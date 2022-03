A Quemarropa con Yenny Rozo, candidata al Senado en el Centro Democrático

Yenny Rozo tiene el número 15 en el tarjetón al senado del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Este país necesita una visión renovada, joven pero inspirada en el legado de quien recuperó la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social. Me motiva el trabajar por la comunidad, la necesidad de reactivar el país, de mover el aparato productivo de Colombia, permitiendo que los campesinos, jóvenes, emprendedores y mujeres tengan una voz y una trabajadora incansable que los represente. Lo hice como diputada de Cundinamarca y estoy lista para hacerlo de senadora. En esta reactivación se necesitan nuevos referentes en la defensa del modelo que demostró sacar adelante a Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, mi trasparencia y mi trabajo han sido mi orgullo y mi carta de presentación.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Hay que hacer mejores esfuerzos para que el emprendimiento, sobre todo el de las mujeres, que sean protagonistas de la reactivación. Llegaré al Congreso para promover reformas en la Ley de Emprendimiento para reactivar la economía y fortalecer el desarrollo integral del campo. Además, hay que enriquecerla incluyendo elementos de enfoque diferencial regional, de género, poblacional. No es lo mismo emprender en Bogotá que en Mitú, y menos si eres mujer. Además, creo que se puede generar sinergia emprendedora involucrando a los empresarios del país a través de incentivos para apadrinar ideas de negocios nacientes.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Es difícil de sintetizar la complejidad de los problemas y las soluciones que se necesitan, acá un esbozo general:

1. La crisis del campo. No solo empobrece a nuestros campesinos, sino que pone en peligro la seguridad alimentaria del país. Si abandonamos el campo, ¡no tendremos qué comer! Si la economía naranja fue tan exitosa para reactivar la industria cultural y creativa, hay que crear e impulsar un modelo económico integral que funcione igual para el campo. Una economía del azadón, si se quiere. Al campo hay que inyectarle recursos y aplicar estrategias de corto y mediano plazo para enfrentar la subida de los precios de los insumos.

2. En Colombia, solo tres de cada diez emprendimientos sobreviven a los cinco años de funcionamiento. Hay que asegurar un entorno favorable para que el emprendimiento nazca y se sostenga en el tiempo, fortaleciendo la Ley de Emprendimiento.

3. La inseguridad que azota a las ciudades de Colombia pide mano firme. Necesitamos más mecanismos para detener el crimen y fortalecer el Estatuto de Seguridad. Los colombianos no podemos vivir con miedo.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz?

El mensaje de ese “Acuerdo” impuesto por el gobierno anterior, por encima del mandato ciudadano, es de impunidad. ¿Cómo enfrentamos la criminalidad con los bandidos legislando en el Congreso? Las cabezas, los diseñadores de los planes terroristas más macabros no pagaron ni un día de cárcel por sus crímenes. Eso hay que corregirlo, pero también estoy de acuerdo que a los desmovilizados de las tropas, aquellos que dejaron las armas, que seguramente tomaron engañados u obligados, a ellos hay que cumplirles, proteger sus vidas y sus proyectos productivos.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln?

No puede haber diálogo sin cese de las hostilidades. Eso solo logra debilitar la autoridad y desmoralizar a la Fuerza Pública. Diálogo sin hostilidad y que no conduzca a la impunidad.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Al narcotráfico hay que combatirlo, no legalizarlo. La droga acaba con la vida de la gente, la estabilidad de las familias y el tejido social, no hay que perder el rumbo. Dicen que la guerra con el narcotráfico se perdió, pero no recuerdan las cifras de disminución de tráfico y cultivo cuando se les acorraló. No podemos rendirnos y legalizarles el negocio a quienes han desangrado el país.

La despenalización del aborto hasta las 24 semanas es un atentado contra la vida, creo que las causales que estaban regladas eran suficientes para la garantía de los derechos. El Congreso está en mora de abrir referendo para que ambos temas, aborto y eutanasia, se definan de manera participativa y evitar imposiciones.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, las iglesias no tienen ingresos de lucro, dedican los aportes de sus feligreses a la obra social, a llevar bienestar a personas y lugares a los que el Estado no alcanza a llegar. En eso ya hay un aporte social suficiente y amplio.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No a la reforma a la Policía. Hay que fortalecer la formación y profesionalización de la fuerza, hacer mayores esfuerzos en su bienestar. Nuestros policías no son máquinas, son seres humanos expuestos a una presión que no podemos imaginar. Ese discurso peligroso de que son los enemigos de la protesta y la expresión social ha puesto un mayor peso sobre sus hombros. No se puede juzgar la labor de todo el cuerpo por las fallas de algunos de sus integrantes, la individualización en esos casos es necesaria y sana. Eso aplica para el Esmad: necesitamos de su labor especializada. Aprovecho para saludar y agradecer la labor comprometida de nuestra Policía Nacional. Dios y Patria.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

A la Ley 581 del 2000 hay que ampliarle el porcentaje de mujeres en cargos de representatividad, somos el 52% de la población, no podemos tener apenas una representación del 30%. Si lo logramos en las listas y en los cargos de nivel directivo, lo tenemos que lograr en las corporaciones. Además, activar la Ley de Emprendimiento con mecanismos de enfoque de género, que establezcan condiciones diferenciales que favorezcan el emprendimiento e incentiven la creación de empleos para las mujeres y madres cabeza de hogar.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

De mi parte buscaré la rigurosidad de los procesos, la transparencia y la eficacia para lograr que este órgano potencie su trabajo de cara a fortalecer la imagen que tiene los colombianos de los congresistas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71% al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Las regiones están muy solas en la labor de la protección de sus recursos, es necesario un control político y estricto desde el Congreso, las bancadas regionales pueden ayudar en el desarrollo de este rol. Por ejemplo, en Cundinamarca hice un control fuerte sobre la correcta inversión de los recursos del PAE y conseguí resultados, pero hubiera sido excelente tener un aliado en lo nacional que nos ayudará en la tarea.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Hay que ser coherentes con los momentos difíciles que atravesamos y tener la voluntad de aceptar que los privilegios nos desconectan de la gente. Hay que entrar en austeridad, congelar sueldos, disminuir los tiempos de vacaciones y desmontar beneficios extra; trabajar de la mano con la gente y que pueda sentir que también queremos aportar a la reactivación.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Lastimosamente la diplomacia venezolana está secuestrada por el régimen de Maduro y mientras eso ocurra no hay legitimidad para ningún acuerdo. Eso sí, apoyaremos el trabajo conjunto con las organizaciones internacionales para consolidar planes que permitan mitigar los efectos de esta triste realidad que viven nuestros hermanos venezolanos.

¿Cómo está financiando su campaña?

Además de líder política, he sido empresaria, los ahorros de años de trabajo son los recursos propios con los que he financiado esta campaña. Además, hay aportes de amigos y familiares que se han unido al proyecto Colombia Emprende.

Si quiere conocer más de esta candidatura visite sus redes sociales:

Twitter: @yennyrozozam

Instagram: @yennyrozozam

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.