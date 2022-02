A Quemarropa con Milton Cuervo, candidato al Senado por Cambio Radical

Milton Cuervo es candidato al Senado por Cambio Radical. Tiene el número 23 en el tarjetón. Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista de Colombia es devolver la palabra honorable al Congreso de la República, esta entidad lleva años actuando en contra de los colombianos y favoreciendo a unos particulares. Colombia necesita y se merece legisladores comprometidos con cada uno de los ciudadanos del territorio nacional, sin importar ideologías, egos personales e intereses externos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Nunca he tenido ninguna clase de investigación, vengo con las manos limpias y mi conciencia tranquila.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con recursos propios y el apoyo de familiares y amigos cercanos, esto con el ánimo de no deber favores de ninguna índole a nadie.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Quiero llevar dos banderas al Congreso, dos necesidades que muchos de los colombianos aclaman que sean solucionadas.

1. Impulsar el cobro $0 en los costos financieros. Los bancos ya ganan al invertir el dinero proveniente del depósito de los ciudadanos en las operaciones financieras internas y en el exterior que realizan y el interés que generan en las diferentes modalidades de crédito. No es justo que nos cobren por retiros bancarios, aperturas de cuentas, cuotas de manejos, etc; y paguen una miseria en intereses a los cuentahabientes.

2. Generar la legislación que requieren los peajes en Colombia, es absurdo que a nivel internacional se maneje un límite mínimo entre peaje y peaje de 150 km y que en Colombia no exista tal límite, por eso es que en el país existen aberraciones como los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

1. Corrupción: a) Fortaleciendo la independencia judicial, es decir, debe reformarse el proceso de elección de altos funcionarios de la rama judicial con el fin de eliminar influencias indebidas de parte de intereses poderosos. b) Énfasis en la cooperación multilateral, muchos esquemas de corrupción en América Latina y el Caribe tienen lugar a nivel local. Pero algunos de los mayores escándalos, como el que involucra al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, son de alcance internacional. En este contexto, es importante que los países compartan pruebas y coordinen sus investigaciones y enjuiciamientos. c) Introducir transparencia en la contratación pública. d) Reforma parlamentaria e inmunidad presidencial, eliminando amparos legales a funcionarios públicos acusados de delitos. Aunque el fin de esas leyes es evitar cacerías de brujas con fines políticos, en la práctica han permitido blindar en muchas ocasiones a figuras políticas de investigaciones y procesos judiciales legítimos.

2. Empleo: a) generar gasto público intensivo en trabajo que implique creación de empleo por medio de la contratación de infraestructura, vivienda VIS y VIP. b) regular el mercado de trabajo en cuanto a reducción de parafiscales. c) crear y dejar participar a la mujer más activamente en el mercado laboral. d) crear subsidios temporales a las empresas que generen más puestos laborales para mujeres, jóvenes, adulto mayor y víctimas del conflicto.

3. Seguridad: a) Liderazgo por parte de las autoridades locales. b) Alinear las acciones de los diferentes sectores gubernamentales hacia un mismo objetivo: la reducción del crimen y la violencia. c) Reformar la Policía, que sea más dirigida su acción a la comunidad. d) Incrementar el pie de fuerza en las ciudades y el área rural. e) Incentivar las innovaciones y sinergias que se desarrollan con el sector privado y la sociedad civil.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No realizaría ninguna modificación en el Acuerdo de paz, ya que el trabajo que se realizó entre los negociadores del Gobierno y las extintas Farc, y luego los ajustes realizados en el Congreso de la República a través del Fast Track, fue un trabajo a consciencia.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí, siempre y cuando haya voluntad de dejar las armas por parte del grupo guerrillero y el compromiso por garantizar un estado de paz duradero.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Las drogas deberían legalizarse, siempre y cuando se lleve un control de la distribución por parte del Estado y se cree una solución integral de salud pública para las personas consumidoras, teniendo en cuenta que la droga es un verdadero inconveniente para el desarrollo pleno de la vida desde cualquier plano.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sí estoy de acuerdo en ampliar los derechos sobre el aborto y eutanasia para quien lo desee, el Congreso de la República está en mora de regular estos temas como ya lo ha hecho saber la Corte Constitucional.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

La legislación nacional debe regirse en una ideología liberal, por lo tanto, debería haber una orden estatal para que los derechos de las personas LGBT+ y parejas del mismo sexo puedan garantizar a cabalidad en el territorio nacional, sin verse torpedeados por voluntades de algunos funcionarios.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí, ya que deben contribuir con las causas fiscales de la nación, y con mayor razón contribuir en este momento, debido a la coyuntura nacional luego de una pandemia que acabó con más de 500.000 microempresas, las cifras de desempleo y los niveles de pobreza. No olvidemos que la Iglesias también están llamadas en su ideología hacer solidarias.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estoy de acuerdo con la reforma a Policía, mas no con la eliminación del Esmad. La Policía Nacional debe centrarse en el acercamiento a la comunidad, a la atención de sus necesidades y al refuerzo de la seguridad en las ciudades y municipios del territorio nacional. Una Policía más humana y que respete los DDHH sin importar la situación o las adversidades.

En cuanto al Esmad, se debe formar en DD.HH. a los agentes de este grupo y que existan límites muy serios para que nunca vuelva a perderse la vida de un colombiano a manos de un agente del Esmad.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo que la legislación actual de paridad es acorde para garantizar la participación de la mujer en todas las ramas del poder en Colombia. En cuanto a derechos, hay mucho trabajo por hacer, considero que el país está atrasado con respecto a la legislación internacional para garantizar la igualdad de género en condiciones laborales, acceso a la salud pública...

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Lo que más se requiere para que esta comisión funcione es que su estructura debe reformarse absolutamente toda y que se realice un apoyo de organismos del Estado para dar transparencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Primero, que los colombianos nos demos cuenta que la corrupción no es sólo pública, si no también del ámbito privado. Está no puede ser medida en la unidad monetaria resultante porque es igual de corrupto el que recibe un peso, como el que recibe $1.000 millones.

En el ámbito político tendríamos que quitar los beneficios como la casa por cárcel a funcionarios públicos que cometan estos actos, además, acabar con su carrera política y/o a la posibilidad de aspirar a cargos públicos o de contratación pública de por vida.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Considero que la imagen negativa es por la cantidad de colombianos que no votan a conciencia y terminan votando por la promesa de algún favor político u compra de voto. Este tipo de prácticas se deben erradicar de la conciencia de los colombianos, pues si ellos venden su conciencia cómo esperan que sus legisladores actúen a favor de ellos. Por ello, impulso la participación de nuevas caras en el Congreso, personas que realmente quieran trabajar por la gente del país y contribuyan al desarrollo de la sociedad colombiana.

Además, consideró que se debería castigar a los congresistas que fallen a las plenarias y comisiones, por eso se les paga bastante bien, no es justo que los colombianos pierdan su trabajo por faltar un día a su trabajo y muchos congresistas solo asistan en votaciones importantes y se les premie con un sueldo.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Claro que sí. Colombia y Venezuela son grandes aliados a nivel comercial. Producto del cierre de la frontera vemos el empobrecimiento de Cúcuta y algunos municipios del Norte de Santander, al igual que de estados de Venezuela presentes en la frontera con Colombia. La política internacional del país no puede basarse en egos y peleas del pasado, debemos trabajar por una relación estable entre los dos países.

