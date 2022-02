Admiten cambio de logo de Carlos Amaya en consulta de Centro Esperanza

Carlos Amaya irá en el tarjetón con un guiño a la Alianza Verde. Foto: Nicolás Diaz

Hasta esta semana, el partido Dignidad iba a aparecer dos veces en el tarjetón de la consulta de la Coalición Centro Esperanza. Dicha colectividad le dio el aval a Jorge Enrique Robledo y a Carlos Amaya, este de última hora tras la salida intempestiva de Ingrid Betancourt de la alianza de centro. Sin embargo, este martes se conoció que la Registraduría aprobó que Amaya vaya con otro logo.

El exgobernador de Boyacá no irá con el logo del partido que lo avaló, sino que tendrá debajo de su nombre el símbolo de Somos Verde Esperanza, haciendo referencia a sus orígenes en la Alianza Verde, partido que no le pudo dar el aval ante la decisión de dejar en libertad a sus miembros para que apoyen la coalición que consideren.

Somos Verde Esperanza, según Amaya, hace referencia al “ala mayoritaria” de la Alianza Verde, que no pueden aparecer en el tarjetón debido a la ausencia de avales por dicho partido. “Son más de 500 credenciales, entre concejales, ediles, congresistas y diputados que apoyan la candidatura de Carlos Amaya y la Coalición Centro Esperanza”, señaló el equipo de campaña de Carlos Amaya.

Estos también señalaron que es cierto que Amaya tiene el aval de Dignidad, pero sus bases de apoyo están en la Alianza Verde. En dicha colectividad ha hecho gran parte de su carrera política y por esta llegó a ser congresista y gobernador de Boyacá. De esta forma, el partido liderado por Jorge Enrique Robledo aparecerá solo una vez en el tarjetón.

El cambio de logo de Carlos Amaya es una muestra de las dificultades que ha tenido este para conseguir un aval en la contienda presidencial. Este ganó unas encuestas internas de la Alianza Verde para ser su candidato presidencial, pero las divisiones al interior de dicha colectividad hicieron que no se le pudiera otorgar un aval, sino que se dejara en libertad a los Verdes para que apoyaran al candidato de su preferencia.

Luego, este vio una oportunidad de obtener el aval de Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, incluso antes de que el CNE le devolviera la personería. Hasta hace dos semanas, esta colectividad renacida iba a darle el apoyo para que participara de la contienda de marzo. No obstante, la salida de Betancourt puso en aprietos al exgobernador y lo obligó nuevamente a buscar aval. Este le fue concedido en Dignidad. No obstante, como se dijo anteriormente, esta colectividad no aparecerá doble vez en el tarjetón sino que el candidato boyacense hará un guiño a su partido de origen.