Francia Márquez presentó tutela para recibir recursos anticipados del CNE

La campaña de Francia Helena Márquez Mina, precandidata presidencial en el Pacto Histórico, denunció una serie de trabas que no han sido resueltas y que le impiden financiarse de cara al 13 de marzo, día de las votaciones. Por ello su equipo informó que presentó una tutela que, espera, ponga punto final al asunto y le sea entregado el anticipo por la reposición de votos.

¿Qué pasó?

Kevin Gómez Paz, el gerente de su campaña, informó que si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió la resolución que daba luz verde a los candidatos para recibir los dineros anticipados, Márquez Mina no ha podido acceder a ellos por cuenta de una “negativa” de la Previsora de Seguros, la compañía que apoya al Estado en temas de aseguramiento.

“Nos encontramos en una grave situación financiera, producto de la negativa por parte de la Previsora de Seguros y la Presidencia para expedir una póliza que garantice que los recursos de adelantos que nos ha dado el Consejo Nacional Electoral puedan llegar a nuestra campaña y de esa forma poder sufragar los gastos que requiere una campaña presidencial”, señaló Gómez Paz a los medios.

¿Cómo funciona el desembolso de los dineros anticipados?

El punto de partida es la resolución del CNE que fija este proceso. En diciembre, el Polo Democrático (partido que avaló a Márquez Mina como precandidata presidencial), le pidió a la entidad que emitiera el documento para solicitar el anticipo producto de la reposición de votos “porque es una forma en la que se financian las campañas con el apoyo estatal”, dijo Gómez Paz. “Esto es el reconocimiento que hace el estado del número de votos”, agregó.

Con eso en mente, la resolución salió finalmente en febrero y en ella estipuló montos y adelantos. Asimismo, expresó que para acceder a estos recursos era necesario contar con una póliza. En monto del anticipo para la campaña del Polo es de 1,614 millones de pesos.

El lío para la campaña de Francia Helena Márquez Mina ha sido que, por un lado, en el sector financiero no han tenido éxito para abrir una cuenta bancaria. “Nos tocó ir al sector cooperativo para obtener préstamos de recursos. No tenemos cómo garantizar que nuestra campaña llegue al 13 de marzo”, manifestó el gerente de la campaña.

Y, por el otro lado, la Previsora de Seguros no han expedido la póliza y, a ojos del equipo de Márquez Mina, esa es la aseguradora con la que se puede hacer el trámite: “Iniciamos los trámites para que a través del seguro nos hicieran la financiación de campaña. No hemos podido acceder a la póliza porque aunque hay seguros que las manejan, no manejan este tema de las de campañas. Previsora tiene gran participación del Estado pero no ha expedido póliza de cumplimiento. Estamos a 12 días de las elecciones, el problema se vuelve crítico porque no tenemos el recurso”, declaró Gómez Paz a este diario.

Tutela

Así las cosas, la campaña decidió interponer una acción de tutela para que se resuelva el desembolso de estos dineros antes de la votación de las consultas interpartidistas. “Radicamos una acción de tutela contra la Previsora y la Presidencia, para que un juez ordene que se expida la póliza. Fue radicada ayer y tiene medida cuatelar para que no se demore 2 meses, sino que se resuelva antes”, indicó el gerente de la campaña.

