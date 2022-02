A Quemarropa con Mireya Patiño, candidata al Senado por el Partido de la U

Mireya Patiño es el #74 en el tarjetón del Partido de la U. Foto: Archivo

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser senadora de la República es trabajar con esfuerzo y dedicación en el seguimiento de las leyes existentes y en la creación de nuevas propuestas y proyectos que generen un verdadero cambio, que bastante se necesita y de esta manera construir un mejor país.

Principalmente, defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los profesionales de la salud y la atención en salud.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido ningún tipo de investigación penal o disciplinaria.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Mi campaña como candidata del Senado está financiada directamente por el Partido de la U y aunque pocos son los recursos, me han sido útiles para promover mi campaña.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

De ser electa, mi principal proyecto será indiscutiblemente, trabajar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres en cada rincón del país. Ya que las estadísticas de violencia de género cada día crecen más, sumado a que en la realidad no hay garantías de una materialización efectiva de sus derechos.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Son cuatro problemas a mi parecer: la corrupción, que podría mejorar sustancialmente renovando la estructura política del país, votando por nuevas caras y desarmando las grandes maquinarias. La desigualdad de género, haciendo cumplir las leyes existentes y los tratados internacionales. El deteriorado sistema de salud, que como derecho fundamental debe ser garantizado y reconocido por el Estado colombiano. La inseguridad, que disminuiría notablemente mediante la generación de empleo y educación, especialmente en los jóvenes.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No hace falta una modificación, es un tema que ya está sentado. Lo que se necesita en Colombia es que lo escrito se materialice, que tanto las instituciones como los involucrados pongan como centro a las víctimas. Además de un apoyo en seguridad a los líderes, víctimas, campesinos y exmilitantes, tema que en realidad se deriva de la tolerancia. La educación en la materia resulta fundamental.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo con la continuación del diálogo, siempre y cuando beneficie a ambas partes, la población y el grupo Eln. Sin embargo, es importante que el grupo Eln dejen las acciones militares en diferentes rincones del país y demuestren así su intención de diálogo.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Es un tema muy polémico. Estoy parcialmente de acuerdo, porque es tema de salud pública y seguridad social. La marihuana podría ser legalizada para mayores de edad, como un símil al tabaco. Sin embargo, es importante una educación en la materia como por ejemplo, la iniciativa de “échele cabeza”, que le aporte a los jóvenes las suficientes herramientas para tomar una decisión consiente e informada.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

Sobre el entendido que el aborto es una materialización de los derechos de las mujeres estoy de acuerdo siempre y cuando se pueda reglamentar con normativas de la mano con el Ministerio de Salud, atendiendo al conflicto que se pueda suscitar eventualmente. Sobre el tema de eutanasia, la vida si bien es un derecho fundamental indisponible está en conflicto con la dignidad humana y es importante garantizar una vida digna a cada persona en Colombia, en su integridad.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Es importante que los funcionarios como representantes del Estado materialicen las disposiciones que este ordena, el mal trato hacia la comunidad LGBT+ es un comportamiento que nuestra sociedad debe ir acabando poco a poco. La discriminación estructural no debe ser la forma en que las comunidades vean a las instituciones. Así como con las mujeres, la Corte ha ampliado el entendimiento de nuestros derechos y así como nosotras, las personas de la comunidad LGBT+ son sujetos de especial protección.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Yo soy una mujer católica, creyente en Dios, pero ello no me impide pronunciarme sobre la materia. Las iglesias nos prestan un servicio espiritual y muchas nos han ayudado en momentos difíciles de nuestra vida. Pese a ello, siguen siendo establecimientos públicos que prestan un servicio a la comunidad y si bien no estoy de acuerdo con que estén excluidas del pago, sí estoy de acuerdo con que reciban un trato especial.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí estoy de acuerdo con una reforma a la Policía, ya que la entidad necesita cambios de fondo para ser un ente de confianza y de credibilidad. Sobre el Esmad, considero que no debe acabarse porque pueden llegar a ser necesarios en eventos que lo requieran, pero, si pienso que además de las labores actuales que tienen, le agregaría unas nuevas, como el trabajo comunitario y la enseñanza de cultura ciudadana por ejemplo.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Una política de educación a la juventud, para que conozca primero, qué es paridad en el Congreso, ya que es un tema desconocido por muchos. Y siendo ellos y ellas el futuro del país tendremos las bases suficientes para que esas generaciones de nuevos votantes –que finalmente son quiénes nos eligen- voten por mujeres, por sus ideas de un nuevo desarrollo y garantía de derechos de nosotras, las mujeres.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

En el entendido que la Comisión está así dispuesta por orden expresa de la Constitución y regulada por la Ley 5ª de 1992, es importante una reforma constitucional para endurecer las sanciones disciplinarias a los congresistas que hagan parte de su comisión y no hagan las investigaciones necesarias.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Cero tolerancia. No es posible que haya escándalos de corrupción que resuenen en todas partes del mundo e incluso se cree una nueva palabra para describir un delito y no se haga nada al respecto, ni se considere tal. Es preciso ir de la mano con organizaciones ciudadanas para reportar los casos y ponerlos en la vista pública para que sean investigadas, juzgadas y sancionadas conforme a las leyes ya existentes. No más normas inútiles, se deben ejecutar las ya existentes.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Invitar a las personas para que participen de los debates y votaciones de Plenaria y de la Comisión a la que quede designada, como desarrollo de veeduría de los ciudadanos y ciudadanas y control político de la población colombiana. También es importante, establecer una fecha de rendición de cuentas de nuestras labores desarrolladas en el plazo establecido. Así mismo, considero indispensable reducir el salario de los congresistas y limitarles los beneficios con los que actualmente cuentan, ya que con ese dinero se pueden realizar muchos proyectos que beneficien a los colombianos y mejorar la imagen del congreso.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Estaría de acuerdo con un acercamiento diplomático en la medida que es imperativo solucionar la problemática de migración y la vulneración a sus derechos.

