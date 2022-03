“Cambio Radical sí va a participar en decisiones presidenciales”: David Luna

DAVID LUNA

Ante la posible aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras ya hay una respuesta. El exvicepresidente decidió no entrar en el tejemaneje electoral, pero eso no significa que su partido, Cambio Radical, no tendrá un papel en los comicios a la Presidencia, según lo dijo David Luna, senador electo por la colectividad.

Según Luna, en la reunión que tuvo el partido ayer con la bancada actual y la entrante, así como con los quemados, se planteó de nuevo que Vargas Lleras fuera candidato presidencial. “Como a la mitad de la reunión, el doctor Vargas tomó el micrófono y dijo que no aspiraría, que era una decisión tomada, que estaba dedicado en fortalecer el partido”, contó a Caracol Radio.

Eso sí, apuntó, que el hecho de que Vargas Lleras no sea el candidato de Cambio Radical no significa que el partido no vaya a apoyar y acompañar a un nombre del partidor presidencial. “La bancada tomó la determinación de que él tomará el poder absoluto para reunirse con candidatos. Posteriormente va a volver a haber una reunión de bancada en ese sentido para tomar determinaciones. Cambio Radical sí va a participar activamente en decisiones presidenciales y acompañará al candidato que se identifique con este partido”, agregó en Caracol Radio.

Diferentes congresistas o electos sentaron posición por uno u otro candidato, pero la decisión final se tomará en conjunto. “El partido quedará totalmente unificado”, hizo énfasis, a la vez que señaló que a Cambio no le han hecho planteamientos de presentar un nombre para ser fórmula vicepresidencial de algún aspirante.

Los temas programáticos innegociables para Cambio Radical son la protección del sector productivo, generación de empleo y respeto a las instituciones, principalmente. Por estos días, Vargas Lleras se estará reuniendo con los aspirantes y el próximo lunes o martes la bancada se reunirá nuevamente.