanos, que garantice los derechos de los ciudadanos y que no atente, como ha pasado en algunos casos, contra la vida de algunos ciudadanos. Sin embargo, reconozco que la mayoría de los policías son gente comprometida y honesta y no podemos generalizar. La reforma debe buscar sancionar a los responsables que, estando en la Policía, se prestan para actividades criminales. Creo que el Esmad debe transformarse, que no debe utilizar armas “no letales” que ya demostraron serlo, y que su trabajo garantice el derecho a la protesta y el orden público. Así mismo, es necesario buscar actos de reconciliación entre la sociedad y uno de ellos es entre la ciudadanía y la policía, dónde acuerdos alrededor del respeto se vuelvan una realidad que vaya más allá del discurso

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde la curul y cualquier espacio trabajaré para que de manera transversal en todos los escenarios se avance en la paridad de género. Colombia debe ser un país libre de cualquier tipo de violencia contra la mujer, que desde cada línea se trabaje en el empoderamiento económico, la gobernanza y planeación con enfoque de género y la participación en política y en la toma de decisiones. Sueño con un país donde todas las niñas, incluyendo mis hijas, puedan salir libremente, sin ningún miedo por su condición de ser mujer.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Dicha comisión no tiene ninguna posibilidad de cumplir su función en un sistema presidencialista donde el presidente de la República no tiene un sistema de pesos y contra pesos real. Creo que la Comisión de Acusación debería desaparecer, porque nos ha demostrado que no cumple con su finalidad. La reforma es integral en la forma como se eligen los órganos de control, debe primar la independencia y meritocracia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Primero, proponemos una ampliación a régimen de inhabilidad de los congresistas, que no sigan clanes familiares en las diferentes regiones donde se sucedan unos a otros, cambiándose de partidos, siempre buscando el esguince a la norma. Un acto legislativo para que los congresistas no elijan los órganos de control, igualmente los diputados y los concejales. Se debe hacer mediante un proceso meritocrático y que se sancione de forma efectiva a los que se están robando los recursos públicos. Eso es fundamental y esa es una de las propuestas que estamos llevando para evitar que haya más “tapen-tapen” y que desde los órganos de control se hagan “jugaditas” en épocas electorales.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Trabajar con honestidad y de cara a la comunidad, rindiendo cuentas de manera mensual de la labor legislativa, de los resultados de esa curul. Denunciar a los colegas que consideremos que están violando la ley. Trabajamos con los honestos y denunciaremos a los que no lo son. Y creo que es muy importante que los colombianos conozcan qué hace cada representante de su región. Yo le pregunto a las personas que están leyendo esta entrevista ¿cuántos de ustedes conocen a sus congresistas? Propondré un proyecto de ley que establezca como obligatorio un informe de gestión y votaciones de cada congresista semestralmente, como y que votó, eso es muy importante para que la gente del Congreso y puedan tomar decisiones en las urnas cada cuatro años sobre si deben seguir o no en esos cargos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Colombia, hoy por hoy, ha recibido en cifras oficiales más de 1′870.000 venezolanos. En cifras extraoficiales creo que supera los 3′300.000 migrantes en el país. Es imposible físicamente cerrar la frontera con Venezuela porque somos países “siameses’'. La crisis económica y social que se vive en Venezuela producto de la dictadura del presidente Nicolás Maduro ha generado el éxodo masivo que hoy convierte a Venezuela en la mayor crisis humanitaria de migración del mundo, porque allá no se está librando una guerra sino que por falta de alimentos, de salud y de las mínimas oportunidades de los ciudadanos, han decidido salir de su país. Y en Colombia están, en su mayoría, las personas que solamente pudieron pasar a pie. El próximo presidente y el Congreso se deben comprometer con una agenda que garantice la integración social, económica y cultural de los migrantes que decidan permanecer en Colombia, con el apoyo de la comunidad internacional.

Nuestro país debe aprovechar esa ventana de oportunidad como lo han hecho las 10 principales economías del mundo, que han crecido como países aprovechando la migración. En este momento no existen las condiciones de restablecer relaciones totales con Venezuela, porque está demostrado que es un gobierno que persigue y criminaliza a la oposición de su país y que no cumple con la protección de los derechos humanos de su población, que no tiene las características de una democracia real y por lo tanto restablecer plenamente relaciones con Venezuela sería legitimar la dictadura y la opresión del pueblo venezolano.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con ahorros de recursos propios que venían desde el año pasado y que venía haciendo el plan de trabajo de esta campaña. También con donaciones de mi familia. Esta es una campaña muy austera, pues buscamos llegar a voto limpio y libre al Congreso de la República.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Al Valle del Cauca, desde el Gobierno nacional, lo han llevado durante las últimas décadas como la guayabera, por fuera. Estamos por fuera de las grandes inversiones de orden nacional en intervención social e infraestructura, por lo tanto creo que el nuevo presidente que llegue debe volcar sus ojos al Pacifico y al Valle del Cauca, y los legisladores debemos ejercer una presión social y política para que eso se cumpla. Por ejemplo , en el plan maestro de transporte intermodal 2015-2035, en varias de las tablas de obras importantes, de 104 proyectos, solo hay uno para el Valle del Cauca; en las 4G, el Valle del Cauca no fue incluido y creo que la cofinanciación de la nación para atender el conflicto social que se vive en el suroccidente y en el Pacífico debe verse reflejado para poder reactivar la economía, para poder generar empleo para los jóvenes y para las mujeres y, de la mano de la intervención social, de manera directa en los territorios de conflicto, se pueda superar las condiciones de inequidad e inseguridad que se viene presentando en la región.

