A Quemarropa con Miguel Samper Strouss, candidato al Senado Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Que vuelva el tiempo de la gente. Esto, principalmente mediante una causa que llevo trabajando durante 14 años de ejercicio público: solucionar el problema de la tierra en Colombia.

Con una reforma rural integral que parta de la formalización de la propiedad, tecnifique el campo y cree cadenas productivas sin intermediarios, lograríamos frenar el alza en los precios de la comida y garantizaríamos la soberanía alimentaria pues hoy el 30% de los alimentos que consumimos son importados.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Nunca hasta que arrancó la contienda electoral. El 13 de enero pasado un Procurador Delegado que fue coordinador de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez, me abrió investigación disciplinaria por incumplir unas órdenes de restitución que llegaron seis meses después de que renuncié a la Agencia de Tierras. Todo por defender la causa de la tierra. Y todos sabemos que a Ordoñez y compañía la tierra les da urticaria.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con donaciones de la familia, de amigos y con un préstamo bancario.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La reforma rural integral que salde esa deuda histórica que tiene Colombia con el campo. Mi obsesión es brindarles a los campesinos, a los empresarios, a las comunidades rurales, las condiciones necesarias para que sigan sacando la cara por el país con dignidad para sus negocios y para sus familias. Hoy un campesino está condenado a vivir sin conectividad, sin un techo decente, sin buena educación y sin precios honorables por el trabajo de surtir nuestras mesas.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

No hay una familia en el país que no esté resintiendo los precios de la comida. Y si nos trasladamos al campo el ardor es mayor porque los insumos cuestan el triple, las sequías y el invierno duran el doble, y al Gobierno se le olvidó invertir, solo en la vigencia 2021, $160.000 millones que estaban en el presupuesto para el campo. La formalización de la tierra, la jurisdicción agraria, los subsidios para el transporte campesino, serán un buen inicio.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

El único cambio que necesitamos es el de presidente y Congreso: engavetaron el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el costo de esta indiferencia se está pagando con asesinatos de líderes sociales y excombatientes, con abandono del campo, con la agonía de nuestro patrimonio natural y con la ampliación de la brecha de desigualdad. Duque no logró hacer trizas el Acuerdo de Paz: consiguió hacer trizas la economía, la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo de Colombia.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí. El Acuerdo de Paz con las Farc es la evidencia de que vale la pena buscar la salida dialogada. Puede que el Acuerdo no sea perfecto, pero significó un alivio en muchas regiones y para muchas familias. Quienes le apuestan a ganar con las armas solo saben sumar cadáveres. Pero para sentarse a dialogar se necesita una dieta de humildad y bajarle el sobrepeso a la soberbia.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

La “guerra contra las drogas” es el fracaso más bochornoso de la historia reciente. Nuestro problema no es la hoja de coca sino la cocaína, no es la marihuana sino la infinita utilidad económica de los mercados ilegales. Se debe regular decididamente el mercado del cannabis para uso adulto, se deben regular los usos medicinales, culinarios y culturales de la hoja de coca, combatir en serio a la mafia y abordar pragmáticamente el consumo con políticas de salud pública.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Yo soy papá de una niña maravillosa y ese papel de padre significa todo en mi vida. No tengo por qué pretender que otras personas sientan o piensen como yo, pero ojalá pudiera hacerles sentir por un minuto el amor que despierta un hijo. Pero en materia de política pública la discusión debe sacarse del Código Penal: no tiene sentido pretender el consenso ciudadano amenazando úteros y moribundos con un calabozo.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Yo empezaría por exigir al nuevo Gobierno que dé ejemplo en el cumplimiento de las normas. Nos hemos quedado cortos en promoción y educación en derechos y a nadie parece importarle. Previendo ese desdén, nos aseguramos de incluir en la Ley de Víctimas, por ejemplo, un artículo que obliga al Estado a promover y comunicar masivamente los derechos de las víctimas. ¡Cuente cuántos comerciales, cuñas o avisos ha pagado Duque para cumplir esa ley!

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Con las iglesias mi trabajo se orienta más a garantizar la igualdad de condiciones para que en espacios públicos, cárceles o aeropuertos, haya lugares que integren la práctica de todos los credos. Si se necesita un mayor recaudo, insistiré en que sean las 19.000 fincas que hay en el país, de más de 500 hectáreas, las que paguen al menos el 1% de predial sobre el valor comercial. Eso significaría $1.7 billones al año.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía, como cualquier otra institución, tendrá problemas mientras sus miembros ingresen no por convicción si no por desvare. Cada agente de la Policía tiene que responder a una vocación de servicio tan o más grande que la que siente un médico para salvar vidas. Pero mientras el estímulo de un agente sea cargar un arma y “negociar” multas, no habrá reforma que sirva para sanear la institución.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Desde mi gestión como director de la Agencia de Tierras, el tiempo que la mujer dedica al cuidado del hogar cuenta por primera vez como ventaja en un proceso de adjudicación de baldíos. El reto es que la mujer rural sepa que tiene derechos y que no necesita un marido o compañero permanente para ser propietaria de un predio. Fortalecer a la mujer es línea fundamental del Proyecto de Reforma Rural Integral que radicaré el 20 de julio.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La propuesta que se le presentó al país como una reforma de equilibrio de poderes incluía la creación de un tribunal de aforados a manera de instancia judicial que actuaba de manera independiente del Congreso. Yo creo que esa sigue siendo una buena idea en la que deberíamos insistir.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71% al 90%. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

En este ejercicio no ha habido un departamento donde no me hayan pedido, en mayor o menor proporción, el pago de coimas para promover mis propuestas. Muchos de los que se hacen llamar líderes y critican la corrupción, tienen tablas de precios según votante y candidato. Desde el voto raso hasta el universitario, hay votos por los que pagan hasta 600.000 pesos. ¿Cómo acabar con prácticas corruptas cuando la infección ya está en la base?

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Yo deseo de corazón trabajar por mi país. Lo hice en la función pública y creamos un marco de justicia transicional único en el mundo. En la Agencia de Tierras logramos formalizar en dos años la tierra de 42.000 familias campesinas. Con lidia el Incoder llegaba a 500 en una vigencia. Lo que le ofrezco al país es voluntad de trabajo, mi defensa de las causas sociales y un respeto virginal por los bienes y los recursos públicos.

