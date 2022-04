Elecciones 2022: Fuerza Ciudadana oficializó su adhesión al Pacto Histórico

La lista de Fuerza Ciudadana fue una de las sorpresas del pasado 13 de marzo, al registrar más de 430.000 votos. Sin embargo, no les alcanzó para lograr una curul en el Senado. Foto: Twitter

Era un movimiento más que previsible. Sin embargo, había que hacerlo oficial y para eso se citó a una rueda de prensa en el salón rojo del hotel Tequendama, en Bogotá. El evento, en el que el movimiento Fuerza Ciudadana anunciaría su adhesión al Pacto Histórico (PH), estaba previsto para la mañana de este jueves, pero se empezó a postergar porque Gustavo Petro, candidato presidencial de esa colectividad, no llegaba al recinto.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Con el paso de las horas, la ausencia de Petro empezó a impacientar a los asistentes al recinto, la mayoría de ellos militantes de Fuerza Ciudadana que llegaron al lugar desde varias ciudades para hacer parte del evento. Fue hasta más o menos las 4:00 p.m. que el senador Armando Benedetti, jefe político de la campaña de Petro, se subió a la tarima y anunció que el candidato presidencial no iría al lugar y explicó las razones de su ausencia.

“Entiendo que están aquí desde las 9:00 a.m. o 10:00 a.m. Lo que les voy a decir no es mentira: el candidato Gustavo Petro tenía pensado venir y estaba en la agenda, pero está indispuesto y está siendo objeto de algunos exámenes”, dijo Benedetti en medio de la desazón de los asistentes, muchos de los que manifestaron su incredulidad por la justificación. “Se me cae la cara de la vergüenza, porque sé del esfuerzo que han hecho los organizadores para venir hasta acá. Me han dicho que han venido de todas partes de Colombia y todos sabemos lo importante que es Fuerza Ciudadana. Faltaron unos poquitos votos para que tuvieran las curules, que merecen”, añadió el senador.

>LEA: “Cuente con nosotros”: Rodrigo Londoño anunció apoyo a Gustavo Petro

Hoy nos unimos formalmente a la campaña de @petrogustavo a la presidencia para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.#FuerzaCiudadanaConPetro — FUERZA CIUDADANA (@fzciudadana) March 31, 2022

Aunque tras el anuncio la amargura se posó sobre los rostros de la mayoría de asistentes, la ausencia de Petro no fue problema para hacer oficial el anuncio. Al lugar llegó la candidata vicepresidencial del PH, Francia Márquez, y entre ella y Benedetti recibieron las banderas de Fuerza Ciudadana, colectividad que logró algo más de 439.000 votos, pero que no le alcanzaron para lograr el umbral y hacerse a una curul en el Congreso para el periodo 2022-2026.

>LEA: Elecciones 2022: La mala hora de los partidos debutantes

Rafael Martínez, vocero de Fuerza Ciudadana; Gilberto Tobón, cabeza de lista al Senado y quien logró más de 100.000 votos; y Hollman Morris, exconcejal de Bogotá y una de las caras visibles del movimiento, encabezaron el acto de adhesión al Pacto, en el que mencionaron que su objetivo es participar del que denominaron como Frente Amplio Democrático, con el que esperan lograr la fuerza necesaria para realizar las transformaciones que ha prometido Petro.

Los representantes de ambos movimientos firmaron un acuerdo político en el que se comprometieron a generar acciones para impulsar diferentes temas y materializar proyectos relacionados con productividad, empleo, equidad, justicia social, ambiental y de biodiversidad, revolución democrática y poder popular. “Hay cambio si se involucra a las regiones, a los jóvenes, a los campesinos”, dijo Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta.

>LEA: Se reanudan las reuniones entre el Pacto Histórico y el Partido Liberal

Por parte del PH, Francia Márquez agradeció la adhesión de Fuerza Ciudadana, movimiento nacido en el Caribe, por lo que señaló que el desafío es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región. “Fuerza Ciudadana ha hecho todo el esfuerzo para construir una visión política de región. Saludamos al departamento del Magdalena, saludamos a todo el Caribe, a la tierra libertaria. No nos podemos olvidar que la Región Caribe es parte de la historia, de la apuesta de la gesta libertaria de este país”, dijo Márquez al consolidar la unión.