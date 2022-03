“Humberto de la Calle representa a la Coalición Centro Esperanza”: Sergio Fajardo

De la Calle acompañó a Fajardo tras su triunfo en la consulta presidencial. Foto: Fernando Garzón - El Espectad

Aunque Sergio Fajardo, candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, no tiene competencia en la relación político-jurídica entre Humberto de la Calle, senador electo, e Ingrid Betancourt, aspirante a llegar a la Casa de Nariño por el Verde Oxígeno, ayer se atrevió a hablar del tema en la instalación del comité de campaña en Bogotá, al que se suponía que De la Calle debería estar.

“Humberto de la Calle es de acá, pero por un tema jurídico no puede celebrar con nosotros”, dijo convencido. Agregó que los electos por la Coalición Centro Esperanza con el aval de Verde Oxígeno, como es el caso de De la Calle, recibieron dicho aval sin prever lo que pasó después: la salida de Ingrid Betancourt, quien también aspira a la Presidencia y a quien se supondría ahora deben apoyar, en vez de al candidato electo en la consulta.

“Estas personas quedaron con los sueños acá, pero atrapadas en un mundo jurídico que no tiene sentido. Donde esté Humberto de la Calle no hay problema. Él representa a la Coalición Centro Esperanza y vamos a construir entre todos y Humberto va a ser importante acá”, complementó Fajardo.

¿Por qué dice que De la Calle está con la Coalición y no con Betancourt? “Con Humberto estamos construyendo hace más de 2 años esta coalición, él ha sido una persona extraordinaria por su experiencia, por su conocimiento por su compromiso por Colombia. Donde esté Humberto de la Calle nos representa a todos y estamos juntos porque representamos a esa Colombia por la que él ha luchado tantos años”, apuntó Fajardo.

Sin embargo, ayer se conoció que De la Calle le escribió a Ingrid Betancourt sugiriéndole desistir de su aspiración Presidencial para unir al centro del país alrededor de Sergio Fajardo y, por ende, él no incurrir en una posible doble militancia al haber resultado electo por Verde Oxígeno y apoyar a un candidato diferente al de ese partido.

“Humberto no me ha llamado, me envió una carta antes a de ayer a las 10:30 p.m., ni siquiera una carta, fue un mensaje por Whats App. Así me entero de que la solución para él es que yo me retire para que él no incurra en doble militancia, mi decisión es colectiva de partido. Las consecuencias de que ellos aceptaran romper la coalición y los acuerdos del cónclave tienen que asumirlas cada uno de ellos. Estas decisiones no solo son de orden legal, sino de orden político y los resultados de las urnas también muestran que los colombianos castigaron esta opción por su incoherencia, por no haber tomar las decisiones que se debieron tomar en su momento”, dijo Betancourt a Caracol Radio.

A lo que se refiere es haber aceptado el apoyo que le dieron políticos tradicionales a candidatos de la consulta, específicamente a Alejandro Gaviria que recibió el respaldo de algunos congresistas del Partido Liberal y Cambio Radical, a quienes Betancourt asocia con las maquinarias y el clientelismo.

En su momento, cuando Betancourt se retira de la coalición, De la Calle elevó un concepto para saber si su aval como candidato al Senado corría riesgo. El Ministerio del Interior contestó que no había problema, entendiendo que dicho aval se otorgó cuando el partido hizo parte de la alianza. Lo que sí habría problema es que apoye a un candidato a la presidencia diferente al de su partido.

“La consecuencia que sí tiene el retiro del partido Verde Oxígeno de la mencionada coalición es que el candidato De La Calle ya no puede apoyar candidatos o precandidatos a la Presidencia distintos a los de su partido, excepto que su partido de origen no lo(s) tenga(n) y lo haya dejado libre para dar ese apoyo. De lo contrario, podría estar incurriendo en doble militancia”, se lee en el concepto.

En entrevista ayer con la W, Betancourt señaló que le ha propuesto a De la Calle para darles libertad a los electos por Verde Oxígeno en la coalición para que apoyen al candidato de preferencia, incluso “hubo en su momento la posibilidad que le retiráramos el aval, pero el no quiso aceptar esa propuesta. El caso es que en política hay que asumir las responsabilidades. Ellos son hombres maduros y sabían que sus decisiones tenían efectos en cadena”, dijo al medio radial.

Y agregó a la W: “Lo que tenemos que hacer hoy en día es que Humberto tenga cuidado con sus declaraciones para que nadie lo vaya a impugnar, pero no va a suceder que yo me aparte. Esto no es armando pelea con los lados del centro. En esto tiene que haber estrategia política, madurez y responsabilidad con el país. Me parece liviano decir que para que no le acusen de doble militancia, yo me retire de la contienda. El país necesita tener opciones”.